Во Франции новые демонстрации против проекта пенсионной реформы. Профсоюзы готовы усилить давление

В субботу, 11 февраля, во Франции проходят новые демонстрации против проекта пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона. Речь идет о четвертом протестном дне менее, чем за месяц. Французские профсоюзы заявляют, что готовы призвать к «остановке Франции во всех секторах» 7 марта, если требования несогласных не будут услышаны.

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Профсоюзы ожидают большого числа участников протестных акций в выходной день, в которых могут принять участие и работники, которые не могут бастовать по разным причинам. В полиции оценивают предполагаемое число участников манифестаций в 600–800 тысяч человек, в том числе до 120 тысяч — в Париже.

В предыдущий день манифестаций, во вторник, 7 февраля число участников манифестаций и бастующих сократилось по сравнению со вторым протестным днем. По данным разных источников, в демонстрациях 7 февраля приняли участие от 757 тысяч до 2 миллионов человек, тогда как 31 января число участников протестных акций оценивалось в 1,27–2,5 млн человек.

Восемь основных французских профсоюзов хотят, чтобы протестные акции продолжились, и призывают выходить на демонстрации 16 февраля и 7 марта. Профсоюзы также заявляют, что готовы призвать к «остановке Франции во всех секторах» 7 марта, если правительство и поддерживающие его депутаты не прислушаются к их требованиям. Об этом говорится в межпрофсоюзном коммюнике, которое зачитал генеральный секретарь профсоюза Force ouvrière Фредериком Суйо на пресс-конференции.

Пресс-конференция лидеров французских профсоюзов, Париж, 11 февраля 2023 г. REUTERS - YVES HERMAN

По данным соцопросов, большинство французов против пенсионной реформы, предполагающей повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. В данный момент проект реформы обсуждается в напряженной атмосфере в Национальном собрании — нижней палате парламента Франции. Правительство на фоне протестов согласилось на некоторые модификации, но не отказалось от проекта по сути.

Правительство не имеет абсолютного большинства в Национальном собрании для принятия своего проекта реформы. Оно рассчитывает на поддержку традиционных правых, но на данном этапе в этом нет уверенности.

«Дух ответственности»

Президент Франции Эмманюэль Макрон на днях сделал редкое заявление на эту животрепещущую тему. На пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу он заявил, что рассчитывает на «дух ответственности» организаторов протестов, чтобы «разногласия могли быть выражены, но спокойно, при уважении к имуществу и людям, и с готовностью не блокировать жизнь остальной страны».

Это заявление вызвало резкую критику в профсоюзах. «Разве мы с самого начала не проявляем ответственности?», — возмутился лидер профсоюза CFDT («Французская демократическая конфедерация труда») Лоран Берже, увидевший в заявлении Макрона форму «презрения».

«Ему (Эмманюэлю Макрону) можно ответить любезностью на любезность. Когда в стране такое недовольство, к нему прислушиваются, если имеют этот самый дух ответственности», — отметил со своей стороны глава CGT («Всеобщая конфедерация труда») Филипп Мартинез.

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