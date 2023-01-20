Во Франции в рамках девятого пакета санкций ЕС заблокировали счета телеканала RT

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«Дни телеканала RT во Франции сочтены», — пишет 19 января Le Monde. Журналистам издания удалось получить доступ к внутреннему документу — письму, которое глава RT France Ксения Федорова разослала сотрудникам, чтобы предупредить о блокировке банковских счетов телеканала.

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Телеканал не сможет продолжать свою деятельность «в тех же условиях, что и раньше», говорится в этом письме, отправленном сотрудникам парижской редакции 18 января. Представитель пресс-службы RT France также подтвердил Le Monde информацию о блокировке банковских счетов.

В письме Ксения Федорова пояснила, что получила уведомление из своего банка, в котором указывается, что «все средства на счету [редакции] заморожены по требованию Главного управления казначейства». Без денег RT не сможет выплачивать зарплату сотрудникам парижской редакции (их около сотни), а также оплачивать счета подрядчиков.

Один из сотрудников RT France на условиях анонимности рассказал Le Monde, что в редакции боятся не получить зарплаты за январь, а также на долгое время остаться без работы. По словам собеседника издания, в RT France понимают, что журналистам будет сложно найти новую работу после сотрудничества с телеканалом, который во Франции имеет репутацию пропагандистского.

«Несмотря на то, что RT France не фигурирует в списке и имеет право работать во Франции, подобное решение фактически парализует нашу деятельность. Очевидно, что сам факт нашего существования не давал покоя властям», — сказала Федорова в комментарии RT.

Блокировка средств, как пояснила Ксения Федорова в письме сотрудникам, стала следствием девятого пакета европейских санкций, принятых в декабре. Новые ограничения коснулись четырех российских каналов, обвиняемых в манипулировании информацией и пропаганде. Оказавшееся под санкциями АНО «ТВ Новости» — дочернее предприятие РИА «Новости» — является «единственным акционером и материнской компанией» RT France, сообщает Федорова во внутреннем письме. Эту информацию изданию Le Monde подтвердили во французском министерстве экономики и финансов.

«Нашему RT France отрубили все счета во Франции. Вот такое вот либерте, эгалите и фратерните», — прокомментировала новость глава RT Маргарита Симоньян.

Еще неделю назад редакция RT France публиковала вакансии на сайте поиска работы Hellowork. На момент публикации этой новости на сайте hellowork.com по-прежнему открыты 10 разных позиций, в том числе вакансии журналиста и ассистента редакции.

Вакансии французской редакции RT на сайте поиска работы Hellowork. © Скриншот от 20 января 2023 года

Французский социолог Максим Одине, автор книги под названием «RT: Un média d’influence au service de l’État russe» («RT: медиа влияния на службе российского государства») и диссертации, посвященной российскому телеканалу, в своем твиттере делает две гипотезы о будущем французской редакции RT.

«Если закрытие парижской редакции подтвердится, это ознаменует конец всей делокализованной сети RT на Западе, вслед за закрытием RT America, RT UK и RT DE в США, Великобритании и Германии после 24 февраля 2022 года», — отмечает он.

Hypothèse 1 : A l'image de RT en allemand, il est probable que le site francophone de RT survive mais que la grande majorité de sa production de contenus soit recentralisée au siège moscovite de RT. 8/12 — Maxime Audinet (@maximeaudinet) January 19, 2023

По мнению исследователя, теперь у французской редакции есть вероятность пойти по пути германоязычных коллег и сосредоточить производство контента в московском бюро RT. Франкоязычная редакция RT работает в Москве с 2015 года, и существует вероятность, что в ближайшее время она расширится, получив часть бюджета, ранее предназначенного для парижского офиса RT.

Учитывая расширение российского влияния во франкоязычной Африке и желание международных российских СМИ усилить свое присутствие там, RT на французском языке может, как и Sputnik Afrique с лета 2022 года, принять решение изменить свою редакционную политику в сторону африканского континента. В этом случае часть средств может быть перенаправлена на создание двуязычного бюро RT Africa, которое обсуждается уже несколько месяцев,

— озвучивает второй возможный сценарий французский эксперт.

В марте 2022 года Евросоюз запретил вещание RT и Sputnik на своей территории. Однако редакция RT France продолжала работу сайта, а также вела трансляции эфиров на американской видеоплатформе Odysee. В октябре вещание RT France на платформе Odysee заблокировали по просьбе французских властей.

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