Забастовка против пенсионной реформы: 7 февраля во Франции поезда будут ходить с серьезными перебоями

Протесты против пенсионной реформы вызовут серьезные перебои в работе общественного транспорта. Как объявили в железнодорожной компании SNCF, в очередной день общенациональной забастовки 7 февраля не будут ходить около половины скоростных поездов TGV, а в парижском регионе Иль-де-Франс не досчитаются каждого второго пригородного поезда RER на части линий.

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Метро в Париже также будет работать c серьезными перебоями. На части линий поезда будут ходить лишь в час-пик. Без изменений по сравнению с обычным графиком, как объявили в RATP, будут ходить лишь автоматические ветки метро 1 и 14.

Автобусы и трамваи во французской столице ездить будут практически в обычном режиме, добавили в RATP.

К забастовке, как и на прошлой неделе, присоединятся не только железнодорожники. В предыдущий день протеста на работу не вышли работники почти всех областей — от учителей до сотрудников нефтеперерабатывающих заводов. На акции протеста же, как объявили в профсоюзе CGT, вышли почти три миллиона человек. В полиции насчитали 1,27 миллионов.

Напомним, главное предложение, внесенное в пенсионную реформу — повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Увеличен будет, согласно законопроекту правительства, и необходимый трудовой стаж.

Рассмотрение закона в Национальном собрании начнется 6 февраля — а закончиться все формальные процедуры в парламенте, согласно Конституции, должны за 50 дней, то есть к 26 марта. В случае, если этого не произойдет, реформа может быть введена постановлением правительства без дальнейшей консультации с депутатами.

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