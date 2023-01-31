Президент Франции не исключил поставку Украине боевых самолетов

Тогда как президент США Джо Байден ответил «нет» на вопрос о поставке Украине боевых самолетов, президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на тот же вопрос, заявил, что «в принципе, ничего не запрещено». Во вторник Эмманюэль Макрон и министр ВС Франции Себастьен Лекорню встречаются в Париже с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

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Украинские официальные лица в последнее время настаивают, что следующим этапом военной поддержки Украины должна стать поставка западных истребителей, которые должны прийти на смену украинскому парку советских времен. В Киеве давали понять, что стремятся получить американские F-16 или F-15 или их европейские аналоги (немецкие Tornado или шведцкие Gripen).

Множество F-15 и F-16, стоящих на вооружении порядка 25 стран (в том числе в Европе), должны в скором времени быть списаны для замены их на более современные модели, что позволило бы укомплектовать украинские ВВС.

Но единства по этому вопросу на Западе пока нет. Канцлер Германии Олаф Шольц недвусмысленно дал понять, что он против поставок Украине истребителей. Президент США Джон Байден в ответ на вопрос журналистов, согласится ли Вашингтон передать Украине F-16, ответил «нет». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос журналистов о возможной передаче Украине польских истребилей американского производства F-16 и оружия дальнего радиуса действия, сказал, что Варшава проводит консультации со своими партнерами по НАТО относительно любых мер по укреплению ВСУ.

Польша уже в марте прошлого года собиралась передать Украине свои МиГ-29, однако тогда в Вашингтоне не были согласны на этот шаг, напоминает «Радио Польша».

Накануне президент Эмманюэль Макрон, отвечая на вопрос о возможности поставить Украине истребители, заявил, что «в принциие, ничего не запрещено».

Как и в случае с танками, он выдвинул несколько условий. Макрон подчеркнул, что такая поставка не должна быть «эскалационной»; должна быть нацелена на помощь Украине в сопротивлении российской агрессии, но не на удары по российской территории; а также не должна ослаблять потенциал французских ВС. Кроме того, для этого в Париж должен поступить официальный запрос из Киева, отметил президент Франции.

СМИ: Киев и Париж ведут переговоры о поставке Украине французских Mirage 2000

По информации BFMTV, экспорт наиболее современных французских истребителей Rafale в Украину «видится заранее исключенным», но между Киевом и Парижем начались переговоры относительно возможной поставки истребителей Mirage 2000, разработанных Dassault в 1970-х. Телеканал ссылается на старшего офицера, близкого этим переговорам. По данным BFMTV, Франция на данный момент противится такой поставке.

По данным на 2021 год, во французских военно-воздушных войсках насчитывалось 211 боевых самолетов. Речь идет о 98 самолетах Rafale и 113 истребителях Mirage 2000 разных типов. Генерал Жером Пеллистранди в комментарии BFMTV указывает, что среди «Миражей» 55 недоступны, поскольку проходят модернизацию. Среди европейских стран самолеты Mirage 2000, помимо самой Франции, стоят на службе только в Греции.

Эксперты отмечают, что в случае передачи истребителей Украине с особой остротой встал бы вопрос о возможностях техобслуживания, судя по всему, ставший одним из главных камней преткновения в нерешенном вопросе о поставках французских тяжелых танков Leclerc.

C «Миражами» встают те же проблемы, что и с танками: слишком маленький парк, невозможность передать количество самолетов, которое стоит усилий по интеграции со стороны украинцев, большинство «Миражей» подошли к концу своей «операционной жизни», отмечает в комментарии RFI эксперт по вооружениям Лео Периа-Пенье. Передачу F-16 он называет более рациональной, так как в этом случае будет возможность передать Украине несколько десятков самолетов без особых затруднений. Но для этого еще нужно получить политический «зеленый свет».

В пользу возможной поставки в Украину может сыграть тот факт, что новые боевые самолеты во Франции производятся (в отличие от тяжелых танков). В этом году компания Dassault после почти четырехлетней паузы поставит французским ВВС 13 новых истребителей, а министерство вооруженных сил закажет еще 42 Rafale. Французский парк Rafale к 2030 году должен увеличиться до 225 единиц.

В комментарии изданию Politico министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что Франция рассматривает украинский запрос об обучении украинских пилотов истребителей.

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