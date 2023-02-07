Пан или пропал? Как президент Макрон собирается провести пенсионную реформу

Одним из предвыборных обещаний президента Франции Эмманюэля Макрона было проведение пенсионной реформы. Долго откладывавшийся законопроект дошел наконец-то до стадии обсуждения в парламенте. В это время французы вышли на улицы, чтобы выразить свой протест.

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Пока по всей Франции проходят манифестации протеста против пенсионной реформы, в Национальном собрании уже начали обсуждение этого спорного законопроекта. Начавшись после обеда понедельника, дебаты в нижней палате парламента завершились небольшим скандалом, так как представители крайне правого «Национального объединения» обвинили своих политических противников в давлении и угрозах.

Не высказываясь прямо о пенсионной реформе, Елисейский дворец уже начал активно коммуницировать о других проектах, создавая образ президента, «сосредоточенного на повестке дня долгосрочных реформ»: образования, здравоохранения, борьбе с глобальным потеплением, иммиграционной реформе и реформе институтов власти. «Приверженный долгосрочным проектам, которые позволят Франции противостоять вызовам века», Эмманюэль Макрон сможет посвятить окончание своего последнего мандата «улучшению жизни людей», сообщают в пресс-службе президента. Таким образом Макрон пытается отвлечь внимание общества от протеста против пенсионной реформы, считают комментаторы.

Тем временем, президент Франции Эмманюэль Макрон, обещавший во что бы то ни стало провести пенсионную реформу до конца второго срока правления, издали наблюдает за обстановкой и решает, можно ли, и каким способом форсировать события. Действительно, французское государственное устройство позволяет несколько выходов из создавшейся ситуации.

Во-первых, правительство не потеряло надежды сплотить под флагом спорной реформы не только депутатов от правящей партии, но и часть представителей правых «Республиканцев» с тем, чтобы набрать большинство во время голосования по тексту законопроекта. Для этого правительство согласно пойти на некоторые незначительные уступки, не слишком искажая смысла самой пенсионной реформы.

На выборах 2022 года президентский блок партий потерял абсолютное большинство в Национальном собрании (и возможность принимать законопроекты без оглядки на оппозицию). Теперь Макрон может рассчитывать на поддержку порядка 250 депутатов, что существенно меньше абсолютного большинства (минимум 289 избранников). Фракция партии «Республиканцы» насчитывает 62 депутата, голосов которых будет достаточно, чтобы законопроект был принят.

Второй способ «подсластить горькую пилюлю» пенсионной реформы – сделать перестановки в правительстве. Некоторые представители «президентского лагеря» намекают на возможные «крупные кадровые перестановки», сообщает France-Presse, ссылаясь на неназванный источник в окружении Макрона. Но поможет ли увольнение самых непопулярных министров успокоить гнев оппозиции, если тот же источник утверждает, что президент оставит возглавлять правительство основного автора пенсионной реформы – премьер-министра Элизабет Борн?

Кроме этого, у президента и правительства остается более простой, но и более спорный выход из ситуации – форсировать принятие реформы, используя статью 49.3 Конституции Франции. Она позволяет утвердить закон в парламенте без обсуждений и поправок, в той версии, которая устраивает исполнительную власть. Правда, при этом парламент обязательно должен проголосовать по вопросу о доверии правительству.

«Я не думаю, что использование статьи 49.3 было бы для нас провалом, мы уже достаточно продемонстрировали, что выслушали мнение профсоюзов и оппозиции» – говорит один из депутатов правящей партии. Но Элизабет Борн заявила, что не хочет рассматривать эту возможность, которая, помимо признания ее собственной слабости, будет осуждена оппозицией и демонстрантами как насильственный подход.

Роспуск парламента

«Я не знаю, как мы сможем дальше править, если нам не удастся получить большинство по такому важному тексту. Я думаю, что нам придется добиваться большинства другим способом», — сказал в интервью France-Presse депутат правящей партии Марк Ферраси. По его мнению, Эммануэль Макрон был избран для «преобразования страны», а не для «поиска согласия». Под «другим способом» Марк Ферраси подразумевает роспуск парламента и новые выборы. Поскольку этот депутат имеет репутацию приближенного к президенту, французские СМИ пытаются выяснить, не является ли это мнением главы государства, который может пригрозить распустить Национальное собрание в случае тупиковой ситуации.

В конце сентября Эммануэль Макрон упомянул такую возможность во время ужина с представителями своей партии, в случае, если оппозиция объединится, чтобы добиться отставки правительства. По словам одного министра, если правые «Республиканцы» не проголосуют за текст, это «неприятно, но бывает». Но если они «проголосуют за вотум недоверия» правительству вместе с левыми и «Национальным объединением» Марин Ле Пен, то нельзя исключать «риск роспуска» парламента.

В Елисейском дворце от этой идеи на данном этапе отмахиваются. А некоторые сторонники президента утверждают, что перевыборы могут стать своеобразным референдумом о выходе на пенсию в 64 года, против чего, согласно опросам, выступают почти 70% французов.

Остается добавить, что роспуск парламента в 1997 году Жаком Шираком привел к приходу к власти социалистов, которые возглавили правительство. Тогда этому роспуску предшествовала одна из самых длинных в истории Франции забастовок, когда французы массово вышли на улицы против … пенсионной реформы премьер-министра Ширака Алена Жюппе.

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