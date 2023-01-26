Франция отзовет посла и выведет свои войска из Буркина-Фасо

Африка

Министерство иностранных дел Франции объявило в четверг, 26 января, что отзывает «для консультаций» своего посла из Буркина-Фасо. Накануне было объявлено, что французские военные в течение месяца также покинут эту африканскую страну по требованию находящейся у власти хунты.

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«В контексте последних событий в Буркина-Фасо мы приняли решение отозвать нашего посла в Париж, чтобы провести консультации о состоянии и перспективах нашего двустороннего сотрудничества», — цитирует AFP заявление французского МИДа. Люк Аллад занимал пост посла Франции в Буркина-Фасо с лета 2019 года. Еще в декабре 2022-го власти попросили Францию его заменить из-за публичных высказываний об ухудшении ситуации с безопасностью в стране.

Накануне Франция объявила о выводе своих военнослужащих из Буркина-Фасо после получения уведомления правительства о денонсации соглашения 2018 года о статусе и присутствии французских вооруженных сил в этой стране. «В соответствии с условиями соглашения денонсация вступает в силу через месяц после получения письменного уведомления», — заявил французский МИД.

В Буркина-Фасо размещен контингент, численностью порядка 400 военнослужащих французского спецназа Sabre Force. Последние из них покинут страну к концу февраля, а вывоз всего оборудования должен быть завершен к концу апреля, пишет AFP со ссылкой на источник. По информации RFI, часть этих сил может быть направлена в соседние Нигер и Чад.

С 2015 года на севере Буркина-Фасо активизировались террористические джихадистские группировки. В 2018 году по просьбе официальных властей Франция отправила в страну свой спецназ в рамках операции «Сабля» (Sabre). Дипломатическое напряжение между Францией бывшей колонией стало нарастать после прихода к власти военной хунты в результате произошедших в стране двух госпереворотов в январе и сентябре 2022 года.

Одновременно стали появляться новости об активизации в стране «ЧВК Вагнера». Глава группировки российских наемников Евгений Пригожин публично приветствовал военный переворот. А лидер соседней Ганы заявлял, что в обмен на свою военную помощь «вагнеровцы» получили на юге Буркина-Фасо разрешение на разработку месторождений золота. В Буркина-Фасо эти заявления опровергали и отрицали сотрудничество с российской «ЧВК».

В начале декабря 2022 года власти Буркина-Фасо распорядились приостановить вещание Radio France Internationale на всей территории страны под предлогом того, что репортаж RFI «содержал запугивание населения Буркина-Фасо со стороны лидера террористов».

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