Закрепление абортов в Конституции: не «право», а «свобода»

Члены французской левой партии La France Insoumise (LFI) и члены ассоциаций сторонников абортов празднуют с транспарантом после того, как парламент проголосовал за включение права на аборт в конституцию, у здания Национального собрания в Париже 24 ноября 2022 года.

В среду, 1 февраля, французский Сенат 166 голосами против 152 принял законопроект за включение в Конституцию «свободы женщин» прибегать к абортам. Текст, принятый в первом чтении сенаторами, направлен на дополнение статьи 34 французской Конституции следующей формулировкой: «Закон определяет условия, в которых реализуется свобода женщины прервать беременность».

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В среду 1 февраля французский Сенат сделал беспрецедентный шаг к закреплению в Конституции права на добровольное прерывание беременности (аборт). Депутаты верхней палаты парламента Франции проголосовали за конституционный законопроект, направленный не на закрепление «права на аборт», принцип, который активно отстаивали феминистские ассоциации и который был принят подавляющим большинством голосов в Национальном собрании 24 ноября 2022 года, а на «свободу женщин прерывать беременность», включенную в статью 34 Конституции. Текст законопроекта должен вернуться к депутатам Национального собрания.

Le Sénat adopte l’inscription du droit à l'avortement dans la Constitution par 166 voix pour et 152 voix contre pic.twitter.com/NsLcovBbtV — Public Sénat (@publicsenat) February 1, 2023

Если депутаты одобрят редакцию, текст может быть вынесен на референдум. Однако все они хотят получить правительственный законопроект, который позволит избежать необходимости идти на выборы.

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