Экологи обвиняют TotalEnergies в гринвошинге и дезинформации

ЭКОЛОГИЯ

Сообщение 8 февраля гиганта TotalEnergies о получении в 2022 году рекордной прибыли в 19 млрд евро вызвало резкую критику в адрес фирмы со стороны экологов, в частности, во Франции. Эксперты Межправительственной группы по изменению климата (МГЭИК) обвиняют TotalEnergies в несоблюдении экологических приоритетов и дезинформации. Total использовал аргумент экологичности, чтобы оправдать проекты добычи нефти и газа в Африке. Одиннадцать ученых, соавторов доклада МГЭИК, опубликовали в тот же день на сайте FranceInfo открытое обращение к французской нефтегазовой группе.

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Авторы последнего доклада МГЭИК ответили на публичные утверждения TotalEnergies, опубликованные в январе в Твитере, что доклад МГЭИК со сценариями глобального потепления в пределах +1,5°С в 2100 г., якобы показывает, что «новые месторождения нефти и газа могут быть необходимы для компенсации естественного снижения резервов эксплуатируемых месторождений (-4%/год), которые исчерпываются быстрее, чем снижается потребность в этих энергоресурсах».

TotalEnergies утверждала, что доклад МГЭИК не запрещает разведку и добычу нефти и газа L’analyse des trajectoires des 97 scenarios limitant le réchauffement climatique à +1.5° en 2100 décrits montre que de nveaux champs de pétrole / gaz peuvent être nécessaires pour compenser le 📉 naturel des gisements (-4%/an), + rapide que la 📉 de la demande énergétique 🌍 — TotalEnergies (@TotalEnergies) January 26, 2023

Таким образом TotalEnergies оправдывает проект новой нефтедобычи в Уганде со строительством гигантского нефтепровода близ заповедных зон по территории Уганды и Танзании в направлении к Индийскому океану.

В эфире FranceInfo Ямина Саэб, специалист в вопросах энергетики и соавтор последнего доклада МГЭИК, обвинила TotalEnergies в использовании аргументов углеродно-нейтральной политики в то время, как сама группа расширяет производство сжиженного природного газа (его производство в 2022 году для TotalEnergies возросло на 22%). То есть, нефтегазовый производитель совершает «переход с одного ископаемого топлива на другое ископаемое топливо». В то время, как МГЭИК говорит о необходимости «положить конец использованию ископаемого топлива». По словам эксперта, TotalEnergies продолжает свой бизнес, прежнюю программу.

Лишь четверть инвестиций идет на альтернативные разработки

После детального анализа данных TotalEnergies эксперты МГЭИК констатировали, что «до 2025 года 70% инвестиций Total пойдут на углеводороды и только 25% — на возобновляемые источники энергии». МГЭИК же считает, что «отказ от углеводородов должен произойти как можно скорее». И не верит в эффективность обещанной группой «компенсации урона» природе стран африканского континента «благодаря массовой посадке деревьев». Так как нефтедобыча и строительство нефтепровода уничтожат существующее там сегодня биоразнообразие. Расчеты Total использовать еще не работающие новые технологии поглощения СО2 из воздуха на сегодняшний день не убедительны — считают ученые.

Эксперты обвиняют TotalEnergies в намеренном сокрытии последствий для климата использования сжиженного природного газа и напоминают: «Чем больше мы инвестируем в ископаемое топливо, тем сложнее будет обезуглеродить энергетическую систему и ограничить риски для экономики, здоровья и биоразнообразия».

Greenpeace в тот же день заявила, что «несмотря на климатический кризис, группа продолжает инвестировать в климатические бомбы, такие как проект EACOP (Танзания и Уганда) и сланцевый газ Пермского бассейна США «.

В коммюнике французское отделение этой неправительственной экологической организации говорится, что TotalEnergies получила рекордные прибыли точно так же, как и другие крупные нефтегазовые компании Shell и BP. «Для Greenpeace France эти цифры, помимо их непристойности в контексте энергетического кризиса, демонстрируют, что эксплуатация ископаемых видов топлива остается главной деятельностью TotalEnergies, и это продолжается на фоне её попыток гринвошинга. Учитывая, что подавляющая часть инвестиций Total, 75%, направлена на рост добычи нефти и газа, «она получает сверхприбыль благодаря взвинчиванию цен» на них.

Запретить разработку новых месторождений

Около сотни евродепутатов обратились 8 февраля в Европейскую комиссию с просьбой, ввиду «климатической опасности», запретить энергетическим группам Европейского союза запускать новые проекты по добыче ископаемого топлива.

«Европейский союз должен двигаться вперед, юридически заставляя многонациональные компании, работающие на ископаемом топливе, и финансовых игроков отказываться от любых новых проектов в области угля, нефти и газа», —говорится в обращении в Еврокомиссию, подписанном депутатами Европарламента, парламента Франции и мэрами ряда французских городов. Они просят «президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен срочно предложить европейское законодательство», препятствующее эксплуатации «новых месторождений ископаемого топлива» европейскими группами, такими как TotalEnergies или Shell.

«Сверхприбыли: вы их собираете, а мы страдаем» — с такими плакатами провели манифестацию 8 февраля у штаб-квартиры TotalEnergies в Париже активисты движений Alternatiba Paris и Les Amis de la Terre. В знак протеста против политики энергогиганта, они облили фасад здания красной краской (см.фото).

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