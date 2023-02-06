Самые яркие лозунги протеста против повышения пенсионного возраста во Франции

ФРАНЦИЯ

Французы протестуют против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Непопулярную реформу президента Эмманюэля Макрона, которую сейчас обсуждает парламент, в стране встретили массовыми демонстрациями и забастовками. На акции протеста французы выходят с лозунгами, в которых дают волю своему гневу и сарказму и не слишком церемонятся с руководителями страны.

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19 и 31 января сотни тысяч французов вышли на акции протеста против пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона, которая сейчас проходит обсуждение в парламенте. На 7 и 11 февраля профсоюзы наметили новые дни демонстраций и забастовок. Главный лозунг протеста — нет повышению до 64 лет возраста, который дает право выйти на пенсию. Против реформы, согласно опросам, выступает 70% французов. Отказаться от непопулярной меры от президента требуют все крупнейшие профсоюзы страны и подавляющее большинство оппозиционных партий в парламенте. Макрон и его правительство настаивают на том, что реформа необходима и будет проведена в сжатые сроки, а главная мера — повышение пенсионного возраста — обсуждению не подлежит.

«Спасем наши пенсии» — общий лозунг демонстраций, на которые выходят сотни тысяч французов.

«Спасем наши пенсии». Лозунги протеста. Париж. 31/01/2023. REUTERS - BENOIT TESSIER

На фоне однодневных отраслевых стачек, которые осложняют работу транспорта, энергетики, школ, госорганов, все чаще звучит призыв к более радикальной форме протеста: «Всеобщая забастовка против Макрона и его мира».

«Всеобщая забастовка против Макрона и его мира». Лозунги протеста. Париж. 31/01/2023. © Vasile Damian/RFI

Усиливать протестное движение французов призывают лозунгами о бессрочной стачке. «Забастовка до пенсии», — гласят некоторые плакаты.

«Забастовка до пенсии». Лозунги протеста. Париж. 31/01/2023. AP - Christophe Ena

«Моя пенсия — моя битва». Этим лозунгом протестующие выражают решимость идти до конца в своем протесте против реформы.

«Моя пенсия — моя битва». Лозунги протеста. Страсбург. 31/01/2023. AP - Jean Francois Badias

На транспарантах и плакатах протестующие обыгрывают многозначность слова «retraite», которое помимо «пенсии» или «ухода в отставку» означает «отступление» (в том числе в военной терминологии). «Мы не отступим» в вопросе пенсий, заявляют демонстранты.

«Мы не отступим». Лозунги протеста. Ницца. 31/01/2023. REUTERS - ERIC GAILLARD

«Молодежь не отступает», — пишут на плакатах старшеклассники и студенты, присоединившиеся к протесту.

«Молодежь не отступает». Лозунги протеста. Лион. 31/01/2023. AP - Laurent Cipriani

Повышение пенсионного возраста становится на многих плакатах синонимом работы до смерти. На одном из них — зловещее уравнение: «Реформа пенсий = Работа > Изображение гроба с надписью “Пенсионер”».

«Реформа пенсий = Работа > Изображение гроба с надписью “Пенсионер”».Лозунги протеста. Париж. 31/01/2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

«Метро — работа — склеп». Так манифестанты переиначивают расхожее разговорное выражение о повседневной рутине «Метро — работа — сон» (Métro — boulot — dodо).

«Метро — работа — склеп». Лозунги протеста. Париж. 19/01/2023. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Еще одна версия популярного лозунга — «Колыбель — Работа — Могила» (на фото — слева). А справа — переиначенная первая строчка знаменитой песни Азнавура «Богема»: «Я расскажу вам о том времени, о котором не могут знать те, кому еще нет и двадцати». На протестном плакате «двадцатилетних» заменяют будущие «64-летние» пенсионеры, для которых пенсионный возраст в 60 и 62 года станет давней и почти забытой историей.

