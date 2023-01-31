«Слава Украине»: в парламенте Франции открылась выставка художника C215, «отвечающего искусством на варварство»

Мастер стрит-арта Кристиан Геми (на фото) был в Украине во время этой полномасштабной войны уже дважды. «Посреди этого спектакля горя и скорби восстанавливал права цивилизации», — как сказала спикер Нацсобрания…

В Национальном собрании Франции открылась выставка «Slava Ukraini», представляющая работы стрит-арт художника C215, который наносил свои «фрески» на разрушенные российскими бомбежками здания в украинских городах. Выставку открыли председательница Нацсобрания Яэль Брон-Пиве и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. «Мое самое большое желание – получить возможность создать новые рисунки в городах, которые вы вскоре освободите», — сказал художник, получивший в подарок от спикера украинского парламента вышиванку.

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На открытие выставки пришли депутаты, дипломаты, интеллектуалы, французские военные. Присутствие военных смотрелось по меньшей мере символично: ведь одна из главных целей приезда украинской делегации в Париж (во главе с министром обороны Резниковым и главой Рады Стефанчуком) — переговоры о поставках вооружений, которые помогли бы украинцам прогнать со своей земли российских захватчиков. Чтобы список разрушенных ракетами зданий (почти за каждым — трагедии), ставших для художников стрит-арта объектами граффити, перестал пополняться.

Спикер Нацсобрания Яэль Брон-Пиве, которая особо отметила, что свой первый иностранный визит в роли председательницы нижней палаты парламента Франции она совершила в Украину (в сентябре-2022), была инициатором проведения этой выставки.

«С начала вторжения Франция оказывает поддержку Украине. Дипломатическую, экономическую, военную, гуманитарную. (…) Национальное собрание Франции и Верховная Рада (…) не прекращают сближаться», — сказала Брон-Пиве во вступительной речи, вспомнив, «какой теплый прием» оказали делегации французского парламента в Киеве и Чернигове, городе который россияне разрушали с особой жестокостью.

Слева — направо: Руслан Стефанчук, Яэль Брон-Пиве, Кристиан Геми (С215) открывают выставку. Париж. 31.01.2023 © YS/RFI

«Я никогда не забуду того, что я видела в Чернигове — городе-мученике, разоренном в результате анахронической и безумной войны. Я также никогда не забуду жителей Чернигова, их мужество, их силу духа, их страстное стремление защитить свою землю и отстроить свой город. Потому что Украина живет, и она будет жить всегда! Да! Украинская нация сильна. И она все преодолеет…

Опустошенные города возродятся. Потому что горит это пламя надежды, которое смог уловить Кристиан Геми, более известный под своим артистическим именем C215», — продолжила госпожа спикер. Отметив, что Геми — «художник с гражданской позицией, который поставил свой талант на защиту благих дел — демократии, мира, гуманистических ценностей».

«Кристиан был в Киеве, Львове, Житомире, (Гостомеле, Буче)… Он видел руины, и он рисовал на них, рисовал на стенах, которые ничего не выражали, кроме смерти… Он рисовал животных и лучезарные детские лица, которые бросают вызов року. Посреди этого спектакля горя и скорби он восстанавливал права цивилизации»,

— сказала Яэль Брон-Пиве, подчеркнув, что работы C215, «ответившего искусством на варварство», «оказывают утешительное воздействие» и «дарят надежду».

«Для меня большая честь сегодня присутствовать на открытии этой выставки, которую я бы назвал выставкой надежды, — вторил спикеру Нацсобрания председатель Верховной Рады. — Как говорит сам уважаемый гуру стрит-арта, его искусство — контекстно, а работы выполнены с большим уважением к местам, где он оставил их на память. Я хотел бы сказать сегодня о другом контексте — европейском и мировом, в который вы, уважаемый Кристиан, вводите Украину и ее настоящее. Своими талантливейшими работами вы не только дарите украинцам веру в победу, но и держите Украину, которая выдерживает жестокую агрессию, в поле зрения всего цивилизованного мира…».

