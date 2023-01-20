«Доказательств невероятно много»: как Франция помогает Украине расследовать российские преступления и борется за права человека в мире

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен (2-й справа) смотрит на то, как генеральный прокурор Украины Андрей Костин (справа) вручает грамоты французским жандармам. Киев. 19.10.2022. Эти жандармы, специализирующиеся на идентификации жертв и сборе криминальных улик, завершили новую двухнедельную миссию в Изюме.

Борьба за права женщин, борьба за отмену смертной казни, борьба с безнаказанностью (и в частности, помощь Украине в сборе доказательств российских военных преступлений), борьба за свободу прессы и безопасность журналистов… Об основных приоритетах французской правозащитной политики на 2023 год рассказал RFI высокопоставленный дипломатический источник.

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«Продвижение вопроса» защиты прав человека «находится в сердце французской дипломатии», это одно из основных направлений, «это часть французского ДНК», — в первую очередь подчеркнул источник, отметив, что работа в этом направлении ведется как в международных организациях (ООН, Совет Европы, ОБСЕ…), так и с каждой отдельной страной.

И, конечно, далеко не всегда такая работа ведется открыто.

Вопрос создания спецтрибунала — изучается

В первую очередь источник назвал среди приоритетов помощь Украине в сборе и обработке доказательств преступлений, совершаемых российскими военными и наемниками: «Когда мы говорим о России, о ее агрессии против Украины, вопрос борьбы с безнаказанностью является основополагающим»*.

«Мы помогаем Украине вести работу по расследованиям — с развертыванием французских технических команд судебных медиков и жандармов, чтобы обеспечить лучшую идентификацию и сбор доказательств, — напомнил наш собеседник. —

Идея также состоит в том, чтобы провести сверку всех доказательств, которые были накоплены. Доказательств невероятно много — их собирают как прокуроры, так и просто люди на местах. И украинские НПО очень активно собирают эти доказательства

, чтобы затем передать их в различные судебные системы, будь то национальные или международные».

На вопрос, как французские власти относятся к украинскому предложению по созданию специального трибунала по войне в Украине, «в дополнение» к Международному уголовному суду ООН (МУС), источник ответил: «Сейчас идет много дискуссий о том, как лучше судить за совершенные в Украине преступления.

Есть МУС, который является фундаментальным институтом, который Франция помогала создавать и который мы активно поддерживаем, и есть национальные судебные системы… И все механизмы изучаются. Окончательного решения пока нет».

«Мы должны обеспечить справедливость для жертв нарушений прав человека и злоупотреблений, — продолжил дипломат. — Я имею в виду, конечно, войну в Украине, но также Иран, где мы коллективно создали миссию по установлению фактов в ноябре прошлого года» (По инициативе Франции и Германии 24 ноября Совет ООН по правам человека создал Независимую миссию по установлению фактов для расследования предполагаемых нарушений прав человека в Исламской Республике Иран, связанных с протестами, начавшимися 16 сентября 2022 года — Прим. RFI), Бирму и многие другие страны».

Наш собеседник назвал еще одно «достижение последнего времени», в котором приняла участие французская дипломатия: «создание Советом по правам человека ООН независимого механизма мониторинга ситуации с правами человека в России». (Создание этого механизма высоко оценила, хоть и назвала его «запоздалым», генеральный секретарь правозащитной организации «Международная Амнистия» Аньес Калламар. Она сказала: «„Amnesty International приветствует решение Совета по правам человека наконец-то подвергнуть тщательному анализу ситуацию с правами человека в России. При руководстве Владимира Путина в стране была разгромлена политическая оппозиция, объявлены вне закона массовые НКО и активисты, закрыты независимые СМИ, а гражданское общество в целом выжжено дотла. Незаконная агрессия России в Украине является наиболее яркой демонстрацией давнего пренебрежения Путиным к жизни и правам человека“. „Создание этого важного механизма станет долгожданным спасательным кругом для гражданского общества в России, независимых СМИ и многих других, противостоящих репрессиям“, — заверила глава Amnesty).

