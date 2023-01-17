22 января на площади Трокадеро в Париже пройдет акция в поддержку Алексея Навального

Ровно два года назад Алексей Навальный прилетел из Германии в аэропорт Шереметьево и был задержан прямо на пограничном контроле. Во Франции основатель правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев и организация Russie-Liberté объявили о проведении акции в поддержку «главного политзаключенного России», а также всех политзаключенных. Акция пройдет 22 января в 15 часов по местному времени на площади Трокадеро в Париже.

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17 января 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он находился на лечении от последствий отравления нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», и был задержан в серой зоне московского аэропорта Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН. Во ФСИН заявили, что задержание было произведено в связи с нарушениями Навальным испытательного срока по делу «Ив Роше» и объявлением его в розыск. Арест Навального противоречит решению ЕСПЧ, и условный срок по делу «Ив Роше» у политика истек еще 30 декабря 2020 года. 2 февраля 2021 года. Симоновский районный суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

15 февраля 2022 года в ИК-2 началось выездное заседание Лефортовского районного суда Москвы по обвинению Алексея Навального по делам о мошенничестве (якобы растрате средств, которые граждане жертвовали его фондам и некоммерческим организациям) и неуважении к суду (в связи с процессом по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко). 22 марта 2022 года Навальный был признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по частям 1 и 2 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду), и был приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима (с учетом уже отбытого срока).

31 мая 2022 года стало известно, что Следственный комитет РФ предъявил Алексею Навальному обвинение по ч. 1 ст. 282.1 УК (создание экстремистского сообщества).

Алексей Навальный — один из сотен политзаключенных в России, но ситуация, в которой он оказался — уникальна и вызывает большую тревогу. Он не просто один из наиболее ярких и уважаемых оппозиционных политиков, но и человек, которого Кремль пытался отравить, и судя по всему, продолжает пытаться убить, создавая условия, невыносимые для жизни,

– говорится в обращении Льва Пономарева.

За последний год Алексей Навальный провел половину срока либо в ШИЗО (штрафном изоляторе), либо в ПКТ (помещении камерного типа). После новогодних праздников стало известно, что Навальный заболел в ШИЗО, куда к нему подселили инфицированного в медсанчасти заключенного. У Алексея поднялась температура, появились кашель и лихорадка, но в госпитализации ему отказали.

500 неравнодушных российских врачей обратились к Путину с требованием допустить к Алексею гражданских врачей. «Как сообщают адвокаты, открытое письмо врачей явно имело эффект, но пока классический фсиновский — все жутко забегали и засуетились, температуру меряют под видеорегистратор, но больше ничего не происходит. Главная положительная новость в том, что состояние Навального перестало ухудшаться, ему выдают антибиотики и дополнительный кипяток. Две кружки в день», – говорится в обращении.

Организация Russie-Liberté призывает парижан присоединиться к акции в поддержку Наввального, а также надеется, что запланированные аналогичные акции пройдут в других городах и странах.

Деятели культуры, журналисты, блогеры и экономисты требуют освободить Алексея Навального. 17 января 2023 они записали видеоролик «Свободу Навальному!»

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