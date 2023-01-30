Пенсия в 64 года: самая спорная реформа президента Макрона и ее противники

ФРАНЦИЯ

Манифестация в Париже против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Первый общенациональный день протеста и забастовок против реформы Макрона 19 января 2023.

Президент Эмманюэль Макрон и его правительство намерены идти до конца в проведении непопулярной пенсионной реформы, невзирая на решительный протест всех ведущих профсоюзов страны и большинства оппозиции в парламенте. В вопросе повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет уступок не будет, повторяют власти. Не сдаются и профсоюзы: на 31 января намечен второй по счету национальный день протеста и забастовок против реформы. Оппозиция готовится дать бой в парламенте, куда текст спорного законопроекта поступил 30 января, и требует референдума по вопросу о пенсионном возрасте.

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Эмманюэль Макрон настроен на решительное противостояние с профсоюзами и большинством парламентской оппозиции, которые единым фронтом выступили против повышения пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет.

Непопулярную реформу президент и его правительство полны решимости провести в сжатые сроки. Представленный 10 января законопроект, 23 числа был формально утвержден Советом министров под председательством главы государства. 30 января он поступил в парламент, где сперва его рассмотрит профильная комиссия, а с 6 февраля обсуждение начнется на сессии Национального собрания.

Правительство рассчитывает, что законопроект будет принят до марта и вступит в силу уже летом. Поэтапное повышение пенсионного возраста, рассчитанное до 2030 года (с ежегодным увеличением на 3 месяца), должно начаться уже с 1 сентября. И уже в конце текущего года возраст, дающий право выхода на пенсию, должен составить во Франции 62 года и 3 месяца.

После заседания Совета министров 23 января отвечающий за реформу министр труда Оливье Дюсопт вновь повторил, что правительство не пойдет на уступки в центральном вопросе — повышении пенсионного возраста до 64 лет. На изменения и дополнения правительство готово лишь в ряде частных параметров реформы, касающихся отдельных групп трудящихся.

Накануне начала обсуждения законопроекта в парламенте 30 января премьер-министр Франции Элизабет Борн повторила: повышение пенсионного возраста до 64 лет «обсуждению не подлежит».

Президент Макрон называет предложенную им пенсионную реформу «справедливой и ответственной». Он подчеркивает, что уже пошел на компромисс в болезненном вопросе, решив повысить пенсионный возраст до 64, а не 65 лет (как обещал в своей программе перед переизбранием на второй президентский срок в 2022 году).

Президент и его министры настаивают: работать дольше французам необходимо для сохранения финансовой стабильности солидарной пенсионной системы. В условиях старения населения в будущем ей грозит внушительный структурный дефицит. Поэтапно увеличив пенсионный возраст до 64 лет в период до 2030 года, власти рассчитывают получить дополнительно порядка 18 млрд евро поступлений в бюджет системы.

Макрон заявляет, что не видит альтернативы предложенной им реформе. Оставив возраст выхода на пенсию без изменений, для ликвидации дефицита нужно либо уменьшать выплаты пенсионерам, либо увеличивать размер отчислений в пенсионный фонд, взимаемых с работников и работодателей. Оба варианта президент и правительство считают неприемлемыми — или социально (снижение пенсий), или экономически (увеличение налоговой нагрузки).

В стремлении идти до конца и повысить пенсионный возраст во Франции президент и правительство заняли непреклонную позицию.

Единый фронт профсоюзов

Противники пенсионной реформы Макрона настроены не менее решительно — в своем требовании сохранить право французов выходить на заслуженный отдых в 62 года.

Единым фронтом против реформы выступили все ведущие французские профсоюзы — CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU. Восемь крупнейших объединений, защищающих права трудящихся, по большинству вопросов обычно занимают различные (часто диаметрально противоположные) позиции. Протест против повышения пенсионного возраста объединил их всех. Причем, впервые за более чем десять лет! В предыдущий раз все — без исключения — ведущие профсоюзы Франции объединялись в 2010 году. Тогда они протестовали против … повышения пенсионного возраста с 60 до 62 лет.

► День протеста и забастовок во Франции против пенсионной реформы 19 января

19 января единый профсоюзный фронт провел первый национальный день протеста против самой непопулярной реформы Макрона. На демонстрации и митинги по всей стране вышло более одного миллиона человек: 1,1 млн — по данным МВД, более 2 млн — по утверждению профсоюзов. В этот день забастовка серьезно нарушила работу транспорта, энергетики, французских школ и государственных органов. В этих секторах стачку 19 января объявили от 30 до более чем 45% работников.

