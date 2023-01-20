пропаганда

Во Франции в рамках девятого пакета санкций ЕС заблокировали счета телеканала RT

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Глава RT France Ксения Федорова в парижской студии телеканал в декабре 2017 года.
Глава RT France Ксения Федорова в парижской студии телеканал в декабре 2017 года. REUTERS/Gonzalo Fuentes
RFI
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«Дни телеканала RT во Франции сочтены», — пишет 19 января Le Monde. Журналистам издания удалось получить доступ к внутреннему документу — письму, которое глава RT France Ксения Федорова разослала сотрудникам, чтобы предупредить о блокировке банковских счетов телеканала. 

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Телеканал не сможет продолжать свою деятельность «в тех же условиях, что и раньше», говорится в этом письме, отправленном сотрудникам парижской редакции 18 января. Представитель пресс-службы RT France также подтвердил Le Monde информацию о блокировке банковских счетов.

В письме Ксения Федорова пояснила, что получила уведомление из своего банка, в котором указывается, что «все средства на счету [редакции] заморожены по требованию Главного управления казначейства». Без денег RT не сможет выплачивать зарплату сотрудникам парижской редакции (их около сотни), а также оплачивать счета подрядчиков.

Один из сотрудников RT France на условиях анонимности рассказал Le Monde, что в редакции боятся не получить зарплаты за январь, а также  на долгое время остаться без работы. По словам собеседника издания, в RT France понимают, что журналистам будет сложно найти новую работу после сотрудничества с телеканалом, который во Франции имеет репутацию пропагандистского. 

«Несмотря на то, что RT France не фигурирует в списке и имеет право работать во Франции, подобное решение фактически парализует нашу деятельность. Очевидно, что сам факт нашего существования не давал покоя властям», — сказала Федорова в комментарии RT.

Блокировка средств, как пояснила Ксения Федорова в письме сотрудникам, стала следствием девятого пакета европейских санкций, принятых в декабре. Новые ограничения коснулись четырех российских каналов, обвиняемых в манипулировании информацией и пропаганде. Оказавшееся под санкциями АНО «ТВ Новости» — дочернее предприятие РИА «Новости» — является «единственным акционером и материнской компанией» RT France, сообщает Федорова во внутреннем письме. Эту информацию изданию Le Monde подтвердили во французском министерстве экономики и финансов.

«Нашему RT France отрубили все счета во Франции. Вот такое вот либерте, эгалите и фратерните», — прокомментировала новость глава RT Маргарита Симоньян. 

Еще неделю назад редакция RT France публиковала вакансии на сайте поиска работы Hellowork. На момент публикации этой новости на сайте hellowork.com по-прежнему открыты 10 разных позиций, в том числе вакансии журналиста и ассистента редакции.

Вакансии французской редакции RT на сайте поиска работы Hellowork.
Вакансии французской редакции RT на сайте поиска работы Hellowork. © Скриншот от 20 января 2023 года

Французский социолог Максим Одине, автор книги под названием «RT: Un média d’influence au service de l’État russe» («RT: медиа влияния на службе российского государства») и диссертации, посвященной российскому телеканалу, в своем твиттере делает две гипотезы о будущем французской редакции RT.

«Если закрытие парижской редакции подтвердится, это ознаменует конец всей делокализованной сети RT на Западе, вслед за закрытием RT America, RT UK и RT DE в США, Великобритании и Германии после 24 февраля 2022 года», — отмечает он.

По мнению исследователя, теперь у французской редакции есть вероятность пойти по пути германоязычных коллег и сосредоточить производство контента в московском бюро RT. Франкоязычная редакция RT работает в Москве с 2015 года, и существует вероятность, что в ближайшее время она расширится, получив часть бюджета, ранее предназначенного для парижского офиса RT.

Учитывая расширение российского влияния во франкоязычной Африке и желание международных российских СМИ усилить свое присутствие там, RT на французском языке может, как и Sputnik Afrique с лета 2022 года, принять решение изменить свою редакционную политику в сторону африканского континента. В этом случае часть средств может быть перенаправлена на создание двуязычного бюро RT Africa, которое обсуждается уже несколько месяцев,

— озвучивает второй возможный сценарий французский эксперт.

В марте 2022 года Евросоюз запретил вещание RT и Sputnik на своей территории. Однако редакция RT France продолжала работу сайта, а также вела трансляции эфиров на американской видеоплатформе Odysee. В октябре вещание RT France на платформе Odysee заблокировали по просьбе французских властей.

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