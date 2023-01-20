€413 млрд на оборону Франции: президент Макрон представил стратегию военного планирования на 2024 – 2030 годы

В пятницу, 20 января, Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил авиабазу 118 в Мон-де-Марсан, где он выступил с программной речью о Вооруженных силах страны.

В пятницу, 20 января, президент Франции Эмманюэль Макрон посетил военную авиабазу 118 в Мон-де-Марсан, где выступил с программной речью об оборонной политике и развитии вооруженных сил страны. Французский военный бюджет на ближайшие семь лет вырастет до 413 миллиардов евро, пообещал глава государства.

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В своей речи Эмманюэль Макрон представил основные направления будущего закона о военном планировании (LPM) на период 2024 – 2030 годы, который должен прийти на смену действующему документу LPM 2019 – 2025. Это долгожданный стратегический программный текст по реформе, модернизации и усилению французской армии, в организации и функционировании которой в условиях войны РФ против Украины выявились слабые места.

Законопроект будет представлен на голосование в парламент уже в марте месяце. Согласно действующему закону о военном планировании на 2019 – 2025 годы, военный бюджет Франции в этот период составил 295 миллиардов евро. В своей речи Макрон предложил увеличить оборонные расходы на треть — до 400 миллиардов. Как уточнили агентству AFP в президентской администрации, эта сумма будет заложена в расходы бюджета на ближайшие семь лет. Еще €13 млрд армия получит за счет внебюджетных источников (продажи земельных участков и недвижимости, а также радиочастот и т.д.).

Новый закон о стратегии развития французской армии опирается на «трансформации» военных конфликтов в текущем столетии. Развитие армии, согласно президенту, должно идти по четырем основным направлениям: укрепление суверенитета французских вооруженных сил, готовность к возможным военным конфликтам высокой интенсивности, защита общих с французскими партнерами территорий и обновление партнерских отношений.

Усилия по модернизации французского арсенала ядерного сдерживания, на который в 2023 году выделено 5,6 млрд евро, будут продолжены, пообещал Макрон. Кроме этого, особое внимание будет уделено защите Франции от киберугроз.

Заморские территории страны получат «дополнительные инвестиции» с точки зрения военного потенциала и персонала, чтобы «усилить силы суверенитета, чтобы иметь возможность дать отпор тем, кто хотел бы покуситься на наши интересы», сказал президент, особенно выделив Азиатско-тихоокеанский регион, где «экспансионистские цели» (Китая – ред.) вызывают беспокойство.

Помимо этого, новый закон о военном планировании должен восполнить пробелы в области производства и применения беспилотников, которые широко используются в конфликтах в Нагорном Карабахе и в Украине. Франция также намерена усилить свою оборону ракетами класса «земля-воздух».

Стремясь укрепить «моральную силу» нации, глава государства, наконец, поставил цель удвоить численность резервистов французской армии, которая в настоящее время насчитывает 40 тысяч человек.

Президент Франции также обсудил с военными текущую оперативную деятельность, в частности, в контексте обострения напряженности и гибридных угроз.

В поездке Эмманюэля Макрона на авиабазу 118 в Мон-де-Марсан его сопровождали министр вооруженных сил Себастьен Лекорню, министр внутренних дел и заморских территорий Жеральд Дарманен, министр-делегат по делам инвалидов Женевьев Дарьесек, государственный секретарь по морским делам Эрве Бервиль, и другие представители правительства.

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