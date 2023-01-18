Риск отключений электричества во Франции этой зимой «остался позади», но французов призывают оставаться экономными

Правительство Франции создало приложение Ecowatt для ежедневного информирования населения о регионах с напряженным снабжением и риском отключения электроэнергии

В среду французская оператор сети электропередач RTE подтвердила свой обнадеживающий прогноз на зиму: По словам главы концерна, Ксавье Пьехачика, прогноз на ближайшие месяцы оптимистчен и это результат значительных усилий домохозяйств и предприятий в экономии электроэнергии, к которой призывали французские власти в преддверии этой зимы. По словам главы концерна, сохраняются некоторые ограниченные риски для энергоснабжения, если во второй половине февраля будет длительная и сильная волна холода, но RTE «гораздо более спокойны за март и апрель».

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Оператор французской энергосистемы RTE заявил в среду, что угроза отключения электроэнергии снизилась после того, как умеренные температуры снизили потребление, но предупредил, что надвигающаяся общенациональная забастовка может повлиять на поставки атомной энергии.

В отчете RTE говорится, что потребление электроэнергии снизилось на 8,5% с начала зимы, и что риски для французской энергетики остаются на «среднем» уровне до конца сезона, что ниже, чем предполагалось в сентябрьском анализе.

Рост цен на энергоносители и инфляция привели к снижению спроса на электроэнергию во всех секторах, особенно в промышленности, говорится в сообщении.

Объем поставок атомной энергии также приблизился к 45 гигаватт (ГВт) и должен немного превысить этот уровень к концу января, а затем снизиться в феврале.

«Сегодня большинство рисков уже позади», — сказал глава RTE Ксавье Пьехачик. Сохраняются некоторые ограниченные риски для энергоснабжения, если во второй половине февраля будет длительная и сильная волна холода, «но мы гораздо более спокойны за март и апрель», — добавил он.

Однако, глава RTE обратил внимание на общенациональную забастовку против пенсионной реформы, которая должна начаться в четверг и может повлиять на доступность ядерной энергии в краткосрочной перспективе.

Профсоюзы призвали работников массово покинуть свои рабочие места 19 января и выйти на улицы по всей Франции. Правительство заявило, что будет отстаивать реформу в ее нынешнем виде и призвало рабочих не парализовать страну.

Доступность ядерной энергии

Франция столкнулась с риском нехватки электроэнергии, так как в прошлом году ее основной источник электроэнергии — атомная энергия, упал до 30-летнего минимума из-за рекордного числа отключений реакторов, находящихся в ведении EDF (крупнейшей государственной энергогенерирующей компании Франции и крупнейшей в мире компании-оператора атомных электростанций — RFI).

Однако концерн наращивает объемы ремонтных работ, чтобы вернуть реакторы в строй, а отсутствие сильных холодов в декабре помогло снизить потребность в электроэнергии.

Чтобы закончить зиму с минимальными рисками, RTE призывает к продолжению экономии и ориентируется на перезапуск ядерных реакторов.

В среду 43 из 56 реакторов были подключены к сети, то есть 71,85% установленной мощности, чего не наблюдалось уже долгое время, согласно данным EDF, — проанализировало агентство France-Presse.

Ситуация улучшится после повторного подключения двух реакторов, пострадавших от коррозии, к концу января, а затем еще двух — в феврале. Это должно привести к тому, что к концу февраля будет доступно от 40 до 45 ГВт атомной энергии, — сообщает RTE.

Но в рамках технического обслуживания, предусмотренного в 2023 году, придется рассчитывать на 9 реакторов меньше. По прогнозам RTE, в конце февраля доступная мощность составит от 40 до 45 ГВт (из установленной мощности в 61,4 ГВт), что по-прежнему будет низким показателем.

Другие благоприятные факторы позволяют Франции быть «лучше подготовленной к напряженным ситуациям» в случае «неблагоприятных погодных или технических рисков» для производства электроэнергии: хороший уровень запасов газа (80%), который используется для отопления и производства электроэнергии; заполненные после летней засухи плотины; система обмена электроэнергией с соседними странами, которая, по словам главы RTE, «прекрасно функционирует».

Оператор газотранспортной системы GRTgaz настроен столь же оптимистично, заявив агентству Reuters, что дефицит природного газа маловероятен при сохранении нынешних температур, добавив, что риск ежедневного дефицита «почти исчез».

«Мы достаточно оптимистично настроены на ближайшие два месяца», — цитирует агентство главу GRTgaz Тьерри Труве.

Высокие запасы газа в хранилищах, снижение внутреннего потребления и продолжающийся активный импорт из Норвегии и от мировых поставщиков через французские терминалы СПГ стали причиной оптимистичной оценки доступности французского газа.

Гидравлические запасы также восстановились до уровня, превышающего средние сезонные показатели, после экстремально низкого уровня, зафиксированного в конце лета.

Недавний подъем производства электроэнергии позволил Франции вернуться на традиционную позицию нетто-экспортера электроэнергии: с начала января было экспортировано почти 2 тераватт-часа (ТВтч), сообщает RTE.

Тем не менее, агентство добавило, что Франция, которая в прошлом году была нетто-импортером электроэнергии, в ближайшие дни снова будет импортировать электроэнергию по мере усиления ветра и снижения температуры.

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