Израиль: премьер-министр Биньямин Нетаньяху находится с визитом в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время предыдущего визита последнего в Париж в 2018 году.

Проходящий в этот четверг, 2 февраля, визит Биньямина Нетаньяху во Францию — первый с момента его возвращения к власти месяц назад. На повестке дня: война в Украине и конфликт между Израилем и Палестиной.

Реклама Читать далее

Премьер-министр Израиля заявил в среду, что его страна рассматривает возможность оказания военной помощи Украине предлагая при этом посредничество в конфликте между Киевом и Москвой. Другая тема его встречи с Эмманюэлем Макроном: новый виток насилия между Израилем и Палестиной, обострившегося в последние дни.

В телефонном разговоре с Биньямином Нетаньяху «президент Республики напомнил о необходимости для всех избегать мер, способных разжечь спираль насилия», — говорится в воскресном заявлении Елисейского дворца.

Ожидается, что лидеры двух стран также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, ход реализации ядерной программы Ирана в нарушение международного соглашения, достигнутого в 2015 году. По данным Елисейского дворца, президент Макрон подчеркнул в воскресенье «необходимую твердость перед лицом все более тревожных событий и отсутствия прозрачности со стороны иранцев». «Он напомнил, что иранская поддержка российской агрессии в Украине подвергает Иран санкциям и растущей изоляции».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться