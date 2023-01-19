Франсуа Олланд: «Неоколониалисты в Африке — это люди группы Вагнера»

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10 лет назад французские военные были мобилизованы для проведения на севере Мали операции Serval против исламсистских террористических группировок. Сегодня, когда в Мали распространились антифранцузские настроения и Франция вывела свой контингент из страны, в интервью RFI и France 24 бывший президент Франсуа Олланд (2012–2017) напомнил, что отправка сил в Мали была «долгом солидарности»в борьбе с джихадизмом. Он подчеркнул, что действующая теперь в Мали ЧВК Вагнера не только не имеет на это законных оснований, но не эффективна в борьбе с терроризмом и существует за счет присвоения богатств этой страны.

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Франсуа Олланд (президент с 2012 по 2017 гг.) вернулся к событиям августа 2022 года, когда МИД Мали обвинил Францию в посягательствах на суверенитет. Он напомнил, что в январе 2013 года решение начать операцию Serval было принято «не потому, что у Франции был определенный интерес к Мали», а потому что тогда «была просьба со стороны временно исполняющего обязанности президента Мали Дионкунды Траоре и всех глав африканских государств», которые «просили, умоляли даже действовать, чтобы сдержать, отразить наступление джихадистов», продвигавшихся в направлении столицы Бамако. И что решение о продлении миссии французов в Мали было принято в «согласии с международным сообществом», поскольку ООН направила в эту страну свою миротворческую миссию.

Напомним, Мали переживает многолетний политический кризис, что привело у двум военным переворотам — в августе 2020 г.и в мае 2021 г. Политическая напряженность сохраняется на фоне активизации с 2012 года на севере страны, вооруженных сепаратистских групп и террористической активности радикальных исламистов.

François Hollande @france24 @RFI: "les soldats français ne sont pas venus pour des intérêts miniers, pour faire une prédation sur les ressources du #Mali, du Burkina Faso ou du #Niger. Il n'y a eu rien en échange, rien!"

▶️https://t.co/vYnhlJDHEQ pic.twitter.com/qOnzt5sY16 — Marc Perelman (@mperelman) January 18, 2023

«Если мы хотели бороться против джихадизма, — продолжил Франсуа Олланд, —то не потому, что он угрожал нам самим, а потому, что он ударил по малийскому гражданскому населению, а также, как мы теперь знаем, действовал и за пределами Мали — в Сахеле, Буркина-Фасо, Нигере и других местах. Так что, для нас это был долг, долг солидарности». Потому, что «Франция не забыла, что африканцы были в рядах её защитников в ходе Первой и Второй мировых войн».

Бывший президент Франции напомнил, из-за действий французской армии джихадисты понесли „очень большие потери“. Но, «как только произошел вывод французских войск и других контингентов, джихадисты сразу активизировались и стали набирать силу».

Франсуа Олланд сказал, что гибель в Мали 59 французских военных была не напрасной: «Они погибли, потому что выполняли миссию по борьбе с группами, угнетавшими население. Они там были не из-за каких-то экономических интересов, полезных ископаемых — ресурсов Мали, Буркина-Фасо или Нигера». Со стороны Франции не было просьб о концессиях или компенсациях. Это была «дружеская поддержка».

На вопрос о том, могут ли русские, сменившие в Мали французов, успешнее решить проблему джихадистов в этой стране, политик ответил: «Нет». И указал на то, что сегодня в Мали численность экстремистских группировок не сократилась, не уменьшилось число нападений и общее положение в стране не стало безопаснее. «Всё становится хуже и хуже, — сказал Франсуа Олланд. — Джихадизм прогрессирует и от этого страдает мирное население. Совершаются массовые убийства, об этом сообщают наблюдатели». Он сказал также, что «сегодня радикальные исламисты наносят уже удары по югу Мали, где их прежде не было. А в центральной части Мали, где возобновляются боевые действия, гражданское население становится жертвой вспыхнувших там этнических столкновений». Но при этом российская пропаганда в соцсетях убеждает часть населения, что в конечном итоге «вагнеровцы» защитят их лучше, чем французы. «Я думаю, что неоколониалисты - это они» — заявил Франсуа Олланд.

Франсуа Олланд продолжил: «В отличие от Франции, действовавшей в Мали открыто, под собственным флагом, по призыву властей Мали, при поддержке всех стран региона, а также с легитимностью, данной нам Организацией Объединенных Наций, Россия сегодня отказывается признать, что в Мали действуют её военные»… Но «связь этой частной группы с Кремлем известна».

Он сказал: «Эта частная группа [ЧВК Вагнера] финансируется, а также существует за счет хищничества на [контролируемой ею] территории. Эта частная группа не подчиняется ни одной международной организации. Мы не знаем, откуда поступает матобеспечение этой группы и кто именно входит в ее состав… Часто солдаты — это бывшие заключенные, чьи мотивации больше похожи на «наемничество» прошлого.

Франсуа Олланд подчеркнул: «Я уважаю суверенитет стран. Как я уже сказал, Франция пришла [в Мали] только потому, что ее попросили. Она ушла, потому что больше не нужна. Если малийцы хотят иметь отношения с частной группой, это — их дело, с каким-то государством, кроме Франции — им решать». Но, напомнил политик, в определенный момент, придется «отвечать за последствия принятых решений».

На вопрос о решении правительства Франции, несмотря на протесты свеже избранного президентом Фостина Арканжа Туадера, вывести в 2013 году военный контингент из Центральноафриканской Республики, Франсуа Олланд ответил, что решение было принято потому, что Франция уже должна была действовать в Мали, Сахеле и на Ближнем Востоке. Так, для обеспечения примирения и стабильности в ЦАР было решено отдать предпочтение миротворческим силам ООН, МИНУСКА. А когда его спросили о последовавшем за тем решении президента ЦАР обратиться за помощью к группе Вагнера, Олланд сказал, что такую возможность в Париже предполагали, но не знали, что «на самом деле это была не только военная поддержка, но и хищничество», нацеленное на ресурсы этой страны.

«Мы отлично видим интерес определенных частных групп к алмазным рудникам, наблюдаем за активностью вокруг. Но и в этом случае это — решение властей Центральноафриканской Республики. Её руководителям решать, их выбор определит будущее страны. Поэтому я нахожу весьма прискорбным, что группа, подобная ЧВК Вагнер, так внедрилась. Помешало бы ей присутствие в ЦАР Франции? Я в этом не уверен» — сказал бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Что касается политики нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона в Чаде, Франсуа Олланд сказал, что наличие в этой стране французской базы и сотрудничество с Чадом в борьбе с экстремистами-джихадистами не может быть извинением для того, чтобы Франция была «терпимой к серьезным нарушениям свобод и прав человека» в отношении оппозиционеров к режиму.

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