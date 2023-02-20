Операция французских войск в Буркина-Фасо официально завершена.

Подразделение французского спецназа «La task force Sabre» покидает территорию Буркина-Фасо. Церемония передачи флага Буркина-Фасо была организована в субботу, 18 февраля, в военном лагере Камбоинсин, где дислоцировались французские военные. Ранее правящая хунта страны объявила, что будет искать «других союзников» в борьбе с джихадистами. Премьер-министр переходного правительства Аполлинер Кьелем де Тамбела тайно посетил Россию в декабре прошлого года.

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Около месяца назад переходное правительство Буркина-Фасо объявило о денонсации соглашения 2018 года, регулирующего размещение французских сил специального назначения в Буркина-Фасо.

В опубликованном 19 февраля в Facebook сообщении Генштаба армии Буркина-Фасо говорится о «торжественной церемония спуска флага, знаменующей официальное завершение операций (французской – RFI) оперативной группы на территории Буркина-Фасо». На фотографии подполковник Луи Лекашер, командующий оперативной группы Sabre, вручает флаг Буркина-Фасо полковнику Адаму Нере, начальнику штаба армии. Эта церемония спуска флагов Буркина-Фасо и Франции знаменует собой официальное завершение операций французского спецназа в Буркина-Фасо.

Как сообщает RFI, в течение нескольких недель в аэропорту Уагадугу был замечен реактивный самолет Ан-124 с множеством контейнеров. «Большая часть техники уже выехала из страны», — констатирует эксперт по вопросам безопасности.

Согласно западному дипломатическому источнику, большая часть личного состава Sabre уже покинула территорию страны. Логисты все еще находятся на месте, они отвечают за эвакуацию оставшегося оборудования. В пресс-релизе военные власти Буркина-Фасо уточняют, что «вывод техники будет завершен в соответствии с графиком, определенным по согласованию с генеральным штабом армий Буркина-Фасо».

Враждебность по отношению к французским властям

В последние месяцы в Буркина-Фасо нарастают антифранцузские настроения, после очередного военного переворота 2 октября прошлого года. Тогда на митингах в поддержку путчистов развевались российские флаги, а в социальных сетях пророссийские аккаунты комментировали события резкими антифранцузскими лозунгами.

10 января 2023 госсекретарь Франции Крисула Закаропулу посетила страну и намекнула на возможность восстановления дружеских отношений, заявив, что «Франция ничего не навязывает» Буркина-Фасо. Однако после денонсации хунтой договора о размещении французских войск, 26 января министерство иностранных дел Франции отозвало своего посла в Париж «для проведения консультаций».

Борьба с джихадистами была одной из основных миссий сил Sabre в Буркина-Фасо, которая с 2015 года стала объектом растущих нападений со стороны групп, связанных с «Аль-Каидой» и «Исламским государством». В 2022 году в стране произошло два военных переворота, последний из которых привел к власти капитана Ибрагима Траоре в октябре.

В результате насилия в стране погибло более 12 000 человек — мирных жителей и солдат — по данным неправительственной организации Acled, которая составляет списки жертв конфликтов по всему миру. Около двух миллионов человек являются внутренне перемещенными лицами.

Правительство Буркина-Фасо заявило, что хочет «диверсифицировать своих партнеров» в борьбе с джихадистами. Премьер-министр Аполлинер Кьелем де Тамбела тайно посетил Россию в декабре прошлого года, передает France-24.

С французской стороны предпочтительным вариантом является передислокация сил Sabre в Нигере, в которых уже насчитывается почти 2000 французских военнослужащих.

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