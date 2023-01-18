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Главное о пенсионной реформе, против которой во Франции готовятся митинги и забастовки

01:08 Баннер с портретами президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Элизабет Борн на акции протеста против пенсионной реформе в Ренне. 10 января 2023. REUTERS - STEPHANE MAHE

RFI

10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект новой пенсионной реформы. Повышение до 64 лет возраста, дающего право выйти на пенсию, увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсии в полном объеме... О своем несогласии с представленными мерами решительно заявили французские профсоюзы, а также левая и крайне правая оппозиция. Уже в этот четверг, 19 января, во Франции пройдет первый общенациональный день протеста и забастовок против предложенной реформы. Что конкретно собирается изменить правительство – рассказываем в нашем видео.