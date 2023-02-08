Объявление TotalEnergies в среду, 8 февраля о получении в 2022 году рекордно высокой прибыли в размере 20,5 млрд долларов (19 млрд евро). Такая прибыль в контексте войны в Украине вызывает во Франции многочисленные реакции. Рост на 28% по сравнению с 2021 годом — самый значительный за всю историю французской фирмы, одного из лидеров CAC40. Эти результаты объясняются ростом спроса на энергоносители, но также и специализацией TotalEnergies на сжиженном газе — объяснил в ходе пресс-конференции глава группы Патрик Пуянне.

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Объявление TotalEnergies в среду, 8 февраля о получении в 2022 году рекордно высокой прибыли в размере 20,5 миллиардов долларов. Такая прибыль в контексте войны в Украине вызывает во Франции многочисленные реакции. Рост на 28% по сравнению с 2021 годом — самый значительный за всю историю французской фирмы, одного из лидеров CAC40. Эти результаты объясняются ростом спроса на энергоносители, но также и специализацией TotalEnergies на сжиженном газе — объяснил в ходе пресс-конференции глава группы Патрик Пуянне.

Прибыль ТотаlEnergies по сравнению с 2021 годом выросла на 28%. Этот рост зафиксирован в то время, как 2021 год был также рекордным с прибылью в 16 млрд долларов, зафиксированных в 2021 году.

Два прибыльных года последовали за трудным для TotalEnergies периодом. В 2020 году из-за кризиса Covid-19 ее убытки составили 7,2 млрд долларов. А вынужденный после начала войны в Украине уход из России, где французская группа сделала большие инвестиции, стоит ей почти 15 млрд долларов.

Глава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне объяснил 8 февраля, что рекордная прибыль связана, прежде всего, с продажами сжиженного природного газа. Стратегия диверсификации, в частности ориентация на производство сжиженного природного газа, проводится уже 20 лет и была инициирована бывшим генеральным директором Total Кристофом де Маржери, погибшим в 2014 году в авиакатастрофе в московском аэропорту Внуково-3.

Этот выбор позволил нефтегазовой компании воспользоваться резким ростом спроса на СПГ в Европе в условиях трудностей, начавшихся в 2022 году с поставками российского газа.

TotalEnergie является вторым по величине производителем СПГ в мире после британского Shell. Продажи СПГ увеличились на 22%. Что позволило фирме безболезненно предоставить потребителям скидки на заправочных станциях во Франции на общую сумму в 600 млн евро. Это не мешает французскому гиганту подвергаться критике за сверхприбыль. Ее генеральный директор напомнил, что группа выплатила 33 миллиарда евро по всему миру и рассматривает возможность новой скидки для автомобилистов во Франции.

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