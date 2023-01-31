«Макрон, твоя реформа не пройдет!»: итоги дня протеста во Франции против повышения пенсионного возраста

ФРАНЦИЯ

31 января французы провели второй общенациональный день протеста и забастовок против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. В 250 демонстрациях по всей стране приняли участие 2,8 млн человек, заявили профсоюзы. На шествии в Париже они насчитали 500 000 участников. Подсчеты МВД традиционно дают более скромные цифры – почти 1,3 млн демонстрантов по стране, но и они говорят о росте уличной активности по сравнению с первым днем общего протеста 19 января. Забастовочное движение в этот вторник было скромнее, чем двенадцать дней назад, но вновь серьезно нарушило работу транспорта, энергетики, школ и государственных органов. Новые дни национального протеста против пенсионной реформы профсоюзы наметили на 7 и 11 февраля.

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Вечером 31 января организаторы и власти подвели итоги второго по счету за месяц общенационального дня протеста во Франции против пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона и его правительства, которая накануне поступила на обсуждение французского парламента. Новые шествия и забастовки прошли по призыву всех восьми крупнейших профсоюзов страны, объединившихся против повышения с 62 до 64 лет возраста, дающего права выхода на пенсию.

Профсоюзы заявили, что в демонстрациях по всей Франции приняли участие 2,8 млн человек. Это существенно больше двух миллионов протестующих, о которых профсоюзы сообщали по итогам шествий 19 января.

МВД вечером объявило свою итоговую цифру – 1 272 000 участников уличных акций по всей Франции (19 января официальная цифра была 1,1 млн демонстрантов).

В Париже профсоюз CGT насчитал в колоннах протестующих 500 000 человек (на сто тысяч больше, чем в первый день протеста). Данные подсчета МВД — 87 000 участников шествия — также говорят о росте уличной активности в столице, где 19 января полиция насчитала порядка 80 тысяч демонстрантов.

Данные и МВД, и профсоюзов свидетельствуют о том, что во второй день протеста демонстрации были более массовыми в крупнейших городах страны — например, Марселе, Лионе, Нанте, Монпелье, Тулузе.

Данные полиции по городам: манифестации 31 января (и 19 января) Марсель – 40 000 (26 000)

Лион – 25 000 (23 000)

Нант – 28 000 (25 000)

Монпелье – 25 000 (15 000)

Второй раз подряд стабильно массовыми были демонстрации в Тулузе (34 000 участников), в Бордо (16 500), Руане (14 000), Страсбурге (10 500) и Ницце (7000).

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По сравнению с 19 января забастовочное движение было чуть менее массовым, но все же существенно нарушило в этот вторник работу железных дорог, общественного транспорта в Париже и других городах, а также в энергетике, нефтепереработке, в школах и государственных органах.

В Национальной компании железных дорог SNCF бастовало, по данным профсоюзов, 36,5% работников (против 46% двенадцать дней назад). Тем не менее дирекции SNCF пришлось в этот вторник отменить более 420 сверхскоростных поездов TVG и 6700 региональных экспрессов TER. По сравнению с обычным графиком на линии вышло в среднем всего 25% поездов.

Во французских школах 31 января бастовала четверть (почти 26%) педагогов, согласно данным министерства образования. Это существенно меньше, чем в первый день протеста, когда в стачке приняли участие 38% учителей. 19 числа в начальной школе бастовало 42% педагогов, в средней и старшей школе (колледжах и лицеях) — 35%

В крупнейшей французской электроэнергетической компании EDF 31 января бастовало 40% сотрудников (на пять процентов меньше, чем в первый день протеста против реформы пенсий). Снижение производства электричества было эквивалентно выработке трех атомных реакторов.

В нефтяной компании TotalEnergies работу прекратили от 75 до 100% сотрудников — на разных нефтеперерабатывающих заводах и хранилищах топлива.

Меньшей по масштабу 31 января была забастовка в государственных органах центрального подчинения, где работает 2,5 млн чиновников. Двенадцать дней назад там бастовала почти третье служащих. В этот вторник — порядка 19,5%.

Менее 9% работников французской почтовой службы La Poste участвовали в стачке 31 января. В первый же день национального протеста против пенсионной реформы стачку объявляли почти 15% почтальонов Франции.

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