«Я также хотел бы упомянуть очень важный инструмент, созданный Европейским союзом, а именно принятие глобального режима санкций (Совет ЕС учредил глобальный режим санкций Евросоюза в области прав человека 7 декабря 2020 года — Прим. RFI), который позволяет нам наказывать физических или юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека во всем мире, — продолжил источник. — И именно в этих рамках мы уже приняли несколько пакетов санкций. Последний был направлен против жестоких репрессий в Иране. Были приняты и другие санкции… В Бирме после переворота военной хунты, в Китае — в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Тибете, в Северной Корее, и, конечно, в России, вследствие войны против Украины».

«Китай и Россия активно подпитывают нарративы "ненужности" прав человека»

«Наша первая миссия заключается именно в том, чтобы продвигать и защищать эту универсальную концепцию человеческого достоинства, прав человека. Даже сталкиваясь с растущим их оспариванием со стороны контрпропаганды, подпитываемой многими странами. Например, мы можем говорить о Китае и России, которые активно питают эти контрнарративы», — подчеркнул дипломат.

Борьба за права человека — «это часть французского ДНК», подчеркнул источник. На фото: одна из акций солидарности с протестующими в Иране. Париж. 02.10.2022 AP - Aurelien Morissard

Продолжил: «Политика в области прав человека — предмет постоянного обсуждения со странами, с которыми мы работаем… Этот требовательный диалог ведут люди их разных органов нашей власти, будь то министерство Европы и иностранных дел, премьер-министр или президент Республики... Мы также способствуем мобилизации международного сообщества по основным вопросам правозащиты — помимо упомянутых выше, это отмена смертной казни, защита детей в Интернете, доступ к свободной, плюралистической и надежной информации (здесь мы поддерживаем созданное по инициативе „Репортеров без границ“ Партнерство в области информации и демократии, к которому присоединились уже 47 стран)».

«Каждый раз мы стараемся убедить как можно больше государств присоединиться к этим инициативам по продвижению прав человека, призываем те страны, которые этого еще не сделали, к ратификации основных конвенций**, — подчеркнул дипломат. — Например, мы, наряду с Аргентиной, являемся лидерами по применению Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. Мы активно применяем документы для борьбы с насилием в отношении женщин. Это, например, Стамбульская конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, к которой присоединяется все больше государств, и к универсализации которой мы призываем».

Неофициальная борьба

«Конечно, важное значение имеют официальные заявления нашего МИДа. Вы наверняка слышали заявления, которые звучат постоянно, и в последние месяцы были сделаны по вопросам российской агрессии в Украине, по Ирану, Афганистану, или призывы к освобождению политзаключенных в разных частях света», — продолжил источник, отметив:

«Но важно не забывать, что не все наши действия обязательно являются публичными. Иногда эффективнее работать в режиме сдержанного диалога… А если никакой диалог не помогает бороться с беззаконием, есть санкционный инструмент».

Права человека и развитие

«Дорожной картой» французской правозащитной политики источник назвал принятую в 2019-м году стратегию «Права человека и развитие»».

«Столкнувшись с серьезными неудачами, наблюдавшимися в течение последнего десятилетия во многих регионах мира, Франция приняла эту беспрецедентную стратегию по случаю 70-й годовщины Всеобщей декларации прав человека... Цель состоит в том, чтобы сделать нашу политику сотрудничества в области развития рычагом для нашей дипломатии в пользу прав человека», — говорится в преамбуле к документу, где среди основополагающих задач названо и обеспечение «полного соблюдения» в мире таких прав как «равный доступ к здравоохранению, право на достойное жилье, право на достаточный уровень жизни, право каждого человека на социальное обеспечение».

Еще одна важная выдержка из документа:

«Программы развития больше не рассматриваются исключительно как акции солидарности, но и как инструмент поддержки выполнения международных обязательств государств в области прав человека. Для достижения этой цели Франция привержена двум аспектам: обеспечению того, чтобы все финансируемые ею проекты и программы не ущемляли права человека, и чтобы эти проекты и программы во всех секторах оказывали максимальное положительное влияние на реализацию прав человека».

— Для борьбы за права человека мы по максимуму используем весь имеющийся у нас инструментарий, — сказал дипломат в завершение разговора, отметив в то же время, что «2023-й год вряд ли будет самым приятным в области защиты прав человека в мире».

*«Вторжение России в Украину привело к гуманитарной катастрофе и катастрофе в сфере прав человека», — сказал 12 января генсек ООН.

** Например, Совет Европы принял более 200 конвенций по всем основным «направлениям» защиты прав человека, подчеркнул дипломат.

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