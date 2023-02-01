Алексей Резников встретился с Эмманюэлем Макроном в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон во среду, 1 февраля, встретился с главой министерства обороны Украины Алексеем Резниковым в Париже. Об этом он сам написал в твиттере. Как сообщали СМИ, на повестке дня была и поставка истребителей Украине. Накануне Макрон объявил, что передача Киеву самолетов не исключена: однако ее условием будет обязательство Киева не использовать их против целей на территории России.

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Визит Резникова в Париж, как и другие аналогичные встречи, не анонсировали заранее. Как сообщили французские власти, цель приглашения украинского министра обороны — «демонстрация поддержки Украины в борьбе с российским вторжением и напоминание готовности Франции удовлетворить потребности украинской армии».

Had the honor to meet with the 🇫🇷President @EmmanuelMacron . A very frank&productive conversation took place regarding #UAarmy urgent operational needs for self-defense from the rus aggressor.

🇫🇷 is with us!Thank you to 🇫🇷President & people for their leadership&unwavering support — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 1, 2023

Незадолго до встречи с Макроном Резников провел переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. По ее итогам стороны договорились о поставке Украине еще 12 самоходных гаубиц CAESAR. Они будут профинансированы в рамках «фонда поддержки на 200 миллионов евро», выделенного Францией Киеву.

Ранее Франция уже поставляла Украине 18 систем CAESAR. Еще 19 пообещала Дания - тогда речь шла о всех гаубицах, которые находятся на вооружении армии. Лекорню подчеркнул, что теперь в Украине будет « значительное » количество этого типа вооружений.

В Париже Резников также подписал с Лекорню и промышленной группой Thales меморандум о поставке радиолокационных систем GM-200.

Поездка Резникова в Париж состоялась всего через несколько дней после приезда в Одессу министра иностранных дел Франции Катрин Колонна. Там политик заявила, что в Париже будут поддерживать Украину «до окончания войны», а Россия будет привлечена к ответственности.

Официальные встречи на высшем уровне участились на фоне того, как стало известно, что Франция пока что отказывается передать Украине танки Leclerc. Это основные танки французской армии. Однако в Париже заявили, что их поставка Украине будет нецелесообразной — этих танков в Европе и во Франции значительно меньше, чем танков «Леопард». Их возможности поставки Украине ограничены, а на поле боя, учитывая сложности в обслуживании, эффективнее использовать танки одной модели. В министерстве обороны Франции считают отказ подобной поставки «технической», а не политической проблемой. Кроме того, Франция направила Киеву AMX-10 RC — тяжелые французские бронированные автомобили, которые также классифицируют как колесные танки.

Как пишет The Guardian, потери обеих сторон в войне в Украине достигли 200 тысяч человек — речь идет о погибших и раненых. По данным источника в политических кругах стран Запада, потери со стороны России и Украины примерно одинаковы.

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