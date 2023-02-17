На взлете после пандемии: компания Airbus в 2022 году вновь показала рекордную прибыль

2022 год европейский авиастроительный концерн Airbus завершил с самой высокой чистой прибылью в своей истории — 4,2 миллиарда евро. После кризиса, вызванного пандемией ковида, группа бьет собственные финансовые рекорды второй год подряд, следует из годового отчета Airbus, представленного 16 февраля в ее штаб-квартире во французской Тулузе. Основной конкурент европейцев, американский Boeing, четвертый год остается «в минусе», фиксируя миллиардные убытки. В 2023 году Airbus рассчитывает нарастить темпы производства, которые по-прежнему сдерживают проблемы в цепочке поставщиков комплектующих.

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Опубликованный в четверг годовой отчет Airbus фиксирует чистую прибыль европейского производителя самолетов в размере 4,2 млрд евро. Это на несколько десятков миллионов выше предыдущего рекорда, установленного группой в 2021 году. Для сравнения: американский конкурент Boeing четвертый год подряд находится «в минусе», вновь зафиксировав убытки в размере 4,9 млрд долларов.

Выручка Airbus по результатам прошлого года выросла на 13% — до 58,8 млрд евро, что объясняется ростом числа поставленных клиентам самолетов, а также укреплением доллара (расчеты за самолеты производятся в американской валюте». В 2022 году рост показали и доходы специализированных подразделений европейского концерна — вертолетного Airbus Helicopters (+8%), а также оборонного и космического Airbus Defense and Space/Airbus DS (+11%)

Что касается гражданской авиации, то в прошлом году компания поставила клиентам 661 лайнер. «Это на 8% больше, чем в 2021 году, но наполовину меньше, чем мы изначально планировали, так что это, конечно, расстраивает», — сказал на пресс-конференции в Тулузе глава совета директоров Airbus Гийом Фори. Он указал на трудности, которые по-прежнему испытывают поставщики Airbus (их у него в глобальной цепочке более 10 тысяч), что тормозит наращивание темпов производства после пандемии.

Глава совета директоров Airbus Гийом Фори в штаб-квартире компании в Тулузе. REUTERS - REGIS DUVIGNAU

В 2023 году европейский производитель рассчитывает поставить заказчикам 720 самолетов (на этот показатель первоначально планировалось выйти в 2022-м). Airbus ставит цель выйти на ежемесячные поставки 65 лайнеров семейства A320 (A319, A320 и A321) — концу 2024 года и на 75 единиц — к 2026 году.

К концу 2025 года компания также рассчитывает выйти на ежемесячное производство 9 широкофюзеляжных лайнеров семейства A350, на треть больше, чем сейчас. В планах также — увеличение ежемесячного объема выпуска самолетов A330 — с трех до четырех к 2024 году.

На конец 2022 года в портфеле заказов европейского концерна насчитывалось 7239 самолетов. Цель состоит в том, чтобы как можно скорее поставить лайнеры заказчикам, которые зачастую вынуждены ждать их по несколько лет.

В условиях восстановления рынка авиаперевозок авиакомпаниям необходимы новые лайнеры. К тому же, перевозчики проводят обновление своих самолетных парков за счет моделей, потребляющих меньше топлива и, следовательно, с меньшими выбросами CO².

По оценкам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), мировые авиаперевозки, сократившиеся вдвое во время пандемии, в этом году вернутся на докризисный уровень, а к 2050 году удвоятся в объемах.

Лайнер Airbus семейства A350 на салоне в Фарнборо 20/07/2022. REUTERS - PETER CZIBORRA

В четверг, представляя ежегодный отчет, Airbus подтвердил, что его целью до 2035 года является сокращение на 46% выбросов парниковых газов, производимых выпускаемыми концерном гражданскими самолетами.

Слегка омрачили финансовую картину европейского авиастроительного и аэрокосмического концерна операционные убытки в размере €118 подразделения Airbus DS, связанные с потерей двух спутников Pleiades Neo во время запуска ракеты Vega-C в декабре, а также с задержкой запуска ракеты-носителя Ariane 6. Компания также была вынуждена зафиксировать в отчетности дополнительные расходы в размере €477 млн в программе производства военно-транспортного самолета A400M, в основном из-за инфляции.

Сборка лайнера A321 на заводе Airbus в американской Алабаме. REUTERS - Michael Spooneybarger

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