«Хотя у ваших работ разные сюжеты, но они связаны между собой и это создает своеобразный полиптих Украины. Одним из первых ваших изображений стала „Свобода, которая ведет народ“ — в цветах Украины на террасе посольства Франции в Киеве. Эта картина и образ свободы, созданный Эженом Делакруа (и преобразованный вами), символично отмечает (еще) и лидерскую роль Франции в противодействии агрессору. А изображение вашего сына в украинской вышиванке на разрушенном российской ракетой здании является символом нашего единения и солидарности. Мы гордимся таким другом, как вы. Спасибо вам за этот труд, и позвольте вручить вам благодарность украинского парламента, которая является знаком коллективной благодарности украинского народа», — заявил Руслан Стефанчук. И подарил художнику грамоту и вышиванку («ведь ваш сын растет»).

Кристиан Геми (справа) получает в подарок от спикера Верховной Рады вышиванку и грамоту. © YS/RFI

Геми известен не только как мастер стрит-арта, но и многолетний борец за права человека. Он помогал «Репортерам без границ» в оформлении акции за свободу слова в Турции и освобождение из тюрем журналистов, арестованных режимом Эрдогана… Он участвует в движении Toujours Charlie, защищающем память журналистов, сотрудников и полицейских, убитых в теракте против Charlie Hebdo… Он выступал в поддержку Седрика Эрру, фермера, помогавшего мигрантам пересекать франко-итальянскую границу, и за этого подвергавшегося судебному преследованию; он участвовал в оформлении приюта для бездомных женщин в Париже… Он выставлял на продажу свою работу «Любовь во время коронавируса» в пользу Фонда лечебных учреждений Франции… Он уже много лет на волонтерских началах оформляет стены во французских тюрьмах… Он сотрудничал с Пантеоном, Музеем Почетного легиона, Мемориалом Шоа, Музеем ордена Освобождения… Используя свой любимый инструмент — трафарет и аэрозольную краску, C215 создает «фрески» и портреты на стенах и уличных предметах.

49-летний Кристиан Геми был в Украине во время этой полномасштабной войны дважды...

В первые дни он создал огромный мурал — лицо украинской девочки — на доме в 13-м округе Парижа. Объяснил: «В поддержку украинских беженцев». Затем отправился в Украину. Сначала приехал еще в марте, когда даже у ворот Киева стояли захватчики. Второй раз был в апреле. Создал серию граффити на разрушенных зданиях, уничтоженном общественном транспорте, разбитых российских танках...

«Это были работы, которые я выполнял в срочном порядке, и потом делал снимки работ — какие-то получились хорошими, какие-то не очень», — рассказал художник, поблагодарив всех, кто ему помогал — от украинского посольства в Париже и посольства Франции в Киеве до известного журналиста Николя Энена, «автора повествовательной ткани» книги, приуроченной к выставке.

«Но в первую очередь мои мысли — об украинцах, — продолжил художник. — Об украинцах, которые остаются на месте. Каждый день… С сиренами и тревогами… Живут под постоянной угрозой со стороны российских захватчиков, их бомб, их подлости.

Украинцы, которые сейчас, пока мы с вами здесь (в роскошном Праздничном зале Нацсобрания — Прим. Ред), проживают значительную часть своего дня без электричества, в холоде… Многие семьи разлучены. Мужчины отстаются там, на фронте, чтобы обеспечить существование украинской земли, а женщины и дети многих из них нашли убежище здесь (в Европе)».

Посетительница выставки рядом с одним из экспонатов: фотографией работы, которую C215 написовал у разрушенного дом в Житомира. © YS/RFI

«Украинцы защищают свою территорию, свою идентичность, свою культуру. (…) Я хотел бы вернуться в Украину, чтобы реализовать другие настенные рисунки. Поехать дальше — на восток и юг. В Херсон, например. И мое самое большое желание — иметь возможность создать эти рисунки в городах, которые вы вскоре освободите», — обратился Кристиан Геми к председателю Верховной Рады и ко всем украинцам, пришедшим на открытие. И пожелал им как можно скорее «восстановить территориальную целостность Украины и прогнать россиян».

Выставка открыта для посетителей с 1 по 25 февраля, с понедельника по субботу, кроме 8, 9, 13 и 16 февраля. Необходима предварительная регистрация не менее чем за три рабочих дня до посещения. Вход на выставку расположен по адресу: 33 Quai d'Orsay, Paris. Вход бесплатный, но при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Картина, которую Кристиан Геми подарил Верховной Раде. © YS, RFI

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