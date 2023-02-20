Окно в Москву, которой больше нет. Как прошел концерт Монеточки в Париже

Париж принял последний концерт европейского тура певицы Монеточки — она вместе с группой выступила здесь в пятничный вечер 17 февраля недалеко от площади Бастилии. Зал на несколько сотен человек вместил как дам в шубах, так и уже бывших московских тинейджеров и французов, которые впервые слышали Монеточку во время своих поездок в Россию. С недавних пор «иностранный агент» Елизавета Гырдымова, молодая легенда российской арт-сцены 2020-х, в столице Франции показала — ее ироничные песни сохраняют актуальность и во время войны.

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В 2022 году Монеточка вместе с Noise MC объехала часть Европы с антивоенным благотворительным туром «Voices of peace», отменив свои гастроли в России. До Франции тогда она не добралась. В 2023-м Монеточка провела свой первый концерт в Париже, завершив двухнедельное турне по Европе и Турции.

Билеты раскупили полностью — в небольшом зале Café de la Danse в двух шагах от площади Бастилии царила едва ли не атмосфера концерта «для своих». Один из зрителей же и вовсе приехал в Париж из Лондона, куда Монеточка в рамках турне не добралась. Многие из тех, кто пришли сюда, знали друг друга с предыдущих шоу российских исполнителей, которые в РФ выступать больше не могут. Таких в Париже в последнее время было немало — от Noise MC до Андрея Макаревича.

Сама Монеточка постоянно переглядывалась и даже переговаривалась со зрителями, а в середине концерта на пару треков оставила зал своему мужу, который играет с ней в одной группе, а сама ушла к полугодовалому ребенку.

На фоне французских протестов против повышения пенсионного возраста здесь звучали песни про ироничную молодость и задор. В зале бело-сине-белый флаг свободной России и зрители в майках цвета украинского флага. Со сцены — шуточная и осуждающая «загадка» про букву Z, ставшую символом российского вторжения в Украину.

«Слава Украине, жыве Беларусь», — повторила Монеточка, выступавшая в своих фирменных белых проводных наушниках. Атмосфера же в зале в центре Парижа максимально приблизилась к московской довоенной, разве что концерт не могли прервать ОМОН или представители прокуратуры. Здесь и песни про восьмой iPhone и запрещенную теперь в России инстаграмную реальность, и разговоры с отцом о принадлежности Крыма (впрочем, как уточнила певица, после 24 февраля папа переметнулся на ее сторону).

Антивоенный концерт Монеточки, собравший стихи о российской пропаганде («Всей не узнать нам правды») насмешки над видением «далекой Америки» — попытка с оптимизмом посмотреть на будущее если не России, то русскоязычных жителей Европы. Ее соратники по цеху, приезжающие в Париж, иной раз впадают в депрессию и фатализм.

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