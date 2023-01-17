Власти города Сент-Женевьев-де-Буа не приняли деньги Кремля на содержание русской части кладбища

Как сообщила в воскресенье французская газета Le Monde, «крупнейшее русское кладбище» за рубежом городке в Сент-Женевьев-де-Буа, в парижском регионе, оказалось под угрозой исчезновения. В этом году мэрия не приняла от России деньги на его содержание.

Реклама Читать далее

Русская часть кладбища в Сент-Женевьев-де-Буа составляет 62% от его общей площади. Власти города Сент-Женевьев-де-Буа (расположенного в 30 км к югу от Парижа) отказались принимать от России деньги на содержание русского некрополя, сообщил Le Monde Николай Лопухин, председатель Комитета по уходу за русскими православными захоронениями.

«В этом году город не принял денег из Кремля, позволяющих оплачивать продление аренды участков земли, срок действия которой истек», — сказал он. Le Monde пишет, что это подтвердили в российском посольстве, а мэрия города отказалась от комментариев.

В общей сложности Россия отвечает за продление 70% русских концессий кладбища Сент-Женевьев. По словам начальника отдела культуры посольства России во Франции Натальи Ханцевич, РФ ежегодно платила городу от 100 до 200 тысяч евро. Самые большие суммы были выплачены сразу после подписания партнерства в 2005 году, чтобы компенсировать долги по платежам, накопившиеся в мэрии. «Суммы первых чеков составляли от 400 000 до 800 000 евро», — вспоминает Жан-Пьер Ламотт, президент ассоциации «Друзья истории Сент-Женевьев-де-Буа». «Всего от Российской Федерации городу заплатили около 2 миллиона евро», — говорит волонтер. Сумма, которую подтверждает посольство России во Франции.

Сейчас Николай Лопухин ищет другие источники финансирования. По его словам, средств комитета хватит на аренду 22 участков на срок до десяти лет. Он также обеспокоен ветхим состоянием кладбища: в 2018 и 2020 годах проверки, организованные российской стороной, показали, что 45% могил нуждаются в восстановлении. Однако из-за пандемии коронавируса и вооруженного конфликта на Украине «Москве пришлось отказаться от этого проекта».

Как сообщает Le Monde, приостановка финансирования из России ставит под угрозу будущее русской части кладбища — 62% от общей площади. Издание отмечает, что после начала военной операции на Украине в феврале прошлого года число посетителей, которые ухаживали бы за могилами, сократилось, и этот участок теперь «выглядит как лес, куда мало кто ходит гулять».

Российское издание РБК связалось с представителями посольства России в Париже. Как объяснили изданию дипломаты, пока вопрос оплаты отложен, сносить могилы не будут.

В Сент-Женевьев-де-Буа похоронены в том числе писатели Иван Бунин и Надежда Тэффи, балерины Матильда Кшесинская и Ольга Преображенская, художники Зинаида Серебрякова и Константин Коровин, артист балета Рудольф Нуриев.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться