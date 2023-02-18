Эмманюэль Макрон хочет «победить» Россию, но не «сокрушить» ее

Президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью трем французским СМИ — Le Figaro, Le Journal du dimanche и France Inter — в самолете, возвращавшемся в пятницу в Париж с Мюнхенской конференции по безопасности. В интервью он рассказал также о своем отношении к потенциальным преемникам Путина и российской демократической оппозиции.

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Говоря про Украину, французский президент сказал, что желает победы Украины, но «сокрушение России никогда не будет позицией Франции». Таким образом он ответил на критику, исходящую из стран Восточной Европы, придерживающихся более жесткой линии в отношении России. Он также отметил, что необходимо «усилить» поддержку Киева для перехода к «заслуживающим доверия переговорам».

«Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина смогла отстоять свою позицию, но я убежден, что в конечном итоге это не будет достигнуто военным путем, — пояснил глава французского государства. — Я не думаю, как некоторые, что Россия должна быть полностью разгромлена, атакована на ее территории. Эти наблюдатели хотят прежде всего сокрушить Россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет».

«Сегодня необходимо, чтобы Украина перешла в наступление, которое разрушит российский фронт, чтобы спровоцировать возвращение к переговорам», — отметил Макрон. По его словам, «ни одна из сторон не может полностью победить, […] ни Украина, ни Россия, потому что последствия мобилизации не так велики, как ожидалось, и сама по себе имеют пределы возможностей».

Эмманюэль Макрон также заявил, что «все варианты, кроме Владимира Путина в рамках нынешней системы» (глава совета безопасности России Николай Патрушев или владелец «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин), кажутся ему «хуже, чем действующий президент».

Французский лидер также не верит в демократические преобразования внутри российского общества. «Действительно ли мы думаем, что демократическое решение придет от российского гражданского общества, существующего долгие годы в условиях ужесточающегося режима и в разгар конфликта? Я очень этого хочу, но не особо в это верю», — отметил Макрон.

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