7 февраля: итоги третьего дня протеста во Франции против пенсионной реформы

ФРАНЦИЯ

«Мы не отступим». Под таким лозунгом во Франции прошел третий всеобщий день протеста против повышения пенсионного возраста до 64 лет. Массовыми манифестациями по призыву единого фронта профсоюзов французы 7 февраля снова сказали нет спорной реформе президента Эмманюэля Макрона. В шествиях по всей стране, по оценке организаторов, приняли участие «порядка двух миллионов» человек. Полиция насчитала на улицах 757 000 демонстрантов. Забастовки чуть меньшего масштаба, чем в первые дни протеста 19 и 31 января, вновь нарушили работу транспорта, энергетики, школ и госорганов.

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Главная протестная демонстрация страны прошла в Париже от здания Оперы до площади Бастилии. По оценке профсоюза CGT, в столичном шествии приняли участие 400 тысяч человек, столько же, сколько и в самый первый день общенационального протеста 19 января. 31 числа на улицах Парижа CGT насчитал полмиллиона демонстрантов. Подсчеты полиции традиционно давали более скромные цифры: 80 и 87 тысяч участников столичных шествий в первый и второй дни общего протеста.

«64 года? Ну уж нет!» – поют участники парижской акции протеста против повышения пенсионного возраста. pic.twitter.com/wLLZrGUoQK — RFI на русском (@RFI_Ru) February 7, 2023

Профсоюзы, организовавшие по стране более 200 митингов и шествий, заявили, что в уличных акциях 7 февраля по всей стране приняли участие «порядка двух миллионов» человек.

МВД насчитало в рядах протестующих 757 000 человек. Данные полиции о размахе демонстрации в Париже — 57 000 участников.

В Париже стартовало шествие против пенсионной реформы. В рядах протестующих – в том числе и студенты. pic.twitter.com/YVyXCfwEbL — RFI на русском (@RFI_Ru) February 7, 2023

19 января профсоюзы оценивали число участников уличных акций в более чем два миллиона человек. 31 января сообщали о 2,5 – 2,8 млн протестующих по всей Франции. МВД страны отчитывалось об 1,1 млн демонстрантов в первый день протеста и об 1,27 млн — во второй.

Профсоюзы снова зовут сограждан на улицы в субботу, 11 февраля, надеясь на максимальное число участников протестных демонстраций в выходной день.

Они требуют, чтобы президент отказался от непопулярной реформы, против которой, согласно опросам, выступает 70% французов. 60% опрошенных поддерживают уличные протесты и забастовочное движение.

Уже в третий раз охрану порядка на манифестациях по всей стране обеспечивали 11 000 полицейских и жандармов. Из них четыре тысячи — в Париже, где снова не обошлось без стычек радикалов-погромщиков со стражами порядка. Столичная префектура сообщила о 17 задержанных.

Беспорядки на парижской манифестации против пенсионной реформы. pic.twitter.com/cJIpaqryBt — RFI на русском (@RFI_Ru) February 7, 2023

Профсоюзы во главе протеста и битва в парламенте

Цель профсоюзов — оказать максимальное давление на парламент, который в минувший понедельник начал обсуждать пенсионную реформу.

В Национальном собрании, где у президента нет абсолютного большинства, почти все оппозиционные партии (кроме правых «Республиканцев») решительно выступили против повышения пенсионного возраста до 64 лет. В лагере непримиримых оппонентов Макрона — все левые партии и крайне правые популисты Марин Ле Пен. Не собрав большинства голосов в поддержку резолюции об отклонении реформы в целом и о проведении референдума по вопросу о пенсионном возрасте, оппозиция подала к тексту спорного законопроекта 20 000 (!) поправок, чтобы максимально затормозить прохождение реформы.

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Правительство же заняло непреклонную позицию: в условиях старения населения реформа «необходима» для спасения солидарной пенсионной системы от структурного дефицита в будущем; главная мера — повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет — «обсуждению не подлежит»; альтернативы этому нет — «или реформа, или банкротство» пенсионной системы.

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Чтобы «продавить» непопулярный законопроект, правительство задействует все правовые конституционные инструменты. Реформа проводится законопроектом «бюджетного» характера, что жестко ограничивает сроки дебатов. У нижней палаты парламента, Национального собрания, есть время лишь до 17 февраля, чтобы завершить обсуждение. Еще 15 дней отведено для дебатов в Сенате. Если за 50 дней парламент не сможет согласовать и одобрить закон, правительство получит право провести его в жизнь своими постановлениями. В запасе у Макрона остается еще один инструмент — статья 49.3 Конституции, которая позволяет утвердить закон в парламенте — без обсуждений и поправок в версии правительства (депутаты голосуют при этом лишь по вопросу о доверии кабинету министров).

Снижение числа бастующих 7 февраля

В этот вторник, 7 февраля, масштаб забастовочного движения несколько снизился по сравнению с первыми днями всеобщей мобилизации против пенсионной реформы.

В Национальной компании железных дорог SNCF, по оценке профсоюзов, бастовало 25% сотрудников. В предыдущие дни стачек работу прекращали 46 и 35% путейцев. Впрочем, 7 февраля забастовку поддержала более полвины машинистов, треть бортпроводников-контролеров и четверть диспетчеров. Дирекции SNCF пришлось отменить в этот вторник 50% высокоскоростных поездов TVG, 70% региональных экспрессов TER и почти все междугородние поезда Intercités.

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В столичном регионе Иль-де-Франс забастовка железнодорожников серьезно нарушила движение на пригородных линиях, где ходили от трети до половины поездов.

Два профсоюза CGT Cheminots и SUD Rail призвали путейцев продолжить стачку в среду: 8 февраля французы вновь столкнутся с транспортными трудностями. Компания SNCF уже сообщила, что линии выйдет лишь две трети поездов TVG, а также только половина региональных экспрессов TER и междугородних поездов Intercités.

В этот вторник с большими перебоями ходило метро Парижа, где забастовки не затрагивают работу лишь двух полностью автоматизированных линий (из 14-ти).

В энергетической компании EDF, операторе французских АЭС, в этот раз бастовало 37% сотрудников, на десять процентов меньше, чем в предыдущие дни национального протеста. Из-за стачки выработка электричества сократилась на более чем 4ГВт, что равно мощности четырех атомных реакторов.

Протестуя против повышения пенсионного возраста, французы вновь «взяли Бастилию». На месте бывшей крепости-тюрьмы, разрушенной во время Великой французской революции, завершилась уже третья за 20 дней массовая манифестация протеста против пенсионной реформы Макрона. pic.twitter.com/pkfK3ylNLV — RFI на русском (@RFI_Ru) February 7, 2023

Во французских школах 7 февраля бастовало 14 – 15% учителей, сообщило министерство образования. Неделю назад в стачке приняли участие 26% педагогов (профсоюзы тогда сообщали о забастовке половины учителей). Снижение числа бастующих среди учителей, впрочем, частично объясняется тем, что на части территории Франции уже начались школьные каникулы.

Снизилось и число бастующих в государственных органах центрального подчинения, где служит 2,5 млн чиновников. 7 февраля на госслужбе работу прекратили 11% сотрудников. Неделю назад в стачке участвовали почти 20% чиновников, а в первый день всеобщего протеста — 28%.

В местных органах власти, насчитывающих 2 млн чиновников, бастующих было чуть более 4% (против 8 и 11% в предыдущие дни протеста).

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