Как в Париже прошла манифестация против пенсионной реформы. RFI с места событий

Репортаж

19 января во Франции прошел первый общенациональный день протеста против объявленной президентом и правительством реформы пенсионной системы. Сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы сказать «нет!» повышению с 62 до 64 лет возраста, дающего право выхода на заслуженный отдых. Главная манифестация страны прошла в Париже. На шествии от площади Республики до площади Нации весь день работали корреспонденты RFI.

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Профсоюзы заявили, что в демонстрациях по всей Франции в этот четверг приняли участие более 2 миллионов человек. В Париже — по заявлению профсоюзов — на улицы вышли 400 000 протестующих против пенсионной реформы.

МВД Франции вечером объявило свои оценки числа манифестантов, которые традиционно разошлись с заявлениями профсоюзов. Полиция насчитала по всей стране 1,12 миллионов участников демонстраций. Из них в Париже — 80 000 человек.

Следующий общенациональный день протеста против повышения пенсионного возраста профсоюзы назначили на 31 января.

В Париже протестное шествие стартовало во второй половине дня с площади Республики.

Самы яркие видеокадры протестной демонстрации в Париже 19 января.

Колонна протестующих уже затемно подходит к парижской площади Нации.

В наступившей темноте участники шествия жгут файеры.

По всей Франции в этот четверг для охраны порядка во время манифестаций было мобилизовано более 10 000 сотрудников полиции. В Париже на улицах работали 3500 правоохранителей.

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