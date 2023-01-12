Mediapart: Саркози мог получить 300 тысяч евро за выступление в Российском фонде прямых инвестиций

Франция

Экс-президент Франции Николя Саркози получил два перевода на общую сумму 300 тысяч евро незадолго до и через некоторое время после своего выступления на предновогоднем приеме Российского фонда прямых инвестиций в конце 2018 года. В своей речи он хвалил Россию и Путина. Деньги были переведены на один из парижских счетов Саркози, пишет французcкое расследовательское издание Mediapart. Журналистам удалось получить доступ к банковским документам бывшего главы государства.

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22 ноября 2018 года Николя Саркози неожиданно приехал в Москву. Бывший президент Франции выступил на предновогоднем приеме Российского фонда прямых инвестиций ((РФПИ). В своей речи он восхитился Владимиром Путиным и назвал Россию могущественной державой.

«Вы живете здесь, вы русские, и вы даже не предполагаете, на каком уровне ваш престиж и ваш имидж изменился на международной арене, — заявил тогда Саркози. — Россия вновь стала могущественной державой, Россия знает свое место на международной арене и Россия знает свою судьбу».

Он также назвал себя другом российского президента: «В конце я хочу сказать, что я всегда был другом Владимира Путина, потому что это тот человек, с которым можно разговаривать, даже несмотря на разногласия».

За несколько дней до визита Николя Саркози в Москву глава РФПИ Кирилл Дмитриев получил орден Почетного Легиона по решению президента Макрона — «за первостепенный вклад в укрепление сотрудничества между Россией и Францией».

А еще чуть ранее, 4 октября 2018 года, на один из парижских счетов Николя Саркози поступил перевод на сумму 200 тысяч евро. Еще сто тысяч евро были переведены ему 28 февраля 2019 года. Деньги бывший президент Франции получил от неизвестной компании RS Capital Limited, удалось выяснить журналистам расследовательского издания Mediapart.

У Российского фонда прямых инвестиций, пригласившего бывшего главу государства на новогодний прием, есть «неприметная» дочерняя компания под названием RS Capital Limited, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет издание.

На вопрос Mediapart о денежных переводах сам Николя Саркози не ответил. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций журналистам заявили, что «никаких выплат господину Саркози, связанных с его участием в мероприятиях РФПИ, не было». Таким образом, в фонде не отрицают, что заплатили бывшему президенту, однако указывают, что не платили ему за выступление в Москве. На вопрос о том, переводил ли фонд 300 000 евро Николя Саркози, в пресс-службе РФПИ не ответили.

Это не первое упоминание о подозрительных связях бывшего президента Франции с российскими властями и олигархами

Два года назад, в январе 2021 года, издание Mediapart выяснило, что еще с лета 2020 года Национальная финансовая прокуратура (PNF) Франции ведет проверку в связи с трехмиллионным контрактом Николя Саркози на предоставлении консалтинговых услуг российской страховой компании «РЕСО-Гарантия».

Николя Саркози также выступал в Москве на Гайдаровском форуме 16 январе 2020 года. Тогда он вновь повторил тезис о величии России при Путине: «Россия снова стала сверхдержавой, и это заслуга Путина».

В ходе январского визита в Москву Николя Саркози принял у себя в загородном доме российский олигарх Сулейман Керимов. Именно в это время, как выяснил Mediapart, Керимов вел переговоры с прокурором Ниццы о заключении судебной сделки: годом ранее прокуратура Ниццы предъявила российскому олигарху обвинения в «соучастии в налоговом мошенничестве»в связи с покупкой нескольких роскошных вилл на Лазурном берегу.

По словам источника Meidiapart, принимая Саркози в Москве, Сулейман Керимов надеялся «воспользоваться его доброй волей, чтобы обеспечить себе хорошее отношение со стороны французского правосудия».

Российский фонд прямых инвестиций был создан в 2011 году по инициативе Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Это суверенный инвестиционный фонд с капиталом в 10 миллиардов долларов. Он занимается «прямыми инвестициями в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира». До 2016 год фонд был частью Внешэкономбанка, а затем был выделен из его структуры. В последние годы РФПИ занимался продвижением за границей российской вакцины от коронавируса Sputnik V. После полномасштабного российского вторжения в Украину РФПИ и его глава Кирилл Дмитриев попали под санкции США и Великобритании. ЕС, со своей стороны, в рамках санкций запретил соинвестирование с РФПИ.

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