30 лет такого не было: год антирекордов в электроэнергетике Франции

2022-й стал годом антирекордов для электроэнергетики Франции. Объем произведенного в стране электричества был самым низким за последние 30 лет. Впервые с 1980 года Франции пришлось стать нетто-импортером электроэнергии, но при этом страна избежала отключений электричества в условиях острого энергетического кризиса, усугубленного действиями России и ее войной против Украины. Итоги нелегкого года в своем отчете 16 февраля подвел оператор французских электроэнергетических сетей RTE, который смотрит в 2023 год с оптимизмом: Франции больше незачем импортировать электричество, а следующую зиму энергетика страны встретит в более устойчивом состоянии.

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В 2022 году, в разгар глобального энергетического кризиса и резкого сокращения Россией газовых поставок в Европу, Франции также пришлось пережить беспрецедентный внутренний кризис в своей электроэнергетике, отмечает в своем годовом отчете оператор французских магистральных сетей RTE.

Объем производства электроэнергии в стране упал до «самого низкого уровня с 1992 года», когда во Франции проживало на девять миллионов человек меньше, чем сегодня, отмечается в отчете RTE. По сравнению с 2021 годом выработка электричества сократилась 15%. Оператор объясняет это рекордным спадом производства на атомных электростанциях, которые являются основной и гордостью французской энергетики, а также на гидроэлектростанциях.

Капризный атом

В прошлом году только 62,7% электроэнергии дала Франции атомная энергетика. Годом ранее этот показатель достигал 69%, а в предыдущие годы превышал 70% в стране, которая уже полвека обеспечивает львиную долю своих потребностей за счет мощного парка АЭС.

Оператор французских атомных станций, компания EDF столкнулась с многочисленными проблемами при эксплуатации реакторов на узлах, которые имеют решающее значение для безопасности АЭС. К плановым работам техническому обслуживанию добавилась необходимость проводить масштабную кампанию проверки и ремонта. В результате в 2022 году в некоторые периоды приходилось одновременно останавливать половину из 56 реакторов страны. В среднем по году парк АЭС работал лишь на 54% своей мощности (в период 2015-2019 годов этот показатель составлял 73%).

Франция никогда не производила так мало атомной электроэнергии с 1988 (!) года, когда в стране завершали строительство ныне действующего парка реакторов. В 2022 году французские АЭС выработали 279 ТВт-ч — на 30% меньше средних объемов за последнее двадцатилетие (например, в нулевых годах объем производства достигал 430 ТВт-ч).

Скомпенсировать спад в атомной энергетике Франция не могла в прошлом году за счет гидроэлектростанций. Из-за исключительно жарких и сухих погодных условий производство ГЭС упало на 20% по сравнению со средним показателем 2014-2019 годов.

Страна-импортер

В результате — впервые с 1980 года — Франция стала нетто-импортером электричества. В балансе торговли со странами-соседями чистый импорт составил 16,5 ТВтч и обошелся французам в 7 миллиардов евро. При том, что в 2021 году Франция была нетто-экспортером электроэнергии с прибылью €3 млрд.

Прошли зиму без отключений

Как отмечает сетевой оператор RTE, в этих беспрецедентных кризисных условиях Франции удалось избежать профилактических отключений электроэнергии. Прежде всего, в зимний период.

Во-первых, с нынешней зимой Франции и Европе «повезло» — она выдалась относительно теплой.

Во-вторых, помогли и усилия по экономии потребления, которых правительство Франции потребовало от предприятий и граждан. В 2022 году потребление электричества в стране сократилось на 4,2% по сравнению со средним значением предыдущих пяти лет, сообщила компания RTE. Причем основные усилия по экономии пришлись на самый конец года.

В RTE отдельно подчеркнули, что — в отличие от других европейских стран (например, Германии) — Франции удалось пройти кризис без активного восстановления угольной энергетики. За счет угля в стране производится всего 0,6% электричества. Полный отказ от этого вида топлива — с крайне высоким уровнем выбросов СО² — почти завершен.

Электроэнергия, произведенная во Франции в 2022 году, оставалась декарбонизированной на 87%, по сравнению с примерно 91% в период 2014-2021 годов,

— подчеркивает RTE.

В прошлом году во Франции компания RTE зафиксировала один положительный рекорд — введенных в строй мощностей в возобновляемой энергетике. В общей сложности на 5 ГВт!

Впрочем, о настоящей «зеленой революции» в отрасли пока говорить рано. Франция отстает от многих стран ЕС в развитии ветряной и солнечной энергетики. В прошлом году из-за кризиса французы были вынуждены активно использовать газ для производства электричества. В итоге газовая генерация вышла снова на третье место по значимости после атомной и гидроэнергетики. Оттеснив на четвертое место наземные ветряные электростанции, — сообщила компания RTE.

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