День протеста № 2: забастовки и манифестации во Франции против повышения пенсионного возраста

ФРАНЦИЯ

"Нет пенсии в 64 года!" Плакаты на манифестации протеста в Ницце 31 января 2023.

31 января во Франции — второй по счету общенациональный день протеста и забастовок против пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона. Под лозунгом «Нет повышению пенсионного возраста с 62 до 64 лет» в стране проходит более 250 митингов и шествий. В этот вторник во Франции бастуют железные дороги, городской транспорт, учителя, энергетики, нефтяники и государственные служащие.

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Новый общенациональный день протеста против пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона проходит по призыву всех ведущих профсоюзных объединений Франции. Восемь крупнейших профсоюзов, выступивших единым фронтом впервые с 2010 года, намерены 31 января усилить давление на президента и его правительство, которое заявляет, что ключевая мера реформы — повышение возраста, дающего право выходить на пенсию, до 64 лет, обсуждению не подлежит.

По стране — на фоне массовых забастовок — в этот вторник проходит более 250 протестных шествий и митингов.

Главная манифестация страны проходит в Париже между площадью Италии и эспланадой Инвалидов (начало в 14 часов). Конечная точка маршрута расположена рядом со зданием Национального собрания Франции, нижней палаты парламента, где накануне начались дебаты по непопулярной реформе, против которой, согласно опросам, выступает 70% французов.

Для охраны порядка в стране мобилизовано 11 000 полицейских и жандармов. В том числе 4000 силовиков в Париже.

►Пенсия в 64 года: самая спорная реформа президента Макрона и ее противники

В первый день национального протеста — 19 января — в манифестациях по всей стране приняли участие от более чем одного миллиона (по подсчетам полиции) до двух миллионов человек (по оценке профсоюзов).

Забастовка по-французски 31 января

В авангарде стачки традиционно — французские железнодорожники. В этот вторник Национальная компания железных дорог SNCF лишь на 25 – 30% обеспечивает движение на линиях высокоскоростных поездов TVG. На линиях региональных экспрессов TER не ходит 80% составов. Междугородние поезда Intercités не ходят вовсе.

Днем источник в профсоюзах сообщил агентству France-presse, что в этот вторник работу прекратили 36,5% сотрудников железнодорожной компании SNCF (в первый национальный день протеста 19 января число забастовщиков превышало 46%).

«Черный вторник» сегодня в метро Парижа, где в нормальном режиме работают лишь две полностью автоматические линии. На остальных 12 ветках поезда курсируют в основном в «часы пик» и с большими перерывами. На 20% сокращено движение автобусов и трамваев. На линиях пригородных поездов RER и региональной сети Transilien движение в лучшем случае обеспечено наполовину, но чаще на 25-30%, на некоторых участках движение остановлено полностью.

С серьезными перебоями работает общественный транспорт — метро, автобусы и трамваи — в крупнейших мегаполисах Франции.

Из-за забастовки авиадиспетчеров в парижском аэропорту Орли отменено 20% рейсов. Авиакомпания Air France была вынуждена отменить десятую часть ближнемагистральных рейсов.

Во французских школах профсоюзы рассчитывают 31 января на забастовку 50% учителей. К протестному движению присоединились ученики старших классов (лицеев), которые с утра проводят акции по всей стране. 19 января, по данным министерства образования, в начальной школе бастовало более 42% педагогов, в средней и старшей школе (колледжи и лицеи) 35% учителей.

Профсоюзы нефтяников компании TotalEnergies сообщают, что на НПЗ и хранилищах топлива стачку поддержали от 75 до 100% работников.

На призыв к забастовке активно откликнулись работники электроэнергетического гиганта EDF, оператора французских АЭС. Выработка электричества снижена на 3000 МВт-ч (мощность трех атомных реакторов). 19 января в компании EDF бастовали порядка 45% сотрудников. В этот вторник, по сообщению руководства группы, работу прекратили 40% служащих.

Стачка объявлена и в государственных органах центрального подчинения, где служит 2,5 млн чиновников. В первый день национального протеста — 19 января — в госструктурах бастовали почти 30% сотрудников. В этот вторник — 31 числа — правительство сообщило, что стачку поддержали чуть менее 20% чиновников.

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