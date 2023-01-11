Нападение на Северном вокзале Парижа — что известно

Шесть человек получили ранения в результате нападения с применением холодного оружия, которое рано утром в среду, 11 января, совершил неизвестный на Северном вокзале Парижа. Один раненый — в тяжелом состоянии. Нападавший был обезврежен полицией, ранен и госпитализирован в критическом состоянии. Мотивы его действий неизвестны, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на полицию и прокуратуру столицы Франции, которые пока не рассматривают версию теракта.

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События произошли в среду около семи утра на вокзале, расположенном в 10 округе Парижа. Перед началом рабочего дня на Северном вокзале, крупном пересадочном узле, где помимо поездов дальнего следования, пересекаются пригородные линии и линии метро, было большое скопление народа.

По словам информированного источника, по состоянию на утро у полиции не было никаких доказательств, которые позволяли бы говорить о версии террористического акта. Прокуратура Парижа начала расследование по статье о покушении на убийство, оно поручено уголовной полиции столицы.

По неустановленной пока причине мужчина напал на окружающих и успел нанести ножевые ранения шести человекам. Пятеро человек получили легкие ранения, еще один — серьезные. Сотрудники полиции обезвредили нападавшего, применив табельное оружие, сообщило AFP. Среди раненых — офицер пограничной полиции, принимавший участие в задержании.

На Северном вокзале побывал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Он сообщил, что события развивались в течение короткого времени (с 6.42 до 6.43) сперва снаружи, а затем в помещении вокзала. Они завершились вмешательством полицейских, которые произвели «три выстрела» в нападавшего.

По словам главы МВД и прокурора, нападавший был госпитализирован в критическом состоянии.

Дарманен также уточнил, что преступник был вооружен не ножом, а неким режущим предметом. Обезвредившие его полицейские были в гражданской одежде и не находились на службе в момент инцидента. Они возвращались домой, но имели при себе табельное оружие.

На месте событий на Северном вокзале полиция установила периметр безопасности. Станция же в целом «продолжает работать в обычном режиме, без перебоев в движении», — заявили AFP во французской национальной железнодорожной компании SNCF.

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