От нефтяников до учителей: Франция готовится к забастовкам против пенсионной реформы

пенсионная реформа

В четверг, 19 января, во Франции пройдет первый день забастовок и митингов против пенсионной реформы, предполагающей повышение с 62 до 64 лет возраста, дающего права выхода на пенсию. Все 8 ведущих профсоюзных объединений Франции объявили о намерении присоединиться к общенациональному протесту против предложенных властями мер.

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В чем состоит цель протестных акций?

Высказаться против проекта пенсионной реформы, представленного премьер-министром Франции Элизабет Борн 10 января. Он предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и ускоренное — уже к 2027 году — увеличение до 43 лет трудового стажа, необходимого для получения пенсии в полном объеме, без вычетов.

Еще в 2020 году президент Эмманюэль Макрон намеревался провести во Франции пенсионную реформу, причем весьма радикальную — с унификацией сложной системы из 42 разных режимов, переходом на систему пенсионных баллов и мерами, которые бы поощряли французов работать как минимум до 64 лет и дольше. Подготовка реформы сопровождалась демонстрациями протеста и забастовками (в т.ч. рекордной стачкой транспортников), начавшаяся затем пандемия ковида заставила президента отказаться от планов радикальной перестройки пенсионной системы.

Профсоюзы заявляют об общенациональном масштабе протестного движения 19 января. Ожидается, что к забастовке по всей Франции присоединятся 550—750 тысяч демонстрантов, из них в одном Париже — 50-80 тысяч человек. Глобально же профсоюзы ставят перед собой задачу повторить результат забастовок 1995 года против так называемого «плана Жюппе» — пакета реформ, предложенных премьер-министром Аленом Жюппе. В 1995 году в марше против «плана Жюппе» приняли участие не менее 2 млн человек, и правительство отказалось от плана реформ.

►Премьер-министр Франции отреагировала на призывы к забастовкам против пенсионной реформы

В Париже марш митингующих начнется на площади Республики в 14 часов по местному времени, колонна двинется в сторону площади Нации.

Сообщалось о том, что на мероприятиях 19 января ожидается присутствие 400—600 представителей движения желтых жилетов и 200—400 участников радикальных ультралевых движений, которые могут спровоцировать инциденты во время митингов и маршей. Среди городов, где это наболее вероятно, указывают Париж, Ренн, Нант, Лимож и Брест.

Как заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, безопасность на протестных акциях будут обеспечивать более 10 тысяч полицейских и жандармов, из них 3500 — в Париже.

Кто присоединится к забастовке?

Парижский транспорт

Сотрудники транспортной сети RATP примут участие в протестных акциях, 19 января Движение парижского метро будет существенно затруднено. Обычный режим работы сохранится лишь на автоматизированных линиях 1 и 14. На линии 4 будет сокращено количество поездов: ожидается, что будет ходить один поезд из двух в часы пик и один из четырех в остальное время. Ветки 2, 3, 3bis, 5, 6, 7, 7bis, 9, 12 и 13 также будут работать с перебоями, меньшим количеством поездов или лишь в часы пик. 8, 10 и 11 ветки будут закрыты весь день.

Ожидается, что по линии электропоездов RER A в часы пик будет курсировать один поезд из двух и один из четырех в остальное время. Завершится движение около 21 часа. По линии RER B в северном направлении будет ходить один поезд из трех до 22:45, а в южном — один поезд из двух в пиковые часы и один из трех в обычное время. На ветке RER C движение будет сохранено лишь в южном направлении от Аустерлицкого вокзала, и ходит будет один поезд из десяти. На линии RER D также будет сохранен одщин поезд из десяти, причем будет закрыта пересадка на Лионском вокзале и станции Шатле. Также один из десяти поездов будет ходит по RER E.

Ожидаются перебои в движении поездов сети Transilien. На линиях Н и U будет ходить один поезд из трех, на J, K, L, N, P - один поезд из десяти, а линия R и вовсе будет закрыта.

Движение автобусов днем 19 января также будет затруднено — будут ходить два автобуса из трех. Движение ночных автобусов не будет нарушено.

Также ожидается, что в день забастовки будут ходить три трамвая из четырех, но рекомендуется проверять информацию перед поездкой, так как движение зависит от каждой отдельной линии.

Нарушения в работе транспорта ожидаются и в других городах Франции.

Национальная железнодорожная сеть

Министр транспорта Франции Клеман Бон предупредил, что следует готовиться к различным сложностям в связи с забастовкой 19 января. Согласно прогнозам, опубликованным железнодорожным перевозчиком SNCF, на Атлантическом направлении сохранится движение одного поезда из пяти, на Восточном — одного из четырех, на Северной и Юго-Восточной — одного из трех. Также будет ходить один поезд Ouigo из трех.

