День протеста во Франции 31 января против пенсионной реформы — фото и видео

С места событий

Лидеры всех крупнейших профсоюзов Франции на манифестации протеста против пенсионной реформы. Париж 31/01/2023.

Второй раз за месяц французы массово вышли на демонстрации протеста против реформы президента Эмманюэля Макрона, предполагающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. В этот вторник, 31 января, забастовки крайне осложнили работу железных дорог и городского транспорта, энергетики и НПЗ, школ и госорганов. Число участников главной манифестации страны, прошедшей в Париже, профсоюзы оценили в 500 000 человек. По подсчетам столичной префектуры, в шествии приняли участие 87 000 протестующих. Профсоюзы заявили, что по всей стране на улицы вышли 2,8 млн человек. МВД насчитало почти 1,3 млн демонстрантов.

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Как и 19 января, в первый день общенационального протеста против пенсионной реформы, в этот вторник протестные шествия стали массовыми. По всей Франции все восемь ведущих профсоюзов страны наметили более 250 демонстраций.

В Париже десятки тысяч человек собрались в середине дня на площади Италии, откуда стартовала главная протестная демонстрация страны.

Сбор протестующих на площади Италии. Манифестация протеста против пенсионной реформы. Париж. 31/01/2023. REUTERS - BENOIT TESSIER

В первый общенациональный день забастовок и протеста в столичном шествии приняли участие 80 000 человек (по подсчетам МВД). Профсоюзы оценили число участников в 400 000.

Через два часа после начала столичной демонстрации профсоюз CGT (Всеобщая конфедерация труда / ВКТ) заявил, что на протестное шествие вышли 500 000 человек.

Конечная точка маршрута парижского шествия — рядом со зданием Национального собрания Франции, нижней палаты парламента, где накануне начались дебаты по непопулярной реформе, против которой, согласно опросам, выступает 70% французов.

Вечером префектура полиции Париже объявила свои подсчеты числа участников столичной демонстрации — 87 000 человек.

Охрану порядка на манифестациях во Франции в этот вторник обеспечивали 11 000 полицейских и жандармов. Из них 4000 — в Париже.

Впервые с 2010 года все восемь ведущих профсоюзов Франции выступили единым фронтом, протестуя против пенсионной реформы Макрона. Двенадцать лет назад такое же единство профсоюзы продемонстрировали в ходе протестов против реформы президента Николя Саркози, повысившей пенсионный возраст с 60 до 62 лет.

Колонна профсоюза FO ("Форс Увриер" - Рабочая сила). Манифестация протеста против пенсионной реформы. Париж. 31/01/2023. © Lúcia Müzell/RFI

Каждый профсоюз вышел на демонстрацию отдельной колонной (со своими флагами и символикой). Шествие получилось разноцветным.

Колонна профсоюза CFTC. Манифестация протеста против пенсионной реформы. Париж. 31/01/2023. © Vasile Damian/RFI

В ряде городов шествия были более массовыми, чем двенадцать дней назад. Так, в Марселе на улицу вышли, по данным полиции, 40 000 протестующих (19 января — 26 тысяч). Профсоюзы оценили число протестующих марсельцев в 205 000 (против 140 тысяч демонстрантов в первый день протеста).

Выросла протестная активность и в Нанте, где в этот раз полиция насчитала в рядах манифестантов 28 000 человек, профсоюзы — 65 000 (данные первого протестного дня — 25 и 50 тысяч).

В Тулузе на шествии в этот вторник полиция насчитала 34 000 человек, профсоюзы — 80 000 (данные первого протестного дня — 36 и 50 тысяч демонстрантов).

От 12 до 14 тысяч человек вышли на протест против пенсионной реформы в Руане и Гавре. В средних по размеру городах демонстрации второй раз подряд стали многотысячными. Так в Арле с населением 35 тысяч жителей в демонстрации участвовали 7000 человек. В Ангулеме — 8500.

Масштабные забастовки 31 января привели к сокращению на 70, 80, а то и 90% движения на железных дорогах Франции.

В Париже в обычном режиме работали лишь две полностью автоматизированные линии метро. Остальные 12 — с большими перебоями. Многие крупные пересадочные станции были и вовсе закрыты.

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