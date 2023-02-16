«Макрон! Нет — значит нет!»: во Франции прошел пятый день протестов против пенсионной реформы

пенсионная реформа

В четверг, 16 февраля, во Франции прошел пятый день протестных акций против непопулярной пенсионной реформы. По подсчетам МВД страны, в крупнейшей акции в Париже приняли участие 37 тысяч человек. Представители профсоюзов в свою очередь насчитали в столице 300 тысяч митингущих. Профсоюзы заявляют о намерении провести крупную акцию 7 марта и угрожают остановкой рабочих процессов в стране, если требования протестующих не будут услышаны.

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По данным профсоюза CGT, 16 февраля по всей стране в протестных акциях участвовали 1,3 млн человек. В демонстрациях 7 февраля по всей Франции приняли участие от 963 тысяч до 2,5 миллионов человек, а число участников протестных акций 31 января оценивалось в 1,27–2,5 млн человек.

Удивляться тому, что пятый день митингов и забастовок против проекта пенсионной реформы — 16 февраля — был менее масштабным по сравнению с предыдущими эпизодами протестного движения, не приходится. В этот раз митинги и забастовки пришлись на период школьных каникул (за исключением столичного региона Иль-де-Франс и Окситании). Кроме того, еще до 16 февраля профсоюзы заявляли, что предпочитают сосредоточиться на протестной акции 7 марта — в эту дату призывают к «остановке Франции во всех секторах», если правительство и поддерживающие проект реформы депутаты не прислушаются к требованиям протестующих.

Выступления против повышения пенсионного возраста. REUTERS - BENOIT TESSIER

В четверг, 16 февраля, значительных перебоев в работе городского транспорта не наблюдалось, движение парижского метро не було нарушено. К примеру, число бастующих сотрудников железнодорожной компании SNCF, по данным профсоюзного источника, 16 февраля составило 14%, по сравнению с 25% в прошлый вторник, 36,5% 31 января и 46,3% в первый день мобилизации против пенсионной реформы — 19 января.

Тем не менее 30% рейсов, вылетающих из парижского аэропорта Орли, и 20% рейсов из региональных аэропортов были отменены.

Призыв к всеобщей забастовке. REUTERS - BENOIT TESSIER

Лидеры крупнейших профсоюзов 16 февраля провели на протестной акции в городе Альби, где наблюдается высокая мобилизация против реформы. «Мы хотели бы подчеркнуть одну из ключевых особенностей этого социального движения. Существует рабочая Франция, которая хочет заявить о своем существовании, чказать, что протестует не только метрополия», — подчеркивает лидер профсоюза CFDT Лоран Берже. По его словам, на митинге в Альби ожидалось до 33 тысяч протестующих. В Тулузе, по словам лидера CGT Филиппа Мартинеса, в акции приняли участие 65 тысяч человек, 20 тысяч - в Гавре, 12 - в Дьеппе, 12 - в Ренне (6 700 по данным префектуры) и Монпелье (7 200 по данным префектуры).

Серьезное расхождение в цифрах наблюдалось в Марселе: профсоюзы заявили о 90 тысячах манифестантов, полиция — всего о 7.

02:09 Парижская манифестация против пенсионной реформы. 16 февраля 2023. REUTERS - BENOIT TESSIER

Простестные акции начались во второй половине дня 15 февраля

Со второй половины дня среды, 15 февраля, начали бастовать сотрудники многих гидроэлектростанций, включая работников самой мощной во Франции ГЭС — Grand'Maison. В результате этого в сеть недополучает около 3 000 МВт электричества.

Несколько университетов были заблокированы студентами и закрыты в знако протеста против реформы пенсионной системы. К примеру, в Ренне ректорат университета Rennes 2 объявил в пресс-релизе о решении закрыть учебное заведение в среду и четверг в связи с информацией о возможной оккупации университетских помещений студентами. На прошлой неделе студенты Rennes 2 уже проводили оккупацию помещений и университет пришлось закрыть на три дня. Несколько зданий университета Нанта, а также кампус парижского университета Paris 1 на улице Тольбиак также были закрыты по аналогичным причинам. Многие студенческие организации, а также объединения старшеклассников призвали проводить акции против пенсионной реформы каждый четверг до 7 марта, а 9 марта првоести день мобилизации молодежи.

В ожидании 7 марта

До тех пор, пока правительство не свернет свою реформу, мобилизация будет существовать. И мы думаем, что после периода школьных каникул есть необходимость повысить тон, — Филипп Мартинес (CGT).

Профсоюзы планируют бросить все силы на протесты 7 марта: они угрожают полной остановкой рабочих процессов в стране, если правительство не откажется от идеи повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Эту меру поддерживают 58% французов, согласно опросу Elabe для BFMTV. Бывший лидер партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон назвал протестный день 16 февраля «последним сигналом перед блокадой 7 марта».

Объединение профсоюзов работников образования призвал к «полному закрытию школ, колледжей, лицеев и прочих служб» в этот день. Забастовкой грозит профсоюз мусорщиков.

Студенты университета Нантер призывают к всеобщей забастовке REUTERS - BENOIT TESSIER

Петицию против «несправедливой и жестокой» реформы, запущенную на платформе change.org в январе, к 15 февраля подписал миллион человек в один миллион подписей. По словам генерального секретаря профсоюза CGT Филиппа Мартинеса, профсоюзы намерены продолжать оказывать давление на депутатов, но если не удастся повлиять на исполнительную власть, профсоюзы направят письмо парламентариям, за исключением депутатов от партии «Национального объединения», с просьбой отклонить проект реформи и «в особенности статью 7», в которой идет речь о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Дебаты, посвященные реформе, в Национальном собрании должны завершиться в полночь в пятницу, 17 февраля. Оставалось рассмотреть почти 11 тысяч поправок.

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