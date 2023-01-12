Премьер-министр Франции отреагировала на призывы к забастовкам против пенсионной реформы

Глава французского правительства Элизабет Борн в четверг, 12 января, призвала профсоюзы «не наказывать французов», после того как конфедерация CGT призвала нефтяников к многодневным забастовкам в рамках национальной мобилизации против пенсионной реформы, предполагающей повышение с 62 до 64 лет возраста, дающего права выхода на пенсию.

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«Есть право на забастовку, есть право на демонстрации», но «важно также не наказывать французов», — заявила 12 января премьер-министр Франции Элизабет Борн, призвав профсоюзы «к ответственным действиям» в отношении сограждан.

12 января отраслевое отделение профсоюза CGT, объединяющее сотрудников нефтеперерабатывающих предприятий, выступило с призывом к забастовкам 19, 26 января и 6 февраля, угрожая в эти дни остановить работу французских НПЗ. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на специальное заявление Эрика Селлини, координатора профсоюза CGT в энергетической компании TotalEnergies, которой принадлежит большинство нефтеперерабатывающих заводов страны.

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Первая забастовка запланирована на 19 января. Эта дата объявлена всеми 8 ведущими профсоюзными объединениями Франции первым днем общенационального протеста и забастовок против повышения пенсионного возраста.

26 января CGT призывает нефтяников к забастовке уже на 48 часов, а затем 6 февраля к забастовке уже на трое суток.

Представитель CGT Эрик Селлини сообщил AFP, что стачка приведет к сокращению производства топлива и остановке его отгрузки потребителям. France-Presse напоминает, что минувшей осенью продолжительна забастовка французских нефтяников — работников НПЗ и хранилищ горючего — вызвала серьезные перебои с поставками топлива на автозаправочные станции во Франции. Тогда нефтяники требовали от руководства своих компаний TotalEnergies и Exxon повышения зарплаты в условиях полученных нефтегазовыми гигантами рекордных прибылей.

Накануне — 11 января — с предупреждением о забастовке выступили профсоюзы железнодорожников Франции и работников общественного транспорта Парижа. Они пообещали правительству «мощную стачку» в общенациональный день протеста 19 января. В этот день к забастовке призвали также работников энергетического сектора, в том числе электроэнергетического гиганта EDF.

Официально представленный 10 января правительством проект пенсионной реформы вызвал единодушный протест французских профсоюзов. Впервые за последние 12 лет все восемь крупнейших конфедераций по защите прав трудящихся — CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU — выступили единым фронтом против решения правительства. Все эти профсоюзы призвали к общенациональной забастовке 19 января против повышения пенсионного возраста.

Обещанная президентом Эмманюэлем Макроном реформа предполагает повышение во Франции возраста, который дает право выхода на заслуженный отдых, с 62 до 64 лет (поэтапно до 2030 года). Трудовой стаж, необходимый для получения полной пенсии (без вычетов), планируется увеличить с 42 до 43 лет ускоренными темпами — до 2027 года (а не до 2035-го, как планировалось ранее).

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