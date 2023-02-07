На Бастилию: третий день протеста во Франции против повышения пенсионного возраста

ФРАНЦИЯ

В третий раз за двадцать дней во Франции — общенациональный день протеста против пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона. 7 февраля под лозунгом «Нет повышению пенсионного возраста с 62 до 64 лет» в стране проходит более 200 митингов и шествий. Снова бастуют железные дороги, общественный транспорт в Париже и крупнейших городах, работники энергетической отрасли и нефтепереработки. Предупреждение о забастовке объявлено в школах, больницах и госорганах. Третий всеобщий день протеста приурочен к началу дебатов парламенте по непопулярной реформе: законопроект, против которого выступило большинство оппозиции, начали обсуждать в Национальном собрании 6 февраля.

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19 и 31 января в манифестациях против пенсионной реформы по всей стране принимали участие от 1,1 – 1,3 млн (по данным полиции) до более чем 2 – 2,5 миллионов человек (по оценке организаторов). Все восемь ведущих профсоюзов Франции, которые выступили единым фронтом против реформы Макрона, заявляют, что по своей массовости протестные шествия стали беспрецедентными за последние три десятка лет. Сравнимый масштаб был у уличных акций в 2010 году, когда во время президентства Николя Саркози французы протестовали против повышения пенсионного возраста с 60 до 62 лет.

7 февраля — в третий день общенационального протеста против непопулярной реформы — профсоюзы снова наметили по всей стране более 200 митингов и шествий. Маршрут главной демонстрации страны в Париже — от знаменитой Оперы Гарнье до площади Бастилии.

Очередной день протеста и забастовок профсоюзы приурочили к началу обсуждения спорной реформы в парламенте. 6 февраля законопроект начала обсуждать на пленарных заседаниях нижняя палата — Национальное собрание.

►Пенсия в 64 года: самая спорная реформа президента Макрона и ее противники

На этой неделе профсоюзы запланировали еще одни протестный день — на субботу, 11 февраля, надеясь на массовость уличных шествий и в будний, и особенно в выходной день. «Мы рассчитываем на мобилизацию, с тем чтобы народные избранники учли мнение граждан», — заявил глава CGT Филипп Мартинез. Он также призвал французов к «более жестким, более многочисленным, более мощным забастовкам» в решающий период парламентских дебатов.

Забастовки 7 февраля

В первых рядах забастовщиков традиционно — французские железнодорожники. Движение поездов во Франции в этот вторник снова серьезно нарушено. Правда, масштаб стачки несколько меньше, чем в первые два дня национального протеста. Национальная компания железных дорог SNCF отменила примерно половину высокоскоростных поездов TVG. На линиях региональных экспрессов TER движение сокращено на 30% от обычного графика. Отмены поездов зафиксированы на международных линиях Eurostar (в Лондон), Lyria (Швейцария) и Thalys (Бельгия, Нидерланды, Германия).

Забастовка снова нарушила движение общественного транспорта в Париже и столичном регионе. В метро снова в нормальном режиме работают лишь две полностью автоматизированные линии. На остальных 12-ти ветках движение сокращено или осуществляется в основном в часы пик. На ряде линий пригородных экспрессов RER в этот вторник ходит лишь половина составов. С существенными перебоями в движении поездов пассажиры сталкивают и на всей региональной сети Transilien.

Вновь бастуют нефтяники. Профсоюзы энергетической компании TotalEnergies, которой принадлежит большинство нефтеперерабатывающих заводов Франции и хранилищ топлива, заявили, что на ряде объектов работу прекратили от 75 до 100% сотрудников. Дирекция сообщает о стачке 56% персонала. В компании TotalEnergies в этот раз объявлена двухдневная забастовка.

К стачечному движению снова присоединились энергетики. Забастовка работников электроэнергетического гиганта EDF, оператора французских АЭС, привела к сокращению выработки электричества в стране на 4500 МВт, что равно мощности четырех атомных реакторов.

Предупреждение о забастовке 7 февраля объявлено во французских школах и государственных органах.

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