Кроме того, из десяти поездов TER будет ходить лишь один, а движения поездов Intercités и вовсе не будет.

Авиарейсы

К забастовке присоединились авиадиспетчеры, и Управление гражданской авиации Франции (DGAC) попросило авиакомпании отменить каждый пятый рейс из аэропорта Орли. «Авиакомпании должны сократить на 20% график полетов, первоначально запланированных в аэропорту Париж-Орли с 5 утра до 10:30 вечера 19 января», — говорится в заявлении DGAC.

Образовательный сектор

Национальные профсоюзы работников сферы образования призвали учителей к «решительной» мобилизации против пенсионной реформы. По данным ведущего профсоюза учителей начальных школ SNUipp-FSU, в четверг ожидается забастовка около 70% учителей начальных школ.

Энергетический и газовый сектор

Профсоюзы электроэнергетической и газовой отраслей также призвали к забастовке. Профсоюз CGT заявил, что стоит ожидать «отключения электроэнергии, восстановления линий или бесплатного распределения электроэнергии для социально не защищенных людей». Забастовка энергетиков может также замедлить обслуживание атомных электростанций. Лидер профсоюза FNME-CGT Себастьян Менеспье предупредил, что следует также ожидать «сокращения производства электроэнергии», впрочем, до полного блэкаута, по его словам, не дойдет. Кроме того, некоторые представители профсоюзов заявили о намерении отключать электроэнергию точечно — в домохозяйствах чиновников и официальных лиц, которые поддерживают реформу.

Нефтеперабатывающие заводы

Французы еще не забыли о длительной осенней забастовке сотрудников нефтеперерабатывающих заводах, которая привела к нехватке топлива и длинным очередям на заправках. Представители нефтянников в профсоюзе CGT также призвали выступить против пенсионной реформы и предупредили, что забастовка сотрудников НПЗ может привести к остановке отгрузок.

Кроме того, представители сотрудников НПЗ заявляли, что намерены провести несколько раундов протестной акции: выйти на 24-часовую забастовку 19 января, а затем - на 48-часовую 26 января и 72-часовую 6 февраля. После этого профсоюз намерен предложить работникам «возобновляемую забастовку с остановкой работы нефтеперерабатывающих установок при необходимости».

Система здравоохранения

Движение против пенсионной реформы может сказаться на работе больниц и поликлиник, и без того нарушенной из-за нехватки персонала. Второй по величине профсоюз сотрудников медицинских служб FO-Santé еще 10 января призвал к «неограниченной забастовке». Присоединиться к протестному движению также призывал Национальный союз профессиональных медсестер (SNPI).

Дипломатический корпус

Ранее сообщалось, что предварительное уведомление о забастовке 19 января было подано в министерство иностранных дел. «Это первый случай, когда очень крупное межпрофсоюзное объединение министерства иностранных дел присоединяется к национальному движению», — сказал источник AFP.

Полицейские

Блок профсоюзов, представляющих интересы сотрудников полиции, в который входят тринадцать организаций, включая Alliance-CFE-CGC и UNSA-Police, также призвал к участию в акции под лозунгом «Не трогайте особый статус полицийских».

Как реагируют французские власти?

Необходимо различать профсоюзы, выступающие против реформы и призывающие к демонстрациям в нормальных рамках, и теми, кто намеренно пытается блокировать страну или даже нацелился на парламентариев,

— сказал президент Франции Эмманюэль Макрон на заседании Совета министров 18 января.

► Премьер-министр Франции отреагировала на призывы к забастовкам против пенсионной реформы

Ранее 18 января перспективу общенациональной забастовки и митингов прокомментировал официальный представитель правительства Оливье Веран. Он заявил, что «даже после реформы во Франции мы будем выходить на пенсию лучше и раньше, чем почти во всех странах еврозоны», и назвал пенсионную реформу «срочной и необходимой» для ликвидации дефицита в пенсионной системе.

Мы надеемся, что это выражение мнения народа не превратится в блокаду. <...> Возможность протестовать, митинговать, дискутировать — да, блокировать страну и повседневную жизнь французов — нет,

— сказал Веран.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в свю очередь заявил, что манифестации против реформы являются «абсолютно легитимными»: «Не стоит беспокоиться, когда часть французского народа выражает свои убеждения».

Ну а нам — тоже отстаивать, как мы это и делаем, наши убеждения в справедливости и необходимости этой пенсионной реформы,

— заявил Ле Мэр.

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