Франция вернула из Сирии 15 женщин и 32 ребенка, связанных с джихадистами ИГИЛ

Во вторник, 24 января, Франция репатриировала 15 женщин и 32 ребенка из лагерей для пленных джихадистов, расположенных на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило французское министерство иностранных дел.

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«Несовершеннолетние переданы службам охраны детства и будут подлежать наблюдению медицинских и социальных служб. Взрослые переданы компетентным судебным органам», — говорится в коммюнике МИДа.

В отношении семи репатриированных женщин в возрасте от 19 до 56 лет антитеррористической прокуратурой были выписаны ордера на арест, прямо с трапа самолета они были переданы правоохранительным органам. Еще восемь человек подверглись временному задержанию. В отношении некоторых несовершеннолетних также может быть начата уголовная процедура. Прокуратура также намерена провести расследование для разграничения между женами джихадистов и женщинами-джихадистками, непосредственными участницами группировки ИГ.

Репатриированные женщины и дети из семей джихадистов террористической группировки «Исламское государство» содержались в лагере Рож примерно в пятнадцати километрах от иракской и турецкой границ.

Французские власти выразили благодарность курдской администрации на северо-востоке Сирии «за сотрудничество, которое сделало возможной эту операцию». Это третья крупная операция по репатриации. В июле 2022 года Франция репатриировала 16 женщин и 35 несовершеннолетних, а в октябре — 15 женщин и 40 детей.

Ранее Комитет ООН против пыток осудил Францию за то, что она не репатриировала французских граждан из лагерей для военнопленных на северо-востоке Сирии. Комитет выразил мнение, что Франция нарушает статьи 2 и 16 Конвенции против пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.

В замечаниях, переданных комитету ООН Францией, подчеркивалось, что Конвенция не обязывает страну защищать своих граждан на территории,находящейся под чужой юрисдикцией. Однако Комитет счел, что государство все равно обязано защищать своих граждан от нарушений прав человека, принимая для этого все необходимые и возможные меры.

В 2022 году Францию осудил Комитет по правам ребенка, а затем Европейский суд по правам человека за бездействие в отношении возвращения женщин и несовершеннолетних. Эти француженки добровольно отправились на территории, контролируемые джихадистскими группировками в иракско-сирийской зоне и попали в плен в 2019 году, когда группировка «Исламское государство» потерпела поражение. Многие из детей родились в лагерях.

Около 300 несовершеннолетних французов уже вернулись из регионов действия террористических групп, в том числе 77 путем репатриации. В середине декабря группа семей французских джихадистов указала, что в сирийских лагерях для военнопленных все еще находятся 150 детей.

До последнего времени Франция действовала согласно процедуре, которая носит название «протокол Казенева» (по фамилии главы французского МВД в 2014 – 2016 гг.) и разрешает экстрадицию из Турции. Всего с 2012 года из 1450 человек, выехавших в этот регион, было репатриировано 320 взрослых, в том числе 108 женщин, и 200 несовершеннолетних.

С 2019 года во Франции действовала доктрина возвращения несовершеннолетних в индивидуальном порядке — если они являются сиротами и обладают достоверным гражданским статусом или если задержанные родители дали свое согласие на их репатриацию. И это, «в чисто гуманитарной логике», как указывает национальный координатор по разведке и борьбе с терроризмом Лоран Нуньес. Согласно международному уголовному праву, совершеннолетние должны предстать перед судом и отбыть наказание в тех странах, где они совершили правонарушения. Около шестидесяти человек предстали перед сирийским и иракским судами. Однако под давлением общественного мнения и, в частности, правозащитных организаций, Франция решила отказаться от принципа индивидуальной репатриации.

Лоран Нуньес обосновывает необходимость репатриации возможностью освобождения семей джихадистов из заключения в результате нападений террористических группировок на тюрьмы, в которых те содержатся. В конце января 2022 года группировка ИГ совершила нападение на тюрьму Хассаке на северо-востоке Сирии с целью освободить заключенных. «Нам известно, что планируются атаки на лагеря Рож и Аль-Холь. Поэтому мы считаем, что лучше, чтобы эти джихадистки были заключены в тюрьму и привлечены к ответственности в нашей стране, а не возвращались в очаги джихадизма», — подчеркнул координатор разведки.

По данным министерства юстиции на сентябрь 2022 года, во французских тюремных учреждениях, укомплектованных специально обученным персоналом, находились 129 репатриантов из иракско-сирийской зоны, в том числе 51 женщина.

Среди репатриированных — вдова Сами Амимура, одного из террористов-смертников, участвовавших 13 ноября 2015 года в захвате парижского концертного зала «Батаклан», а также новообращенная в ислам бретонка Эмили Кёниг, которую обвиняют в наборе боевиков для ИГ и в призывах к совершению терактов на европейской территории.

Большинство западных стран отказываются репатриировать своих граждан из лагерей для джихадистов, опасаясь возможных террористических актов на своей территории. Однако под давлением правозащитных организаций операции по возвращению все же имеют место, но каждый случай при этом рассматривается отдельно. Так, в пятницу, 21 января, Канада объявила, что согласилась на репатриацию шести женщин и 13 детей, задержанных на северо-востоке Сирии. В ноябре правительство Нидерландов вернуло 12 граждан и 28 детей.

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