Крайне правые составили почти половину парламентской группы дружбы «Франция-Россия»

ФРАНЦИЯ

В Национальном собрании Франции обнародовали новый состав парламентской группы дружбы «Франция-Россия». Как пишут издания Lettre A и Libérarion, 12 из 30 депутатов, вошедших в группу дружбы, оказались членами крайне правой фракции «Национальное объединение». Как будет действовать парламентское объединение в контексте российской агрессии против Украины, пока не до конца понятно.

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Примечательно, что состав группы дружбы «Франция-Россия» после переизбрания парламента и на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину сократился почти в три раза: с 84 депутатов до 30. Само существование такой группы в контексте войны долго оставалось под вопросом, отмечает Libération.

О том, что в Национальном собрании не знают, что делать с группой франко-российской дружбы, в октябре прошлого года писало также издание Le JDD.

«Если мы откажемся от этой группы, это будет плохим сигналом для российского народа, который постепенно пытается восстать против этой власти», — отмечала в интервью изданию неназванная депутат из крайне левой партии «Непокорная Франция». Она же предложила сделать из объединения «группу дружбы с российскими оппозиционерами в изгнании». Ее коллега, депутат от центристской партии MoDem, в свою очередь, рекомендовала приостановить деятельность группы дружбы до тех пор, пока не окончится война. Еще ряд депутатов высказались за понижение статуса парламентского объединения до «международной исследовательской группы», как это предлагает регламент Национального собрания. Такие исследовательские группы действуют в парламенте Франции в отношении Северной Кореи, Сирии и Ливии.

Лидер фракции французских крайне правых Марин Ле Пен на одном из парламентских заседаний в Бурбонском дворце, 18 октября 2022 года. AFP - CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Теперь, когда группа все же сформирована, ее будущее тоже не до конца понятно. «Мы общались по поводу названия группы», — заявила в интервью Libération бывшая председательница группы дружбы «Франция-Россия»Каролин Жанвье (Caroline Janvier), депутат от партии Эмманюэля Макрона, которая осталась в новом составе группы. Она также выступает за трансформацию объединения в «международную исследовательскую группу».

Согласно регламенту Национального собрания, группы дружбы должны предоставлять французским депутатам возможность «вступать в контакт с теми, кто участвует в двусторонних отношениях с той или иной страной», а также «развивать контакты с иностранными парламентариями, которые являются членами группы дружбы с Францией». Сегодня развитие межпарламентских связей — априори — не входит в планы французских депутатов, подчеркивает Libération. «Я плохо себе представляю, что мы будем принимать в Бурбонском дворце сторонников Путина», — говорил в интервью JDD крайне левый депутат Давид Гиро (David Guiraud).

По словам Каролин Жанвье, будущее группы обсудят в ходе первой встречи. «Посмотрим, каким будет видение каждого, — подчеркивает она в комментарии Libération. — Нас интересует культура и научные исследования, мы развиваем партнерские отношения и сотрудничество в этой области. Мы набираемся знаний как раз для того, чтобы противостоять российской пропаганде».

Согласятся ли с такой точкой зрения 12 депутатов от крайне правой партии «Национальное объединение», сказать сложно.

Новым председателем парламентской группы дружбы «Франция-Россия» стала Наталья Пузырефф. Кто она такая?

Парламентскую группу дружбы «Франция-Россия» возглавила Наталья Пузырефф (Natalia Pouzyreff), депутат от правящей партии «Возрождение». Она также является членом парламентской комиссии по иностранным делам и комиссии по обороне.

Пузырефф — внучка российских белоэмигрантов, однако о своих русских корнях и каких-либо связях с Россией в публичном пространстве она практически не высказывается. В интервью региональному изданию 78асtu в июне 2022 года депутат рассказала, что до последнего не верила в то, что Россия нападет на Украину. В своих заявлениях Пузырефф защищает линию французского президента Эмманюэля Макрона, который продолжает настаивать на диалоге с Россией.

Новый председатель парламентской группы дружбы «Франция-Россия» в Национальном собрании Наталья Пузырефф © https://nataliapouzyreff.fr

«Я написала письмо российским депутатам Госдумы 20 апреля. Я осудила эту агрессию. Я солидарна со всеми европейскими народами. Но мы должны поддерживать связь с российским народом. Однажды военные преступления будут осуждены», — говорила она в том же интервью 78асtu.

