история франции

Сорванная облава: как полицейские из Нанси спасли еврейскую общину города в июле 1942

05:29 Эдуар Виньерон, глава отдела по работе с иностранцами комиссариата Нанси в 1942 году. © France 24

France 24 | RFI

Провал облавы в Нанси во время Второй мировой войны остается малоизвестной страницей французской истории. Массовые аресты евреев должны были пройти 19 июля 1942 года, всего через три дня после парижской облавы «Вель д'Ив». Накануне, 18 июля, семеро полицейских из отдела по работе с иностранцами комиссариата Нанси – Эдуар Виньерон, Пьер Мари, Шарль Турон, Франсуа Пино, Анри Леспинас, Эмиль Тьебо и Шарль Буи – решили предупредить жителей города, находящихся под угрозой, о готовящейся облаве. Таким образом им удалось спасти более 350 человек из 385. О том, как это было – в сюжете наших коллег France 24.