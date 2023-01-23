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Акция солидарности с Алексеем Навальным в Париже

22 января на площади Трокадеро в Париже прошла акция в поддержку Алексея Навального © RFI

Два года назад, 17 января 2021 года, Алексей Навальный прилетел из Германии в аэропорт Шереметьево и был задержан прямо на пограничном контроле. Во Франции основатель правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев и организация Russie-Liberté объявили о проведении акции в поддержку «главного политзаключенного России», а также всех политзаключенных. Акция прошла 22 января на площади Трокадеро в Париже.