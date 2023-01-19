День протеста и забастовок во Франции против пенсионной реформы — главное

Слово "Нет!" на плакате участников шествия в Сен-Назере, протестующих против повышения пенсионного возраста во франции с 26 до 64 лет. 19/01/2023.

19 января во Франции — общенациональный день протеста и забастовок против пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона. Стачки и демонстрации проходят по призыву всех ведущих профсоюзов страны, выступивших единым фронтом против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Более 200 митингов и шествий проходит по всей стране. Забастовки серьезно нарушили работу железнодорожного и общественного транспорта, школ, предприятий энергетики и нефтеперерабатывающих заводов.

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Нет повышению пенсионного возраста с 62 до 64 лет! Под таким лозунгом в четверг, 19 января, во Франции проходит первый общенациональный день протеста против пенсионной реформы президента Макрона и его правительства, представленной почти десять дней назад. К стачкам и шествиям призвали все (без исключения) ведущие профсоюзы страны, которые не демонстрировали подобного единства долгие годы (возможно, даже с 2010 года, когда пенсионный возраст во Франции был повышен с 60 до 62 лет в результате реформы тогдашнего президента Николя Саркози).

По всей Франции в этот четверг проходит более 200 протестных митингов и шествий.

С утра многотысячные демонстрации начались в Тулузе и Марселе, где на улицы вышли 30 и 26 тысяч человек соответственно. От 12 до 14 тысяч демонстрантов организаторы насчитали на шествиях, прошедших в Монпелье, Турне, По и Перпиньяне. В Мюлузе, Тарбе, Ницце и Бельфоре в демонстрациях приняли участие от четырех до шести тысяч участников.

Транспорт, школы, энергетика, госслужащие: забастовки во Франции 19 января

Стачка серьезно нарушила движение поездов во Франции. Как заявили днем профсоюзы, в Национальной компании железных дорог SNCF забастовало порядка 46% сотрудников, в том числе более 77% машинистов и почти половина диспетчеров, а также бортпроводников-контролеров. На высокоскоростные линии вышла лишь треть поездов TVG, предусмотренных расписанием. На ряде линий ходит лишь пятая часть TVG. На линиях региональных экспрессов TER движение в этот четверг обеспечено лишь на 10%.

Забастовка крайне осложнила движение общественного транспорта Парижа. В столичном метро работа нескольких линий остановлена полностью. На других ветках движение сокращено наполовину в часы пик, в остальное время обеспечено лишь на четверть. На линиях скоростных пригородных экспрессов RER курсирует лишь незначительное число составов, на некоторых участках этих веток движение полностью остановлено. Лишь на треть сегодня обеспечено движение на железнодорожных линиях парижского региона, сети Transilien.

Профсоюзы объявили, что в электроэнергетике и газораспределительной системе Франции в этот четверг бастует 50% работников.

Министерство образования Франции утром официально сообщило, что забастовку объявили более трети учителей: свыше 42% бастующих — в начальной школе и 35% — в средней школе и старших классах (колледжи и лицеи). Профсоюзы, со своей стороны, утверждают, что число объявивших стачку педагогов гораздо выше: 65 – 70%.

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