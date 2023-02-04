Визионер, авангардист, мистик. Умер выдающийся кутюрье и парфюмер Пако Рабан

Кутюрье и парфюмер Пако Рабан, основатель собственного дома высокой моды Paco Rabanne, скончался в Бретани в возрасте 88 лет в пятницу, 3 февраля.

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«Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дизайнера и основателя, визионера, который скончался сегодня в возрасте 88 лет», — говорится в сообщении аккаунта дома моды Paco Rabanne в твиттере.

Представители бренда подчеркнули, что Пако Рабан — одна из самых выдающизся фигур моды XX века, а его наследие продолжит оставться источником вдохновения.

Пако Рабан родился в Испании, но работал в основном во Франции. Он знаменит созданием моделей из альтернативных материалов: алюминия, пластика, бумаги. Модельер прославился в 1960-е. Его одежду носили многие звезды, среди которых Одри Хепберн и Брижит Бардо. Пако Рабан создал костюмы к фильмам, а также популярные духи.

Модельер Пако Рабан на показе своей коллекции в Париже, январь 1993 г. AP - Lionel Cironneau

Пако Рабан (настоящее имя Франсиско Рабанеда-и-Куэрво) родился в испанской Стране Басков. Его отца, полковника, сражавшегося на стороне республиканцев в Гражданской войне, в 1939 году расстреляли франкисты. Его мать, работавшая швеей в доме моды Кристобаля Баленсиаги, забрала детей и бежала во Францию. Им прошлось пешком пересечь Пиренеи. Во Франции семья обосновались в Бретани, недалеко от Морле.

В 17 лет Пако Рабан перебрался в Париж, где десять лет изучал архитектуру в Школе изящных искусств. Параллельно с обучением он начал создавать рисунки для домов высокой моды (Dior, Givenchy, Balenciaga и других). В конце концов он будет проектироват не здания, а одежду, но сохранит архитектурный подход к моде.

Его вхождение в мир моды началось с показов «Двенадцати экспериментальных платьев в современных материалах» и «Двенадцати платьев, которые невозможно носить». Показы были задуманы как манифест. Габриэль Шанель тогда отвергла Пако Рабана, окрестив его «металлургом». Тем не менее его влияние продолжало расти.

Он создал культовый костюм для Джейн Фонды для научно-фантастического фильма 1968 года «Барбарелла», платья для французских звезд кино и музыки, которым оказался по вкусу его футуристический подход к моде. К примеру, для певицы Франсуазы Арди Пако Рабан создал «самое дорогое платье в мире» по случаю Международной выставки бриллиантов в мае 1968 года на площади Оперы в Париже. Стоимость платья, сделанное из золота и бриллиантов, оценивалась в более 10,4 миллиона долларов.

В 1968 году он подписал контракт с барселонской группой Puig, работающей в мире моды и духов, что знаменовало его выход еще и в мир парфюмерии.

Пако Рабан был склонен к эзотерике, делал публичные предсказания. Многие помнят его предсказание о том, что Париж 11 августа 1999 года будет уничтожен, когда космическая станция «Мир» рухнет на Землю. Это утверждение было основанно на его прочтении Нострадамуса.

Последние годы жизни Пако Рабан провел в Бретани, в коммуне Плудальмезо (департамент Финистер).

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