В этом письме Пузырефф призывала к «усилению переговоров (которые в апреле еще продолжались. — RFI) между Россией и Украиной». Она также предлагала российским депутатам поддержать предложенную Эмманюэлем Макроном гуманитарную инициативу по эвакуации мирных жителей из Мариуполя, где тогда шли активные бои.

Это настоящая трагедия для украинского народа, которая погружает весь европейский континент в глубокую тьму. Никто не выйдет победителем из этого конфликта, а отношения между нашими странами на долгое время испортятся. В Украине гибнут мирные жители, а русские матери больше не увидят своих сыновей.



Преступления, совершенные против украинского населения армией РФ, будут зафиксированы, и мы проследим за тем, чтобы они были тщательно задокументированы. Может ли случиться так, что имена представителей Думы будут названы в международном суде как имена соучастников? Это рассудит история.



Помимо ответственности перед российским народом, который вас избрал, вы несете историческую ответственность перед народами Европы, от Атлантики до Урала, за восстановление мира.

Из письма Натальи Пузырефф депутатам Госдумы РФ, 20 апреля 2022 года.

В мае 2022 года госпожа Пузырефф вместе с другими депутатами из парламентской комиссии по иностранным делам принимала в Национальном собрании делегацию из Украины.

🏛 Moment d'échanges ce matin pour soutenir l'#Ukraine 🇺🇦 avec des députés ukrainiens afin d'analyser la situation, le processus d'adhésion à l'#UE 🇪🇺 et le projet de communauté politique européenne proposé par @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/oyKDaNuHC8 — Natalia Pouzyreff (@npouzyreff78) May 11, 2022

Это уже второй парламентский мандат 61-летней Натальи Пузырефф. Выпускница Высшей школы оптики, одной из самых престижных французских высших инженерных школ, она в течение 25 лет работала в аэрокосмической отрасли, в частности в группах Thalès и Airbus, а также три года прожила в Китае, где работала в дочерней компании концерна Airbus Eurocopter (сегодня Airbus Helicopters).

Вице-председателем парламентской группы дружбы «Франция-Россия» стал соратник Марин Ле Пен и ярый противник абортов

Пост вице-председателя группы дружбы «Франция-Россия» занял депутат от крайне правой партии «Национальное объединение» и бывший журналист Филипп Баллар (Philippe Ballard).

Спикер «Национального объединения» Баллар (пока) не был замечен в поездках в Россию или в аннексированный Крым, как ряд других французских крайне правых политиков. В публичных выступлениях он отстаивает повестку своей партии, осуждающей антироссийские санкции.

«Эмбарго не санкционирует российскую экономику, зато наказывает нас: нас в индивидуальном порядке с ценами на газ, наши предприятия, которые занимались экспортом, и предприятия, которые были на месте (в России) и которым пришлось вернуться обратно. Марин Ле Пен задала один единственный вопрос: «Разве это в интересах французов?» Мы ничего не смогли спрогнозировать. Помните ли вы слова [министра экономики Франции] Брюно Ле Мэра: "Мы поставим российскую экономику на колени?" Нам до этого далеко, сейчас на коленях стоим мы», — говорил он в эфире французского телеканала BFM TV в конце августа.

62-летний политик также известен своей позицией против абортов, которая может показаться близкой его коллегам из Госдумы РФ. «У эмбриона есть восприятие, это не булавочная головка», — настаивал Баллар в интервью JDD в ноябре 2021 года, выражая таким образом свое несогласие с увеличением срока для аборта с 12 до 14 недель.

По итогам парламентских выборов в июне 2022 года крайне партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») получила в Национальном собрании 89 депутатских кресел — это «исторический результат» для французских крайне правых. В ходе предыдущих выборов в 2017 году партии удалось провести в парламент лишь восемь депутатов. В 2012 году у тогдашнего Нацфронта был лишь один депутатский мандат.

Сегодня фракцию крайне правых в нижней палате парламенте называют «эпицентром» политического влияния «Национального объединения». Ее возглавляет сама Марин Ле Пен, отказавшаяся от поста председателя партии для того, чтобы сосредоточиться на парламентских делах.

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