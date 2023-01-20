Нас 68 миллионов: институт статистики отчитался о демографии Франции

ФРАНЦИЯ

Численность населения Франции в этом году превысила 68 миллионов человек. За минувший год этот показатель вновь немного вырос, несмотря на снижение рождаемости и высокую смертность. Основные демографические данные в своем ежегодном январском отчете обнародовал национальный институт статистики INSEE.

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На 1 января во Франции проживало 68 043 000 человек, в том числе 65,8 миллионов в метрополии и 2,2 миллиона в пяти заморских департаментах. Таковы данные ежегодного отчета, опубликованные 17 января Национальным институтом статистики и экономических исследований INSEE.

Рост численности населения в основном связан с положительным сальдо миграции: +161 000 человек (такова разница между числом въехавших во Францию и покинувших страну людей). Статистика зафиксировала также

естественный прирост населения +56 000 человек (разница между числом родившихся и умерших за год). Как отмечает INSEE, это «самый низкий показатель с конца Второй мировой войны». Такая ситуация объясняется сочетанием двух факторов: снижением рождаемости и ростом смертности.

В 2022 году во Франции было зарегистрировано 723 000 рождений (на 19 000 меньше, чем годом ранее), что является самым низким показателем с 1946 года. Снижение рождаемости демографы частично объясняют сокращением числа женщин детородного возраста (20 – 40 лет). Но еще в большей степени это связано со снижением суммарного коэффициента рождаемости: в прошлом году составил 1,80 ребенка на одну женщину. В 2021 году этот показатель составлял 1,84.

В отчете статистического ведомства Франции отмечается, что с 2015 по 2020 год коэффициент рождаемости ежегодно снижался (в период с 2006 по 2014 год он колебался в районе 2). Тем не менее, еще два года назад французы оставались лидерами в Евросоюзе по этому ключевому показателю, опережая Румынию (1,8).

Средний возраст матери при рождении первого ребенка во Франции сейчас составляет 31 год. Двадцать лет назад он находился на уровне 29,4 года.

Численность населения Франции с 1990 по 2023 год. © www.insee.fr

Что касается смертности, то в 2022 году она немного выросла по сравнению предыдущим годом, оказавшись лишь ненамного ниже (0,3%) показателя 2020 года, на который пришелся всплеск пандемии COVID-19. В прошлом году французский институт статистики зарегистрировал в стране 667 000 смертей (по сравнению с 2019 годом, рост почти на 9%).

Демографы предлагают несколько объяснений такой высокой смертности. Во-первых, общее старение населения: переход в старшие возрастные группы многочисленного поколения бэби-бума приводит к росту смертности в последние годы. Во-вторых, к дополнительным смертям в 2022 году привело продолжение пандемии ковида с распространением штамма «омикрон». Наконец, пики смертности также пришлись на три прошлогодних периода аномальной жары.

На 1 января 2023 года чуть более 21% населения Франции — это люди в возрасте 65 лет и старше. Десятилетие назад — в 2012 году — французы категории 65+ составляли 17 процентов населения.

Те, кому меньше 20 лет, сейчас составляют 23,5% населения. Самая многочисленная категория — 55% — это люди в возрасте от 20 до 64 лет.

Как сообщает INSEE, в прошлом году во Франции было заключено 244 000 браков. Это крайне высокий показатель, который статистика объясняет эффектом «наверстывания» после периода пандемии, когда из-за санитарных ограничений многие были вынуждены откладывать церемонии бракосочетания (которые во Франции принято планировать заблаговременно).

Средний возраст жителей Франции, состоящих в браке, неуклонно растет уже более двадцати лет. Он достигает 37,2 лет для женщин и 39,6 лет для мужчин. Что касается однополых пар, то женщины вступают в брак в среднем в 38,5 лет, а мужчины — в 44 года.

Число созданных в 2022 году гражданских союзов (французский PACS — гражданский договор солидарности для организации совместной жизни пар) оценивается в 192 000. Годом ранее таких гражданских браков было заключено 209 тысяч, в 2020 году — 174 тысячи.

Ожидаемая продолжительность жизни во Франции при рождении оценивается в 85,2 года — для женщин и 79,3 года — для мужчин. Этот показатель близок к уровню 2021 года и на 0,4 года ниже, чем в допандемийном 2019 году.

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