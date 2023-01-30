Почему во Франции сомневаются в целесообразности поставки танков «Леклер» Украине?

В Париже рассматривают отправку силам обороны Украины французских основных боевых танков «Леклер» (Leclerc). Однако резонность такой поставки под вопросом: у самой Франции парк «Леклеров» весьма ограничен, их нет на службе в других европейских армиях, что крайне осложнило бы техобслуживание. Сложность еще и в том, что новых тяжелых танков во Франции не производят, и планов по замене действующего парка в обозримой перспективе не предусмотрено.

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Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает поставку Украине французских основных боевых танков «Леклер», и попросил министра обороны проработать этот вопрос. Окончательного решения не принято.

Президент Франции назвал три условия для предоставления «зеленого света» на поставки французских тяжелых танков Украине:

такая поставка не должна быть «эскалационной»;

она должна оказать «реальную и эффективную помощью» ВСУ;

и не должна ослабить французский оборонный потенциал.

Об этом Макрон сказал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже 22 января. Что касается рисков эскалации со стороны РФ, с тех пор множество других союзников Украины уже заявили о поставках ВСУ тяжелых танков западных моделей («Леопард», «Абрамс», «Челленджер»). Относительно двух других условий — дебаты остаются открытыми.

Весьма ограниченный парк

Как указывают эксперты, французский «Леклер» массой 56 тонн по своему боевому потенциалу сопоставим с другими современными западными танкам. «Леклер» единственный может поражать неподвижную цель на расстоянии до 4000 метров прямо на ходу, говорится на сайте министерства вооруженных сил Франции. Его основное оружие — 120-мм пушка, способная осуществлять шесть выстрелов в минуту. «Леклер» может развивать скорость до 65 км/ч по дороге и до 50 км/ч по бездорожью.

«Леклеры» находятся в эксплуатации с 1993 года. Ранее их отправляли для участия в зарубежных операциях в Ливан, Ливию, Эстонию, недавно — в Румынию.

Однако в отличие от германских «Леопардов», которыми располагают многие европейские армии, танки «Леклер» в Европе на постоянной основе имеются только у самой Франции. Помимо Франции они стоят на вооружении только в ОАЭ и Иордании.

В общей сложности для французских сухопутных сил было произведено 406 «Леклеров». С 2008 года новых экземпляров не выпускалось. Это означает, что для ремонта приходится снимать детали с других танков.

По официальным данным, на службе во Франции стояли 222 единицы этих танков к 1 июля 2021 года. Эксперт по вооружениям, исследователь французского Института международных отношений (Ifri) Лео Периа-Пенье в комментарии RFI отмечает, что часть из них — это танки, использующиеся для тренировок, непригодные для боевого применения.

Для сравнения: Франция в 1989 году имела около тысячи основных боевых танков (это были танки AMX-30B и AMX-30B2).

Ситуация с «Леклерами» осложняется еще и тем, что уже заказана модернизация ста единиц на заводе-производителе Nexter.18 первых танков нового образца должны поступить во французские сухопутные войска в этом году. Кроме того, 13 танков «Леклер» были отправлены на базу НАТО Чинку в Румынию в ноябре в рамках усиления восточного фланга НАТО. Все это еще больше сокращает парк теоретически доступных для отправки Украине танков.

Сложности с техобслуживанием

Эти факторы делают крайне затруднительными техобслуживание и замену запчастей в случае передачи «Леклеров» ВСУ — по сравнению с «Леопардами», имеющимися в большем количестве в разных странах Европы.

Современные танки требуют постоянной логистической поддержки: беспрерывного обеспечения топливом, боеприпасами, запчастями. В Румынию для поддержания в рабочем состоянии 13 танков «Леклер» отправились 200 военных и еще два дополнительных танка сопровождения, пишет Le Monde.

Танки западных моделей имеют различные характеристики, нуждаются в специфических деталях, что значительно осложняет поддержание в рабочем состоянии разношерстного танкового парка. Лео Периа-Пенье отмечает, например, что «Леклеры» имеют мощные двигатели, сложные в обслуживании.

Французский танк «Леклер» в ходе транспортировки на базу НАТО в Румынии, 16 ноября 2022 г. © Jerome Salles, Armee de Terre/Defense/EMACOM via AP

Издание Les Echos цитирует окружение министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, где подчеркивают, что вопрос об отправке Украине «Леклеров» является не политической, а сугубо военно-технической проблемой. В окружении министра считают, что перед тем, как начать длительный процесс обучения украинских солдат на «Леклерах», следует внимательно оценить затраты и выгоды.

Обучение украинских солдат на танках «Леопард», которые все еще производятся и число которых в Европе оценивают примерно в 2000, многие наблюдатели рассматривают как более разумное решение. Чем более унифицированным будет новый украинский танковый парк, тем легче будет его обслуживать, указывают эксперты.

Незаменимые в обозримом будущем

Еще одна сложность заключается в том, что в обозримой перспективе планов по замещению ныне существующих тяжелых танков во Франции не предусмотрено. Новые образцы танков по франко-германской программе MGCS (Main Ground Combat System), которые должны прийти на смену «Леклерам», ожидаются в лучшем случае к 2045 году, говорит Лео Периа-Пенье.

И здесь большая разница с поставками Украине самоходных артиллерийских установок «Цезарь», которые до сих пор производит компания Nexter, а также бронемашин AMX-10 RC (легких колесных танков), на смену которым в войсках уже начали приходить новые многоцелевые борнетранспортеры «Ягуар». Поэтому оправка «Цезарей» и AMX-10 RC, которые можно заменить, в этом смысле не так болезненна для военно-технического потенциала самой Франции.

«Если Франция отправит Украине 15 танков, это ничего не изменит. Если она отправит 100 — сама останется без танков», — резюмирует Лео Периа-Пенье.

Украине нужны не только танки, напоминают в Париже

В адрес французского правительства звучали призывы качественно расширить военную поддержку Украины, отправить ВСУ тяжелые танки и самолеты, чтобы усилить украинскую армию и укрепить имидж и влияние Парижа в Европе.

Таким образом Париж оказался перед дилеммой между выходом на новый уровень военной поддержки Украины вместе с США, Германией, Великобританией, Польшей и другими союзниками — с одной стороны, и ограниченными возможностями в поставке тяжелых танков — с другой стороны.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в недавнем интервью газете Le Progrès подчеркнул, что именно Франция «первой сделала шаг в вопросе о танках», заявив о передаче Украине AMX-10 RC. Что касается «Леклеров», их поставка Украине не исключена, но в этом случае с особой остротой встает вопрос о возможностях техподдержки, заявил Лекорню. Он напомнил, что с «Леопардами» иная ситуация, поскольку они присутствуют в значительном количестве по всей Европе.

Министр ВС Франции также отметил, что Украине требуются не только танки. «Танки входят в перечень нужд, но они не единственные. Мы хотим быть надежными [союзниками Украины] в течение длительного времени, какими мы уже проявили себя с поставками систем противовоздушной обороны „Кроталь“, стоящими на защите Киева, или нашей артиллерии с установками „Цезарь“ и [реактивными системами залпового огня] LRU. Нужды Украины различные: это и бронетранспортеры, и плавучие мосты… Мы всегда готовы помочь. Задача на сегодня — обеспечить, чтобы украинцы были подготовлены к концу зимы, что будет ключевым моментом в конфликте», — заявил Лекорню.

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