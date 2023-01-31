Могут ли французские истребители «Мираж» поступить Украине?

Комментарии

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопрос о возможности поставки Украине боевых самолетов ответил, что «в принципе, ничего не запрещено». По информации BFMTV, Киев и Париж ведут переговоры о поставке истребителей Mirage 2000, разработанных компанией Dassault в 1970-х. Какова вероятность того, что ВСУ будут усилены французскими истребителями? Обсуждаем с бывшим служащим авиации ВМС Франции, специалистом в сфере военной авиации Ксавье Тительманом (Xavier Tytelman).

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RFI: Последние официальные цифры свидетельсвтуют, что во Франции на службе стоят всего 113 «Миражей». Сколько в таком случае могут быть теоретически переданы?

Ксавье Тительман: В действительности не все они в операционном состоянии. Доля использования на уровне 60–70%. Это значит, что из 120 в состоянии летать могут быть 70–80.

Но самолетов в реальности больше, чем официально числится в служебном парке. Например, Mirage 2000N были списаны в прошлом году, но их можно восстановить. Яркий пример — Mirage F1, еще более старая модель, списанная еще раньше. Модели Mirage F1 купила американская компания, чтобы восстановить их для тренировок пилотов вооруженных сил США.

К тому же «Миражи» так или иначе должны быть списаны, мы идем в сторону парка воздушных сил, состоящего на 100% из «Рафалей». Ничего не стоит их отдать, потому что в любом случае скоро они окажутся на свалке. Mirage 2000, которые подходят к концу жизни, есть и в других странах. Можно представить себе план, при котором эти страны отдали бы свои Mirage 2000 в обмен на тариф по Rafale.

Было бы сложнее в этом случае обеспечить техобслуживание по сравнению с F-16, которых множество в Европе, — во всяком случае больше, чем «Миражей»?

По сложности техобслуживания они примерно одинаковые. Все зависит от того, сколько самолетов могут передать. В случае передачи 12 или 100 самолетов — нужна архитектура техобслуживания одинакового веса. Если мы можем передать только 20 Mirage 2000, возможно лучше вместо этого дать 20 F-16, потому что ясно, что за ними смогут прибыть еще 50, 100, 200. Если мы можем передать самолетов 20 сразу, а затем дойти за сотни, имеет смысл строить линию техобслуживания, обучать людей и так далее. Но если можно передать только 20 самолетов и все, это будет полезно и эффективно, но тяжесть структуры техобслуживания для 20 самолетов — это чересчур.

Поэтому чаще говорят о F-16 — этот самолет встречается намного чаще. Он того же поколения, что Mirage 2000, и во многих странах F-19 подходят к концу своей жизни с заменой на F-35 и так далее.

Что касается показателей, у F-16 и Mirage 2000 они сравнимы. В воздушных боях, где сталкивались F-16 и Mirage 2000, в частности между Турцией и Грецией, Mirage 2000 одержали верх над турецкими F-16. Но это самолеты одного и того же уровня. Главный вопрос — в числе доступных самолетов.

Но, учитывая потребности Украины, я думаю, они взяли бы все, что им предложили. Сложность скорее в том, чтобы иметь обученных пилотов, чем в том, чтобы обеспечить техобслуживание.

Каковы показатели Mirage 2000 по сравнению с советскими самолетами, имеющимися в Украине?

Вопрос даже не в этом. Важнее «экосистема», а не сам самолет. Если передать даже старый самолет 1970-х годов, но который может сбрасывать управляемые авиабомбы, выпускать крылатые ракеты, на который можно установить лазерный целеуказатель, это делает их очень эффективными. К примеру, самолеты Миг-29, которые каждый день используют в Украине, удалось оснастить американскими ракетами AGM 88 HARM, предназначенными для уничтожения систем ПВО.

Невероятная работа по установке западных ракет на МиГ-29 — крайне сложная. А даже самые старые западные самолеты имеют полный комплект вооружений. К примеру, комплекты JDAM. Американцы недавно анонсировали передачу Украине JDAM, позволяющих корректировать траекторию полета бомбы. Бомба с комплектом JDAM может пролетать 25 км и иметь 100 кг взрывчатки. 25 километров кажется, что это недалеко. Но обычно на расстояние 25 километров стреляют из артиллерии трехкилограммовыми снарядами с точностью 10-15-20 метров. Когда 100-килограммовая бомба падает, например, на бункер, она полностью разрушают защиту, которая может быть сооружена россиянами.

Западные самолеты открывают широкий потенциал операций, который был бы очень полезен для Украины в деле возобновления наступлений.

Роль авиации в войне скорее наступательная или оборонительная? Или она выполняет обе роли в равной степени?

Обе. Авиация может выполнять самые разные миссии. Например то, что называется close air support — поддержка бои на земле самолетами. Танковые, артиллерийские, пехотные бои требуют поддержки с воздуха. Это как наступательные, так и оборонительные операции. Есть миссии по ударам в глубину: чтобы помешать атаке, чтобы разрушить склад боеприпасов или чтобы разрушить линию противника и начать атаку самим.

Что касается боевых самолетов, Украине уже поставляли истребители. Лично я в этом смысле не вижу разницы между модернизированными Су-25 и Mirage 2000 предыдущего поколения. Мне кажется, надо прекратить задавать себе эти вопросы. Если бы мы передали эту технику раньше, вместо того, чтобы дискутировать, когда война идет уже год, можно было бы спасти жизни — с обеих сторон. Да и выбора нет. Поражение Украины будет стоит Европе намного больше, чем передача ей военной поддержки.

А что известно по вопросу о передаче Украине беспилотников?

Что меня удивляет — нет разговоров о передовых дронах. Дрон может быть очень эффективен, может быть легче интегрирован, чем истребители, техобслуживание дронов легче, не нужны пилоты. Но есть сложность дипломатического порядка. Поскольку дроны контролируются со спутника, невозможно будет сказать, котролируют ли их из Украины или из Соединенных Штатов. Поэтому, как мне кажется, пока не дают дроны.

Турецкие «Байрактары» управляются с земли через антенну, они имеют значительные ограничения в дальности полета. Эта технология устаревшая. Беспилотники, которые могли бы передать американцы и их союзники, контролируются через спутник. Это более мощные системы, которые могут летать 24 часа и могут преодолевать тысячу километров при необходимости.

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