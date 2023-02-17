Главный по электричеству: французский гигант EDF вошел в 2023 год с рекордными убытками и долгами

Французский электроэнергетический гигант EDF в 2022 году понес рекордные убытки не только в собственной истории, но и в истории крупнейших компаний Франции — €18 млрд. Долг главного производителя электричества в стране и оператора французского парка АЭС вырос до рекордного уровня в €64,5 миллиардов. Группа, которая представила 17 февраля по итогам «черного» для нее 2022 года, находится сейчас в процессе национализации: государство возвращает себе полный контроль над бывшим монополистом для осуществления масштабной программы строительства во Франции новых атомных реакторов.

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17 февраля компания EDF отчиталась о результатах кризисного для нее 2022 года, сообщив о росте своего оборота на 70% до 143,5 миллиардов евро благодаря взлету цен на энергоносители. При этом — после прибыльного 2021 год (+ €5,1 млрд) — главному производителю электроэнергии во Франции пришлось уйти в минус, зафиксировав чистые убытки в размере почти 18 миллиардов евро.

Как отмечает агентство France-Presse, это одни из самых масштабных убытков в истории крупнейших компаний Франции, определяющих индекс парижской биржи САС40. Больше за год теряли двадцать лет назад France Télecom (минус 20,7 млрд) или Vivendi Universal (минус 23,3 млрд).

Общий долг компании EDF взлетел до €64,5 миллиардов (годом ранее он составлял €43 млрд).

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Новый генеральный директор Люк Ремонт, который возглавил EDF минувшей осенью, объяснил, что на финансовые показатели крайне отрицательно повлияли два фактора. Резкое падение собственного производства. А также острый энергетический кризис в Европе, который усугубила война РФ против Украины и действия Москвы, резко сократившей газовые поставки в Евросоюз. Работать пришлось в условиях взлета до рекордных уровней цен на газ и электроэнергию (на едином рынке Евросоюза газовые цены во многом определяют рыночную стоимость электричества).

Атомный кошмар

Масштабные проблемы с ремонтом и профилактикой парка АЭС, которые преследовали компанию весь прошлый год. Из-за этого в некоторые периоды приходилось останавливать одновременно половину из 56 атомных реакторов страны: в среднем парк АЭС работал на 54% своей мощности (против 73% в период 2015-2019 годов). Ремонта из-за проблем с коррозией и микротрещинами требовали критически важные для безопасности узлы реакторов. Одновременно компании приходилось наверстывать выполнение программы профилактики реакторов, проводя работы, отложенные во время пандемии ковида.

В итоге атомные станции EDF произвели рекордно низкий — с 1988 года — объем энергии: 279 ТВт-ч, почти на треть меньше, чем в среднем за последнее двадцатилетие. Для сравнения: в нулевых годах французские АЭС вырабатывали ежегодно порядка 430 ТВт-ч. Из-за жарких и сухих погодных условий также на 20% упало производство на гидроэлектростанциях EDF.

Чтобы скомпенсировать нехватку собственных мощностей, компании приходилось импортировать электроэнергию из соседних стран (в 2022 году Франции впервые с 1980-х пришлось стать нетто-импортером электроэнергии). Закупки за рубежом приходилось проводить по предельно высоким ценам, бившим рекорды в условиях взлета рыночных газовых котировок.

EDF спешит на помощь французам

Наконец, финансовое положение EDF серьезно пострадало от мер правительства Франции, своего основного акционера, по обузданию цен на электричество для населения. Бывший государственный монополист во французской электроэнергетике, компания EDF обязана продавать часть электричества, произведенного на АЭС, своим конкурентам, альтернативным поставщикам, по фиксированной низкой цене. Этот механизм действует с 2010 года, он был введен в рамках либерализации электроэнергетического рынка. В кризисном 2022 году государство увеличило для EDF квоту таких обязательных продаж, что обошлось компании в итоге в €8,3 миллиарда.

По словам главы EDF Люка Ремона, при значительном росте оборота (+70%) из-за взлета цен на электроэнергию и газ «сильно пострадал» ключевой финансовый показатель группы — Ebitda (валовая операционная прибыль до вычета налогов, выплат по кредитам и амортизации). Мрачные финансовые результаты он назвал «историческими» — по итогам «года исключительных вызовов для компании EDF».

Люк Ремон подтвердил, что в 2023 году концерн намерен постепенно и полностью преодолеть проблемы, связанные с ремонтом и профилактикой реакторов. Французские АЭС должны выйти на мощность производства 300 – 330 ТВт-ч.

В вопросе инвестиций и покрытия потребностей в финансировании электроэнергетический гигант рассчитывает на государство, которое вскоре снова станет полноправным хозяином EDF и единственным акционером группы (до начала процедуры национализации государству принадлежали 84% акций компании, на данные момент — уже почти 96%).

Возвращение EDF под полный контроль государства проводится для того, чтобы компания могла беспрепятственно выполнить заявленную президентом Макроном программу возрождения атомной энергетики и возобновления строительства АЭС. Согласно плану главы государства, в стране должны построить шесть реакторов нового поколения. Самый первый должен быть введен в строй в 2035 году. В дирекции EDF уверяют, что полны решимости уложиться в сроки.

Впрочем, как отмечает France-Presse, в атомной энергетике, как учит история, сроки и бюджеты имеют тенденцию к росту. Печальный тому пример — строительство нового реактора EPR во французском Фламанвиле. С момента начала строительства в 2007 году сроки запуска АЭС выросли в 4 раза, а стоимость проекта — в 5 раз! Реактор планируют ввести в строй к середине 2024 года, с 12-летним опозданием. При первоначальной оценочной стоимости в €3,3 млрд проект в итоге рискует обойтись в €19 млрд!

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