Второй национальный день протеста против реформы пенсий профсоюзы назначили на 31 января. По всей стране намечено порядка 240 шествий и митингов. Предупреждения о забастовке объявлены на железных дорогах и в общественном транспорте крупнейших городов, в системе образования, в энергетике и госорганах. Профсоюзы рассчитывают на усиление мобилизации протестующих в момент, когда проект пенсионной реформы уже поступил на обсуждение в парламент Франции.

Оппозиция в парламенте: от левого фронта до крайне правых

В нижней палате парламента Франции — Национальном собрании — законопроекту о повышении пенсионного возраста готовится дать бой большая часть оппозиции.

Проводить ключевую реформу президентского срока Макрону приходится в самых сложных условиях для главы французского государства за последние 20 лет. На выборах 2022 года президентский блок партий потерял абсолютное большинство в Национальном собрании (и возможность принимать законопроекты без оглядки на оппозицию).

Макрон может рассчитывать на поддержку порядка 250 депутатов (из 577-ми), что существенно меньше абсолютного большинства (минимум 289 избранников).

В стане же противников реформы — вся левая оппозиция, объединенная в блок NUPES: это и крайне левая партия «Непокорная Франция» Жан-Люка Меланшона (73 места), и Социалистическая партия (30), и партия «зеленых» EELV (22), и фракция левых демократов-республиканцев (22). Вместе — без малого 150 депутатов.

Против повышения пенсионного возраста выступают и крайне правые популисты партии Марин Ле Пен: ее «Национальное объединение» (бывший Нацфронт) имеет в парламенте самую многочисленную оппозиционную фракцию — 88 депутатов.

Противники реформы полны решимости использовать все парламентские средства, чтобы максимально затруднить прохождение законопроекта. Они добились внесения в повестку заседаний голосования по вопросу об отклонении законопроекта в целом. Оппозиционные депутаты уже зарегистрировали 7000 (!) поправок к законопроекту, чтобы максимально замедлить процедуру его обсуждения. Наконец, и левые, и крайне правые депутаты подготовили для голосования в Нацсобрании резолюции с требованием вынести вопрос о пенсионном возрасте на всенародный референдум. (Как отмечают юристы, одобрение такой резолюции общим голосованием может приостановить процедуру принятия закона в парламенте).

Эмманюэль Макрон и его блок рассчитывают на поддержку лишь одной оппозиционной фракции — правых «Республиканцев», у которых повышение пенсионного возраста является частью их собственной программы. (К тому же, все непопулярные пенсионные реформы последних десятилетий проводились во Франции в основном правительствами правых). Фракция партии «Республиканцы» насчитывает 62 депутата. Поддерживая ключевое положение реформы (пенсионный возраст 64 года), правые надеются добиться от президентского большинства ряда изменений законопроекта. Например, права выходить на пенсию раньше для тех, кто выработал установленный законом стаж для получения полной пенсии (этот стаж в рамках реформы Макрона должен быть увеличен с нынешних 42 до 43 лет до 2027 года).

Президент vs парламент: «уловки» номер 49.3 и 47.1

Правительство Франции заранее подготовилось к тому, чтобы не дать оппозиции заблокировать в парламенте спорную пенсионную реформу. В юридическом арсенале исполнительной власти — две статьи Конституции, которые позволяют преодолеть сопротивление противников законопроекта.

Статья 47.1 основного закона уже задействована правительством, которое решило проводить пенсионную реформу весьма специфическим законопроектом — через поправки в закон о бюджете системы социального страхования. Конституция жестко регламентирует процедуру парламентской работы над таким законом. Время дебатов строго ограничено (20 дней — для нижней палаты, 15 дней — для Сената). Если за 50 дней парламент не смог согласовать и одобрить «бюджетный» закон, правительство получает право провести его в жизнь своими постановлениями.

Оппозиция уже жестко раскритиковала кабинет премьер-министра Элизабет Борн за выбор законодательного инструмента для проведения реформы пенсий. Оппоненты обвиняют президента и правительство в ограничении прав парламента при обсуждении столь важного закона, существенно меняющего жизнь французов.

Статья 49.3 Конституции остается в распоряжении правительства как крайнее средство. Она позволяет утвердить закон в парламенте — без обсуждений и поправок, в той версии, которая устраивает исполнительную власть. Правда, при этом парламент обязательно должен проголосовать по вопросу о доверии правительству.

Стоит отметить, что нынешний кабинет министров всего за полгода успел уже десять (!!!) раз применить статью 49.3, чтобы «продавить» в парламенте законы о бюджетах государства и системы соцстрахования.

В случае с пенсионной реформой кабинет Элизабет Борн надеется обойтись без этого «последнего аргумента» в противостоянии с оппозицией. Поддержки правых «Республиканцев» блоку президента Макрона в парламенте было бы достаточно, чтобы провести реформу абсолютным большинством голосов.

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