«Колыбель — Работа — Могила» (слева). Справа — переиначенная строчка знаменитой песни Азнавура «Богема». Лозунги протеста. Париж. 31/01/2023. © Lúcia Müzell/RFI

«Нет пенсии для мертвых» — еще один лозунг протеста против права выходить на заслуженный отдых лишь в 64 года.

«Нет пенсии для мертвых». Лозунги протеста. Горнолыжный курорт в Верхней Савойе. 31/01/2023. REUTERS - DENIS BALIBOUSE

Слова «пенсия» и «смерть» соседствуют на плакате, который обыгрывает разговорную фразу «c'est mort» со значением «всё, конец», «ничего не выйдет»: «Твоя пенсия — всё».

«Твоя пенсия — всё». Лозунги протеста. Париж. 31/01/2023. AP - Christophe Ena

«Вкалывай, плати пенсионные отчисления, заткнись и сдохни!» Эти беспощадные слова написаны на портрете премьер-министра Франции Элизабет Борн, которая лично 10 января представила непопулярную пенсионную реформу.

«Вкалывай, плати пенсионные отчисления, заткнись и сдохни!» Лозунги протеста. Париж. 31/01/2023. © Vasile Damian/RFI

С портретами премьера на демонстрациях соседствуют изображения президента Эмманюэля Макрона, который не намерен отступать в решимости повысить пенсионный возраст до 64-х. Макрон указывает, что уже пошел навстречу трудящимся, поскольку сперва намеревался повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет.

«Ты нам делаешь 64. Мы повторяем 68». Так в Сен-Назере президенту пригрозили повторением революционных событий мая 1968 года — в случае проведения реформы. Портрет Макрона здесь сопроводили надписью: «Общественная опасность».

«Ты нам делаешь 64. Мы повторяем 68». Фото президента Макрона с надписью на лбу: «Общественная опасность». Лозунги протеста. Сен-Назер. 31/01/2023. REUTERS - STEPHANE MAHE

На протестных шествиях часто вспоминают, что еще десяток лет назад пенсионный возраст во Франции составлял 60 лет. Президенту напоминают: «Работа вредит здоровью после 60 лет».

«Работа вредит здоровью после 60 лет». Лозунги протеста. Париж. 19/01/2023. REUTERS - BENOIT TESSIER

От Макрона требуют не только отказаться от спорной реформы, но и отменить повышение пенсионного возраста с 60 до 62 лет, проведенное при президенте Николя Саркози в 2010 году. «Нет пенсии по-макроновски. 60 лет — для всех!». В подписи под портретом главы государства слово «президент» (président) заменено на созвучное ему причастие от глагола «презирать» — méprisant: «Макрон — презирающий Республику».

«Нет пенсии по-макроновски. 60 лет — для всех. Макрон — презиратель Республики». Лозунги протеста. Париж. 31/01/2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

Манифестанты подчеркивают, что повышение пенсионного возраста будет особенно болезненным для женщин, чей трудовой стаж прерывается для рождения и воспитания детей. Женщины зачастую также вынуждены довольствоваться неполной занятостью — и в итоге минимальной пенсией. «Моя мама меня выносила. За что ее наказывают?» — гласит один из плакатов парижского шествия.

«Моя мама меня выносила. За что ее наказывают?» Лозунги протеста. Париж. 31/01/2023. REUTERS - STEPHANE MAHE

«Женщины снова — под ударом». Этот плакат напоминает о проблеме домашнего насилия, от которого страдают женщины и по которым власти наносят новый «удар», повышая пенсионный возраст.

«Женщины снова — под ударом». Лозунги протеста. Сен-Назер. 31/01/2023. REUTERS - STEPHANE MAHE

Этот плакат напоминает официальную статистику: женщины во Франции в среднем зарабатывают на 22% меньше мужчин. Эти данные Национального института статистики и экономических исследований INSEE сопровождаются саркастичным вопросом: «Кажется, мы напрасно плачем и жалуемся?»

«Женщины. Зарплата меньше на 22% [чем у мужчин]. Кажется, мы напрасно хнычем?» Лозунги протеста. Париж. 31/01/2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

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