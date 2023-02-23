Прием украинских беженцев во Франции — итоги военного года

Участницы акции в поддержку Украины перед газетным киоском в Париже 5 марта 2022. На рекламном плакате - обложка журнала с портретом Владимира Зеленского и заголовком "Кто мог бы остановить Путина".

За год, прошедший с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Франция приняла более ста тысяч украинских беженцев в рамках общеевропейского механизма временной защиты. В МВД страны 23 февраля привели статистику помощи украинцам, которые были вынуждены бежать от войны, развязанной Путиным. Схему приема украинских граждан во французском ведомстве назвали «беспрецедентной» для страны, хотя Франция, как отмечает AFP, предоставила временную защиту не столь большому числу украинцев, как ряд других стран ЕС.

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В период с 10 марта 2022 года по конец января года текущего Франция приняла 115 000 украинцев, сообщило министерство внутренних дел страны в этот четверг, накануне годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как отметили в МВД, почти 80% украинцев, получивших временную защиту во Франции в рамках специального механизма ЕС, — женщины. Ведомство, которое отвечает за вопросы миграции, отмечает, что за военный год временные виды на жительство (APS) во Франции получили почти 88 000 украинских беженцев. Эти документы выдаются совершеннолетним иностранцам и дают право на работу, медицинское обслуживание, школьное образование для детей, предоставление временного жилья, а также пособие.

►Сайт МВД Франции : ситуация в Украине и временная защита для беженцев

Во французских школах учатся 20 000 детей из Украины, сообщила в интервью изданию Le Parisien госсекретарь при министре внутренних дел Соня Бакес (замглавы МВД). 20 000 взрослых нашли работу во Франции.

Для временного размещения украинских беженцев во Франции в течение года задействовали порядка 900 специальных центров. В марте-апреле прошлого года, когда из Украины прибывало больше всего граждан, властям приходилось выискивать места для расселения одновременно 30 000 человек. По данным МВД, столько же — 30 тысяч — принимали у себя французские семьи во время пика миграционной волны. В ведомстве указывают, что «стабильным жильем» сейчас обеспечены более 27 тысяч беженцев из Украины. 80% получивших защиту размещены в малых и средних городах.

Министерство внутренних дел также сообщило, что на обеспечение приема украинцев было выделено почти полмиллиарда евро. В 220 миллионов обошлась выплата пособий. 260 млн бюджет потратил на обеспечение прибывших жильем.

Год спустя после начала российского вторжения власти Франции отмечают «волну возвращений» украинцев на родину, число прибывающих в поисках временной защиты значительно сократилось. Так, если весной прошлого года специальный ориентационный центр Escale Ukraine в Париже ежедневно принимал порядка 1000 человек, то в последнее время во Францию ежемесячно прибывает всего 300 – 500 беженцев из Украины. Как отметила госсекретарь при МВД Соня Бакес, лишь 10 – 15% украинцев, получивших временную защиту во Франции, планируют оставаться в стране.

В сравнении с рядом государств Евросоюза Франция приняла сравнительно небольшое число беженцев из Украины в рамках механизма временной защиты, отмечает France-Presse.

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) насчитало более восеми миллионов украинцев, выехавших в Европу с момента начала российского вторжения 24 февраля 2022 года. Это крупнейшее перемещение беженцев на континенте со времен Второй мировой войны.

По данным УВКБ ООН на 31 января этого года, в рамках механизма временной защиты в Европе было зарегистрировано более 4,8 миллиона украинцев.

Больше всего — в Польше, где этот статус имеет свыше 1,5 миллионов человек. В Германии — почти 900 тысяч. В Чехии — 485 тысяч беженцев. В Италии зарегистрировано без малого 170 тысяч украинцев. Испания приняла более 160 тысяч человек. Великобритания — почти 159 тысяч. Временную защиту в Болгарии получили 152 тысячи жителей Украины.

От 111 до 119 тысяч человек приняли, соответственно, Румыния и Словакия. В Австрии защиту получили 92 тысячи украинцев, в Нидерландах — 85 тысяч.

В Швейцарии — 79 тысяч, по 73 тысячи человек нашли убежище в Литве и Ирландии. Бельгия принимает 64 тысячи человек, Португалия — 57 тысяч.

В Швеции и Финляндии временную защиту получили по 50 тысяч человек, покинувших Украину. Власти Латвии и Эстонии приняли более чем по 40 тысяч украинцев. В Норвегии, Дании и Венгрии число зарегистрированных беженцев превышает 30 тысяч.

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