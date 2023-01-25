«Акт саботажа»: полиция начала проверку по подозрению в умышленном поджоге на ж/д путях рядом с Парижем

Франция

Во вторник, 24 января, движение на Восточном вокзале Парижа было парализовано. Как пояснили власти, причиной, вероятней всего, стал умышленный поджог электрических кабелей в департаменте Сена-и-Марна в 30 км от Парижа. 25 января движение частично возобновилось. Прокуратура города Мо объявила о начале расследования по факту умышленного нанесения ущерба и создания угрозы для жизни других людей.

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В среду движение поездов будет «сильно нарушено» при отправлении или прибытии на Восточный вокзал, предупредила накануне вечером французская железнодорожная компания SNCF.

Как пояснил в ходе пресс-конференции глава операционного отдела компании Оливье Бансель, в ночь на вторник SNCF стала жертвой «саботажа».

Как сообщает в среду Franceinfo, сейчас следователи пытаются понять, что произошло. Пока они уверены в одном: чтобы совершить поджог, злоумышленники должны были «очень хорошо знать это место».

Сигнальная будка в Вэр-сюр-Марн, где произошел пожар, расположена в густом лесном массиве. По словам прокурора Мо, следов взлома на воротах, которые были открыты, следователи не обнаружили. Злоумышленник или злоумышленники сначала сняли две бетонные панели, затем подняли люки, после чего подожгли коробку с электрическим кабелем.

По данным SNCF, пожар уничтожил около 600 электрических кабелей. Эти кабели, которые используются, в частности, для питания электрической сигнализации поездов, имеют решающее значение. Без них невозможно гарантировать безопасность сети. «Это акт саботажа на сигнальных кабелях, содержащих цепи безопасности. Поэтому нам приходится осматривать каждый кабель по отдельности, а затем проводить тесты для обеспечения безопасности», — заявил Оливье Бансель.

На месте пожара не было камер наблюдения. В SNCF утверждают, что не могут контролировать более 2 000 сигнальных будок по всей Франции. Однако в ближайшие дни в компании обещают усилить охрану будок.

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