Франция первой в мире отказалась от неоникотиноидов, опасных для насекомых-опылителей

Экология

19 января 2023 года Суд Европейского союза постановил, что государства-члены более не могут отступать от запрета на неоникотиноиды.

Франция окончательно отказалась от неоникотиноидов. Она стала первой страной мира, где этот класс пестицидов запрещен. В четверг 19 января Суд Европейского союза постановил, что государства-члены более не могут отступать от запрета на эти вещества.

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Неоникотиноиды были запрещены в Евросоюзе к продаже еще в 2018 году. Но до сих пор используются в Европе повсюду… Потому что, в соответствии с правилами, многие страны могли ежегодно запрашивать особое разрешение на использование этих пестицидов для защиты производства свёклы от свекловичной тли. Но неоникотиноиды, оказывающие парализующее действие на насекомых, воздействуют не только на тлю. Жалобой в Европейский суд защитники биоразнообразия, называющие неоникотиноиды «убийцами пчел», добились полного запрета всех исключений. Даже тех, которые предусматривались на случай «исключительных обстоятельств, ставящих под угрозу сектор».

Подчиняясь решению Европейского суда, Франция объявила в понедельник 23 января, что не будет запрашивать в ЕС специальное разрешение на использование неоникотиноидов для семян сахарной свеклы, которые будут засеивать в марте.

Министр сельского хозяйства Марк Фено заявил в ходе пресс-конференции, что «решение Европейского суда достаточно мощное, чтобы отказаться от очередной дестабилизации [эко]системы».

«Это — огромная победа для биоразнообразия и сокрушительный удар по производителям свеклы» — пишет агентство France-Presse, комментируя реакции со стороны экологов и производителей. Франция стоит в Европе на первом месте по производству свеклы и является вторым производителем в мире (первое место принадлежит России). Но представители Всеобщей конфедерации свекловодов Франции считают, что новое положение приведет к сокращению площадей посева свеклы или даже переориентации хозяйств. Конфедерация сообщает, что особенно опасная свекловичная тля может привести, как в 2020 году, к потере до 30% урожая, а местами и до 70%.

Министр сельского хозяйства Марк Фено, выступавший за продление использования неоникотиноидов весной 2023 года, обещает разработать меры для поддержки отрасли на случай потерь, в то время как конфедерация свекловодов требует «полного возмещения ущерба» в случае засилья тли и связанных с нею болезней свеклы.

Ученые мира неоднократно призывали запретить неоникотиноиды, которые воздействуют не только на обработанные семена, но на всю экосистему, попадая в почву и воду. В их число входит французский химик-токсиколог Жан-Марк Бонматен, изучавший в CNRS воздействие неоникотиноидов на насекомых-опылителей. В интервью France Info он напомнил, что еще в 2021 году Национальное агентство по гигиене пищевых продуктов, окружающей среды и труда (Anses) выпустило чрезвычайно подробный отчет, предлагающий производителям сахарной свеклы 22 альтернативы неоникотиноидам. Ученый уточнил, что четыре из них «применимы немедленно».

Радикальный отказ от неоникотиноидов может подорвать конкурентоспособность Франции. Её главный конкурент, Германия, хотя и отказалась от обработки неоникотиноидами семян, продолжает их распылять на растения. Потому, что распыление разрешается в ЕС до 2033 года. Франции предстоит в кратчайшие сроки найти эффективную замену неоникотиноидам. От этого зависит не только будущее производителей сахарной свеклы (в стране 24 000 производителей), но и фабрик, которые перерабатывают корнеплоды в сахар, производства спирта и биоэтанола. Отметим, что спрос на биоэтанол в условиях роста цен на бензин, вырос во Франции за год на 83%. «Это биотопливо в настоящее время составляет 6,5% рынка бензина — по сравнению с 4% в 2021 году — и продается уже на каждой третьей заправочной станции» — уточняет AFP.

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